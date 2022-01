Đây là những mẫu xe tên tuổi bị triệu hồi tại Việt Nam trong năm 2021

Trong năm 2021, đây là những mẫu xe tên tuổi tại thị trường Việt Nam bị các hãng phát đi thông tin triệu hồi.

Thị trường xe có khoảng thời gian rơi vào giai đoạn trầm lắng, bên cạnh đó rất nhiều cuộc triệu hồi có quy mô lớn đa phần đều có chung một lỗi liên quan tới hệ thống nhiên liệu.

Hơn 9.000 xe Mitsubishi Xpander và Outlander bị phồng cánh bơm xăng

Khoảng đầu năm 2021, Mitsubishi Việt nam bất ngờ triệu hồi 3.696 xe Mitsubishi Xpander có thời gian sản xuất từ 21/8/2019 - 20/9/2019 và 5.370 xe Mitsubishi Outlander được sản xuất từ 15/1/2018 - 21/7/2019 vì một lỗi liên quan tới bơm xăng có thể làm ngưng động cơ.

Cụ thể hơn do các cánh bơm bên trong bơm xăng có thể bị thổi phồng lên từ đó làm chạm tới các chi tiết bộ phận xung quanh của thân bơm dẫn tới kẹt bơm xăng và khiến động cơ không thể khởi động hoặc ngừng hoạt động khi đang vận hành.

Hơn 27.000 xe ô tô Honda bị lỗi tại Việt Nam

Từ ngày 5/5/2021, Honda Việt Nam đã ra thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi 27.640 xe gồm Honda City, Honda Jazz, Honda HR-V, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord bởi xuất hiện lỗi liên quan đến bơm xăng.

Cụ thể các bơm nhiên liệu được lắp trong các xe này có thể chứa cánh bơm bị lỗi, theo thời gian có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam,

Mazda triệu hồi nhiều dòng xe vì lỗi bơm nhiên liệu

Khoảng trước giữa nam 2021, Thaco ra thông báo triệu hồi hơn 61.517 xe Mazda để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu, hầu hết các dòng xe như Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-8 đều nằm trong diện ảnh hưởng đồng thời đây cũng là đợt triệu hồi lớn nhất năm 2021.

Theo nhà phân phối thì các xe ảnh hưởng đều có đặc điểm chung khi sử dụng cánh bơm của Denso bao gồm cả xe lắp ráp và nhập khẩu. Các xe triệu hồi đều có một số đặc điểm khi xảy ra lỗi như động cơ rung giật, không khởi động được hoặc chết máy khi đang vận hành.

Nguyên nhân cũng tương tự các mẫu xe của thương hiệu khác khi cánh bơm được làm từ vật liệu chất liệu thấp, gây ra hiện tượng nứt vỡ trong quá trình vận hành dẫn đến ngừng hoạt động.

Nhiều dòng xe Toyota bị chung một lỗi

Cũng trong tháng đầu năm 2022, Toyota Việt Nam mở đợt triệu hồi 11.693 chiếc xe thuộc 9 dòng sản phẩm khác nhau khi đều chung một lỗi bơm nhiên liệu, trong số đó Toyota Innova lắp ráp và Fortuner nhập khẩu có số lượng nhiều nhất.

Nguyên nhân được xác định là do được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, các cánh cơm của bơm xăng này có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm có thể phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Từ đó dẫn đến việc cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng và có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm nhiên liệu không hoạt động

Theo thông tin từ Toyota thì các xe bị ảnh hưởng sẽ xuất hiện hiện tượng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc ngừng hoạt động khi đang vận hành làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Loạt xe Hyundai Tucson triệu hồi chỉ để thay thế cầu chì

Theo đó có 20.374 chiếc Hyundai Tucson bản xăng 2.0L và Diesel 2.0L được lắp ráp tại Việt Nam trong thời gian từ 8/2017 đến 12/2020 và 3.213 chiếc nhập khẩu sản xuất từ 7/2015 - 5/2020 cần triệu hồi để thay cầu chì và cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống.

Nguyên nhân đến cầu chì bộ điều khiển hệ thống phanh ABS đang là 40A, dẫn đến dòng giới hạn ở mức cao, không bảo vệ được mạch điện trong các tình huống quá công suất điện. Ở điều kiện vận hành mang tính khắc nghiệt có thể dẫn đến nguy cơ ngắn mạch thậm chí là cháy bộ điều khiển, tuy nhiên hiện chưa ghi nhận được sự cố nào liên quan đến lỗi trên tại thị trường Việt Nam.

