Điểm danh 4 tân binh hạng B sắp có mặt tại Việt Nam

Phân khúc xe gầm cao cỡ B đang trong đà tăng trưởng mạnh với nhiều mẫu xe chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 9 sẽ có sự xuất hiện của mẫu xe Toyota Yaris Cross và Omoda 5.

Toyota Yaris Cross

Yaris Cross mới đã được các đại lý nhận cọc từ tháng 5, đến nay mẫu xe này mới có thông tin về việc sẽ có mặt tại Việt Nam vào quý 3/2023. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam hiện chưa xác nhận bất cứ thông tin gì liên quan đến việc phân phối Yaris Cross tại Việt Nam. Thế nhưng tin đồn này cũng đã lan truyền nhiều tháng nay trên các kênh thông tin truyền thông và hội nhóm về ô tô.

Hiện tại, mức giá bán của xe Yaris Cross vẫn chưa chính thức công bố mà phải chờ đến ngày ra mắt, thế nhưng xe đang được chào bán bởi các tư vấn bán hàng mới đưa ra giá tham khảo 700 triệu đồng. Với những khách hàng đặt cọc trước được ưu tiên bàn giao xe. Trường hợp nếu xe không về Việt Nam hoặc thay đổi nào đó ngoài dự tính thì tư vấn bán hàng có thể trả lại tiền cọc.

Mẫu xe cỡ B hoàn toàn mới này của Toyota cũng được xây dựng trên nền tảng khung gầm toàn cầu của Daihatsu (DNGA). Xe sở hữu kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 mm x 1.770 mm x 1.615 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Có thể thấy, kích thước của Yaris Cross 2023 lớn hơn so với Raize và nhỏ hơn so với Corolla Cross.

Chevy Omoda 5

Chery sẽ giới thiệu 2 thương hiệu con là Omoda và Jeacoo tới khách Việt vào tháng 8. Sản phẩm đầu tiên sẽ ra mắt là Omoda 5. Có nguồn tin cho hay Omoda 5 dành cho thị trường Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, gồm COM, LUX và PRE, với giá dự kiến lần lượt là 699 triệu đồng, 749 triệu đồng và 799 triệu đồng.

Omoda 5 sẽ có tùy chọn động cơ xăng hoặc điện, nhưng thông số chi tiết của biến thể thuần điện chưa được nhà sản xuất tiết lộ. Phiên bản chạy xăng sẽ sử dụng máy tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 290 Nm.

Chery Omoda 5 là mẫu xe đầu tiên của hãng xe Chery (Trung Quốc) phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu “Art in Motion”. Xe được thiết kế linh hoạt để tích hợp động cơ xăng hoặc hệ động lực năng lượng mới.

VinFast VF 6

VinFast đã ra mắt mẫu xe gầm cao cỡ B VF 6 tại Việt Nam từ tháng 7/2023. Mặc dù vậy, hãng vẫn chưa thông báo thời điểm nhận cọc cũng như giao xe. Vinfast VF 6 có kích thước tổng thể là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. Đi kèm là trục cơ sở dài 2.730 mm.

Nhìn chung, mẫu xe điện SUV cỡ B có kích thước hơi khiêm tốn hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tuy nhiên, đây sẽ là lợi thế giúp cho Vinfast VF6 2023 dễ dàng di chuyển trong các tuyến đường có lưu lượng giao thông dày đặc ở Việt Nam.

Xe được sản xuất và lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam với 2 phiên bản: Eco và Plus. Hãng trang bị cho VF 6 một mô tơ điện ở trục trước. Bản Eco công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và bản Plus công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Cả hai đều được cung cấp gói pin 59,6 kWh với phạm vi hoạt động 399 km trên Eco và 381 km trên bản Plus.

Mitsubishi XForce

Hãng xe Nhật đã chọn cụm từ Xforce là tên gọi thương mại của mẫu concept XFC từng được ra mắt lần đầu thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái. Về cơ bản thì thiết kế không có quá nhiều sự khác biệt ở tổng thể chỉ có thay đổi tại một số chi tiết nhỏ. Theo thông số thì Mitsubishi Xforce có chiều dài rộng cao lần lượt 4.390 x 1.810 x 1.660 mm, trục cơ sở 2.650 mm. Kích thước này có phần tương đồng với các mẫu xe như Kia Seltos hay Hyundai Creta, hãng cũng định vị mẫu xe này thuộc phân khúc SUV hạng B.

Mặc dù có ngoại hình hầm hố nhưng vì định vị trong phân khúc SUV hạng B nên Mitsubishi Xforce chỉ sử dụng động cơ Mivec 1.5L cho mức công suất 105 mã lực, 141 Nm kết hợp với hộp số CVT và dẫn động cầu trước cùng 4 chế độ lái địa hình khác nhau.

Theo các thông tin thì khả năng cao Mitsubishi Xforce sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 7 - 800 triệu đồng. Như vậy có phần cao hơn mặt bằng chung bởi Kia Seltos đang có giá niêm yết từ 599 đến 719 triệu đồng và Hyundai Creta từ 620 đến 730 triệu đồng chưa bao gồm các khuyến mãi khác.

