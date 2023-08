Đây là mẫu xe gầm cao được đánh giá cao trong mức tài chính 1 tỷ đồng

Tucson một lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng có nhu cầu đa dạng “lên rừng xuống biển”. Với thiết kế hiện đại và thể thao, Hyundai Tucson thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khung xe chắc chắn, dáng vẻ mạnh mẽ, và các chi tiết độc đáo tạo nên nét đặc trưng riêng của Tucson.

Cụ thể, phần thiết kế đầu xe Hyundai Tucson nổi bật nhất là cụm lưới tản nhiệt mở to dạng được lắp ghép từ vô số mảnh hình khối 3D trông như vảy cá cách điệu, rất độc đáo. Đặc sắc hơn là một số mảnh hình khối được tích hợp cả đèn LED ẩn, đóng vai trò làm đèn định vị ban ngày. Đây là sự kết hợp tinh tế, đậm chất công nghệ, vô cùng cuốn hút.

Thân xe Hyundai Tucson mang thiết kế với nhiều đường gân dập nổi chạy dài tạo cảm giác khoẻ khoắn và cơ bắp hơn. Chi tiết này kết hợp trụ B và C sơn đen làm nên hiệu ứng mui xe bay đẹp mắt. Đi cùng thân xe ấn tượng là bộ mâm 19 inch 5 chấu phay hai màu, trang bị độc quyền của phiên bản cao cấp 1.6 Turbo. Phiên bản 2.0 xăng và 2.0 Diesel được trang bị mâm 18 inches với họa tiết cũng rất tinh tế.

Tucson được trang bị không gian nội thất ấn tượng với vật liệu da mềm được sử dụng trên xe có chất lượng hoàn thiện cao. Khu vực bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay cùng khả năng Dual Connect 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc.

Nhờ các công nghệ hiện đại được áp dụng, Tucson đem đến cho khách hàng những trải nghiệm động cơ với hiệu suất ấn tượng, chẳng hạn như động cơ xăng, dung tích 1.6 tăng áp (Turbo), cho công suất 180 mã lực hay động cơ dầu (diesel), dung tích 2.0L, cho công suất 185 mã lực.

Thêm vào đó, chiếc xe có hiệu quả tiêu hao nhiên liệu khá tốt, đáng kể nhất là phiên bản động cơ diesel có mức tiêu hao nhiên liệu theo thông số được đo đạc của Cục đăng kiểm là 5,4l/100km ở dạng đường ngoài đô thị và 6,3l/100km ở đường hỗn hợp. Đây là những con số làm khách hàng Việt quan tâm.

Những khối động cơ mạnh mẽ và hiện đại, cùng với công nghệ tiên tiến, giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm lái xe mượt mà mà còn giúp giảm thiểu tác động đến môi trường.

Xe được trang bị thế hệ động cơ SmartStream hoàn toàn mới, đem đến hiệu suất vận hành. Công nghệ cốt lõi của SmartStream là áp dụng những công nghệ thông minh, “Smart” nhằm tiết kiệm nhiên liệu, cải thiện hiệu suất và giảm phát khí thải. Các bước công nghệ này áp dụng cho mọi giai đoạn vận hành như một dòng chảy “Stream”: tối ưu hóa luồng khí và nhiên liệu được nạp, rồi sau đó tối ưu hóa công suất được sinh ra tới hệ thống hộp số và hệ truyền động.

An toàn cho người sử dụng luôn là ưu tiên hàng đầu của Hyundai, và Tucson không phải là ngoại lệ. Bên cạnh hệ thống an toàn tiêu chuẩn như cân bằng điện tử (ESC), chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Tucson còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Smartsense với hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp (FCA), hỗ trợ duy trì làn đường (LKA), giúp đảm bảo độ an toàn dành cho người lái, hành khách đi cùng cũng như người và các phương tiện khác lưu thông trên đường.

Xe được cung cấp với nhiều phiên bản và tùy chọn trang bị, phù hợp với từng nhu cầu và phong cách sử dụng. Tucson là chiếc xe duy nhất trong phân khúc được trang bị động cơ diesel dành cho những khách hàng yêu thích động cơ dầu mạnh mẽ, bền bỉ.

Bên cạnh đó, phiên bản Turbo HTRAC đem đến khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt trên nhiều địa hình và phiên bản động cơ xăng 2.0 Smartstream cho khách hàng sự lựa chọn quen thuộc với nhu cầu di chuyển đi lại không quá nhiều.

Bảng giá bán các phiên bản Hyundai Tucson đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết Tucson 2.0L Tiêu chuẩn: 825 triệu đồng Tucson 2.0L Xăng Cao cấp 925 triệu đồng Tucson 2.0D Dầu Cao cấp 1,030 tỷ đồng Tucson 1.6L Turbo HTRAC 1,020 tỷ đồng

