Đây là loạt xe hybrid 5 chỗ gầm cao đáng mua hiện nay

Toyota Corolla Cross HEV

Là một trong những mẫu xe bình dân được trang bị động cơ Hybrid sớm nhất tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Cross HEV được đưa về nước từ tháng 8/2022 và vừa được làm mới trong bản cập nhật giữa chu kỳ vào tháng 5 vừa qua. Giá bán niêm yết chính hãng của Corolla Cross HEV hiện là 905 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross 1.8 HEV sở hữu động cơ Hybrid bao gồm động cơ 1.8L chu trình Atkinson cho công suất 97 mã lực và mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp cùng động cơ điện và pin Nickel Metal cho công suất 53 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp eCVT và dẫn động cầu trước. Xe có 3 chế độ lái Normal, PWR, Eco cho phép người lái lựa chọn nhiều phong cách vận hành khác nhau. Kèm theo đó là 1 chế độ lái điện EV Mode, cho phép vận hành thuần điện trong các trường hợp lấy xe ra khỏi garage, hay tránh khí thải khi lùi xe vào nhà. Theo công bố của Toyota Việt Nam, phiên bản xăng - điện có mức tiêu hao nhiên liệu là 3 lít/100km di chuyển nội đô.

Nội thất của Corolla Cross 1.8 HEV rộng rãi với 5 chỗ ngồi, các ghế bọc da và tựa lưng có thêm phần da lộn đem tới hiệu ứng trang trí nhưng không thay đổi về trải nghiệm (vẫn có lựa chọn màu nội thất đen hoặc đỏ). Phiên bản mới nhất cũng được trang bị trần kính toàn cảnh thay cho cửa sổ trời ở bản cũ. Mẫu xe 5 chỗ này cũng vẫn dùng vô lăng 3 chấu bọc da với đầy đủ các nút bấm chức năng. Cụm đồng hồ thông tin 12 inch với 3 kiểu giao diện và mỗi giao diện kèm theo 4 chủ đề khác nhau để người dùng tùy chỉnh cho hợp sở thích. Xe cũng được tích hợp màn hình cảm ứng 10 inch có tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Thiết kế ngoại thất trẻ trung năng động là điểm nhấn của dòng xe 5 chô Hybrid của Toyota. Xe sử dụng đèn pha LED thấu kính sang trọng và logo hãng sử dụng nền xanh tạo sự khác biệt so với bản thuần xăng. Về an toàn, xe vẫn được tích hợp 7 túi khí kèm hệ thống Toyota Safety Sense cao cấp và bổ sung tính phanh tự động khi lùi nếu có vật cản.

Toyota Yaris Cross HEV

Là mẫu Hybrid 5 chỗ phân hạng thấp hơn so với Corolla Cross HEV, Yaris Cross HEV có giá bán dễ tiếp cận hơn với mức niêm yết là 765 triệu đồng. Đương nhiên, kèm theo đó là các tính năng rút gọn hơn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Toyota Yaris Cross HEV sở thiết kế thể thao năng động, với hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED, có mở cốp điện rảnh tay. Xe cũng sử dụng la-zăng 18 inch, kèm theo đó là trần kính toàn cảnh có rèm che điều khiển điện. Không gian nội thất vẫn khá thoải mái với hệ thống ghế bọc da sang trọng, kèm theo đó là vô lăng 3 chấu kèm các nút điều khiển chức năng. Cụm đồng hồ thông tin TFT 7 inch có hiển thị màu cho khả năng nắm rõ các thông số xe dễ dàng, trong khi màn hình giải trí 10 inch cùng hệ thống 6 loa giải trí.

Về sức mạnh, Toyota Yaris Cross HEV được trang bị động cơ xăng 2NR-VEX 1.5L sản sinh công suất tối đa là 90 mã lực tại 5500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 121 Nm tại 4000 - 4800 vòng/phút. Kèm theo đó là mô tơ điện với công suất 79 mã lực và mômen xoắn cực đại 141 Nm. Xe sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước với hộp số tự động vô cấp, đi kèm với đó là 3 chế độ lái Eco/Normal/Power kèm theo 1 chế độ thuần điện. Mức tiêu hao nhiên liệu đường nội đô của Yaris Cross HEV là 3,8 L/100km.

Về an toàn, ngoài các trang bị an toàn tiêu chuẩn thì xe được trang bị 6 túi khí cùng hệ thống Toyota Safety Sense.

Haval H6

Mặc dù có mức giá niêm yết tới 980 triệu đồng nhưng hiện Haval H6 đang được hãng giảm giá chỉ còn 840 triệu đồng và đem tới một chiếc xe 5 chỗ gầm cao động cơ hybrid rất đáng tiền hiện nay.

Về thiết kế, do cạnh tranh ở phân khúc SUV C nên Haval H6 có ngoại hình nổi trội hơn hẳn so với bộ đôi xe Toyota trên đây. Xe sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế kiểu Star Matrix ấn tượng, đi kèm với đó là đèn LED ma trận, anten vây cá, cốp điện 4 chế độ. Nội thất ngoài rộng rãi vượt trội còn sở hữu các trang bị ấn tượng với màn hình 10,25 inch sau vô-lăng, màn hình cảm ứng 12,3 inch, hệ thống HUD, đèn viền nội thất, điều hòa tự động hai vùng, núm xoay chuyển số, phanh đỗ điện tử, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sạc không dây, cửa sổ trời lớn và dàn âm thanh 8 loa công nghệ DTS.

Về sức mạnh Haval H6 được trang bị động cơ hybrid gồm máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm hiện đang mạnh nhất trong phân khúc SUV hạng C. Xe còn có thêm 4 chế độ lái, gồm: Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm và Đường trơn. Mức tiêu thụ xăng trung bình 5,2 lít/100km.

Về công nghệ, Haval H6 nổi bật với gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS, gồm 20 tính năng đáng chú ý như ga tự động thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước và sau, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp, tránh va chạm thông minh, camera toàn cảnh, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ đỗ xe.