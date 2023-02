Đây là những phân khúc xe thu hút khách hàng Việt trong năm nay

Xu hướng người trẻ mua xe ngày càng nhiều, nhờ đó mà thị trường xe trong năm 2022 đã có những biến động khá mạnh, dự kiến trong năm 2023 sẽ bùng nổ mới đặc biệt là trong phân khúc xe phổ thông. Trong năm 2022 thị trường ô tô đã dần rõ ràng xu hướng của người dùng khi những mẫu xe sedan đã không còn được sức hút lớn thay vào đó những mẫu xe gầm cao dần được ưa chuộng hơn đặc biệt là trong tầm giá từ 600 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Đặc biệt nhất là phân khúc SUV hạng B hay các dòng xe MPV đã có được những cột mốc doanh số ấn tượng có thể kể đến những cái tên như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Kia Seltos, Toyota Cross,… cùng loạt cái tên khác. Với sự bùng nổ mạnh dự kiến trong năm 2023 sẽ có những tân binh vừa ra mắt hứa hẹn tạo nên nhiều cuộc cạnh tranh thú vị.

Tuy nhiên trong phân khúc sedan hạng B vẫn giữ được đà ổn định khi có mức giá vừa phải từ 450 đến dưới 700 triệu đồng. Theo thống kê trong năm 2022 đã có khoảng 76.000 xe bán ra thị trường với những cái tên gồm Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage, Mazda2, Suzuki Ciaz và Nissan Almera.

Như vậy có thể suy đoán trong năm 2023 những cái tên trên vẫn sẽ có sức bán ổn định đặc biệt là bộ ba Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City vốn rất được ưa chuộng. Có thể nói dù thị hiếu có nhiều thay đổi nhưng phân khúc sedan hạng B vẫn còn khả năng khai thác tốt nhờ tính đa dụng khi đáp ứng được các yếu tố của người như sử dụng xe cá nhân đến kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, taxi công nghệ….

Cũng trong năm 2022 hai cái tên Kia Sonet và Toyota Raize cũng đã có những dấu ấn cho riêng mình với những con số bán hàng ấn tượng. Mặc dù phân khúc này còn khá nhỏ và không nhiều mẫu mã nhưng với sự hiện diện của VinFast VF 5 thì chắc chắn khả năng nở rộ rất mạnh bởi đánh vào yếu tố của người dùng đô thị khi cần một chiếc xe nhỏ gọn, giá rẻ đặc biệt là gầm cao có thể yên tâm di chuyển trên nhiều cung đường khác nhau.

Ngoài ra cao hơn một chút là phân khúc SUV cỡ C với mức giá từ 600 đến 900 triệu đồng cũng có sức hút không hề kém cạnh các mẫu xe khác. Có thể so sánh nhanh nhiều năm trước những mẫu sedan cỡ C rất được ưa chuộng như Kia K3, Mazda 3, Hyundai Elantra nhưng dần dần người dùng lại chuyển sang các mẫu gầm cao như Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Hyundai Creta.

Chưa kể trong năm 2023 khi nguồn cung linh kiện được đáp ứng khả năng cao sẽ có thêm các hãng xe nhảy vào phân khúc đầy hấp dẫn này đồng thời có thể đánh bật cả phân khúc hạng B vốn đang có số lượng bán ra cao nhất hiện nay.

Cũng trong tầm tiền 700 triệu đồng không thể không nhắc đến dải sản phẩm MPV vốn được rất nhiều tệp khách kinh doanh dịch vụ ưa chuộng. Theo thống kê cũng trong năm 2023 đã có gần 53.000 xe thuộc phân khúc này bán ra thị trường, dù trước đó ngành nghề xe dịch vụ bị ảnh hưởng khá nặng bởi 2 năm dịch bệnh.

Ngoài tối ưu kinh tế cho phân khúc xe dịch vụ, mà ngày nay nhiều hãng xe cũng tung ra thêm những phiên bản dành cho nhóm khách gia đình với nhiều tiện nghi trang bị hơn như phanh tay điện tử, đèn pha tự động, màn hình giải trí cỡ lớn, kết nối thông minh đi cùng ngoại hình bắt mắt hơn có thể kể đến như Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz Cross Top,… với mức giá chênh lệch không quá đáng kể so với bản tiêu chuẩn.

Ngoài ra trong giai đoạn cuối năm 2022 cũng có sự hiện diện thêm 2 đối thủ mới đến từ Hàn Quốc là Kia Carens, Hyundai Stargazer và có thể trong năm 2023 sẽ có thêm cái thêm Honda BR-V sẽ giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn so với thời điểm hiện tại. Nhờ đó mà giúp cho các chỉ số tăng trưởng của phân khúc MPV trở nên hoành tráng hơn.

Cũng trong thời điểm cuối 2022 một thị phần mới dự đoán có thể chớm nở là phân khúc xe thể thao đường phố với cái tên mở đầu là Honda Civic Type R được ra mắt tại VMS 2022 có giá đề xuất 2.399 tỷ đồng và Hyundai Elantra N có mức giá đồn đoán từ 1,5 đến 1,7 tỷ đồng.

Thực chất trước đó phân khúc này đã có một số cái tên như Mercedes-Benz AMG A34, Subaru BR-Z nhưng chưa đủ để tạo sức hút bởi mức giá khá cao vào thời điểm đó. Tuy vậy với sức hút của Civic Type R và Elantra N dự kiến sẽ khởi tạo nên cuộc chơi mới vốn không dành cho đại đa số người dùng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-nhung-phan-khuc-xe-thu-hut-khach-hang-viet-trong-nam-nay-a59274...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-nhung-phan-khuc-xe-thu-hut-khach-hang-viet-trong-nam-nay-a592749.html