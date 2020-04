Điểm qua những mẫu xe được vinh danh trong năm 2020

Điểm qua những mẫu xe được vinh danh trong năm 2020

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Vừa qua, hội đồng Giải thưởng ô tô thế giới (WCA) công bố tên những mẫu xe được vinh danh trong năm 2020 và chiếc xe được đánh giá tốt nhất thế giới chính là mẫu xe Kia Telluride.

Kia Telluride vừa được vinh danh là mẫu xe tốt nhất năm 2020 (World Car of the Year 2020 - WCOTY). Ngoài ra, Mazda 3 cũng được đánh giá là mẫu xe có thiết kế đẹp nhất năm, xe Porsche Taycan thì nhận được cả 2 giải về xe sang lẫn xe thể thao. Chi tiết ứng viên và các giải thưởng xe của của năm 2020, mời các bác tham khảo dưới bài viết sau:

Giải thưởng Xe của năm 2020 - World Car of the Year 2020 cuối cùng cũng tìm thấy chủ. Trải qua nhiều vòng đánh giá, bình chọn Ban tổ chức giải thưởng World Car Awards 2020 đã công bố những mẫu xe chiến thắng chung cuộc.

Danh sách các ứng viên năm nay vô cùng sáng giá và cạnh tranh. Tuy nhiên, KIA Telluride đã vượt qua tất cả các mẫu xe Mỹ, Nhật, Hàn khác để giành giải thưởng cao nhất. Cụ thể, tổng điểm Telluride đạt được là 758 điểm. Số điểm này do hội đồng giám khảo gồm 86 nhà báo thuộc 24 nước trên thế giới đánh giá về các tiêu chí như: thiết kế, tiện nghi, độ an toàn và giá cả phải chăng.

Xếp tiếp theo đó là bộ đôi xe Mazda gồm Mazda3 (745 điểm) và Mazda CX-30 (738 điểm). Dù không đạt giải thưởng cao nhất nhưng Mazda3 cũng nhận được giải thưởng của danh giá không kém là giải xe thiết kế đẹp nhất năm World Car Design.

Cụ thể, Với triết lý thiết kế “Car as Art – Xe là nghệ thuật”, lấy cảm hứng từ quan niệm thẩm mỹ tinh giản “Less is more” đậm chất Nhật Bản, Mazda đã tìm cách loại bỏ các yếu tố không cần thiết trong thiết kế của All-New Mazda3. Kết quả tạo nên một thiết kế độc đáo với những gợn sóng tinh tế của ánh sáng và bóng tối lướt trên thân xe mượt mà.

Giải thưởng đặc biệt này càng có ý nghĩa tại thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập hãng xe Mazda, trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường đổi mới, sáng tạo, chinh phục và mang đến niềm vui lái xe thực thụ cho người sở hữu mà Mazda luôn theo đuổi ngay từ những ngày đầu thành lập.

Trong khi đó, Porsche Taycan giành được cú đúp giải thưởng World Luxury Car và World Performance Car (Xe sang và xe thể thao của năm). Kia EV Soul thì cũng được vinh danh ở hạng mục World Urban Car (Xe thành thị của năm)

Ngoài giải cao nhất World Car of the Year, World Car Awards 2020 còn có 4 hạng mục giải thưởng phụ, gồm: World Luxury Car , World Performance Car, World Car Design và World Urban Car. So với năm 2019, giải thưởng năm nay đã bỏ phân hạng xe xanh thân thiện môi trường (World Green Car). Chi tiết giải thưởng năm nay như sau:

World Car of the Year (Xe tốt nhất của năm) - KIA Telluride

World Luxury Car (Xe sang của năm) - Porsche Taycan

World Performance Car (Xe hiệu suất cao) - Porsche Taycan

World Car Design (Xe có thiết kế đẹp nhất) - Mazda3

World Urban Car (Xe thành thị của năm) - Kia EV Soul - Porsche Taycan

Đây là năm thứ 16 giải thưởng WCOTY này được tổ chức. Danh sách các mẫu xe đạt giải World Car of the Year trong những năm gần đây như sau:

Xe của năm 2020 - Kia Telluride

Xe của năm 2019 - Jaguar I-Pace

Xe của năm 2018 - Volvo XC60

Xe của năm 2017 - Jaguar F-Pace

Xe của năm 2016 - Mazda MX-5

Kia Telluride 2020 có giá tại Mỹ vào khoảng 32.000 USD tương đương hơn 750 triệu đồng. Xe có ngoại hình bắt mắt và khả năng chở đến 8 người cùng nhiều trang bị tiện nghi. Mẫu xe này còn được IIHS và NHTSA đánh giá là lựa chọn an toàn hàng đầu nhờ các tính năng an toàn như: camera lùi, cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo giao thông phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo buồn ngủ, cảm biến lùi. Tùy chọn camera 360, giám sát điểm mù và hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc...

Tuy nhiên, dù được đánh giá cao nhưng Kia Telluride vẫn chưa thể lọt vào Top xe bán chạy nhất thị trường Mỹ. Danh sách này vẫn bị thống trị bởi các mẫu xe tải/ bán tải và xe Nhật.

