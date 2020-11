Đâu là thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất trong năm 2020 tại Mỹ

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020 09:00 AM (GMT+7)

Theo tờ Consumer Reports đã khảo sát trên gần 330.000 xe ở 17 mảng khác nhau để tìm ra được thương hiệu xe uy tín nhất năm. Kết quả vô cùng bất ngờ khi Mazda vượt qua cả Lexus và Toyota để dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngoài việc đánh giá độ tin cậy và an toàn của những dòng xe đơn lẻ, Consumer Reports (CR) cũng đánh giá chung về năng lực của các hãng xe. Tổ chức này đã khảo sát một nhóm thành viên lớn về những vấn đề gặp phải với xe cộ trong vòng 1 năm. Các mảng mà CR tập trung thuộc 17 hạng mục từ nhỏ đến lớn, từ việc phanh rít cho đến hộp số bị hỏng.

Consumer Reports xếp hạng độ tin cậy của các thương hiệu dựa trên điểm trung bình của các sản phẩm thuộc thương hiệu đó (số lượng dòng xe phải nhiều hơn 2). Theo thang điểm từ 0 đến 100 điểm, điểm trung bình sẽ rơi vào khoảng 41 - 60 điểm. Sau khi tổng hợp ý kiến và đánh giá trên khoảng 329.000 xe, CR đã tìm ra được hãng làm ra được những chiếc đáng tin cậy nhất hiện nay.

Vị trí đứng đầu năm nay là Mazda. Hãng xe Nhật được đánh giá cao ở việc thiết kế xe một cách thận trọng và tránh được những nguy cơ tiềm ẩn về hệ truyền động và hệ thống thông tin giải trí. Việc chia sẻ chung nền tảng và các bộ phận giữa các dòng xe Mazda khiến cho nhà sản xuất hoàn thiện hơn thiết kế và tiết kiệm được tiền nghiên cứu.

Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Toyota và Lexus. Tất cả các mẫu xe Toyota đều có độ tin cậy ở mức trung bình trở lên. Mẫu RAV4 giảm một chút ở mức tin cậy, do vấn đề nhỏ về hộp số và các vấn đề khác. Năm ngoái, Lexus là hãng xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ với 81 điểm/100 điểm. Tuy nhiên, thứ hạng của Lexus bị ảnh hưởng nhiều bởi mức điểm tin cậy thấp của dòng LS Sedan. Nhưng tất cả các mẫu xe khác đều có “độ tin cậy vượt trội”.

Buick có một màn tăng hạng vượt bậc, xếp thứ 4 chung cuộc, tăng 14 bậc so với năm ngoái. Xếp thứ 5 là Honda, tăng 7 bậc so với năm ngoái. Điểm của Honda bị ảnh hưởng chủ yếu do những vấn đề về hệ thống truyền động, và hệ thống thông tin giải trí trên dòng Passport. Hyundai xếp hạng thứ 6, Ram ở vị trí thứ 7, Subaru thứ 8, Porsche vị trí thứ 9 và Dodge vị trí thứ 10.

Nguồn: http://danviet.vn/dau-la-thuong-hieu-xe-hoi-dang-tin-cay-nhat-trong-nam-2020-tai-my-502020281185...Nguồn: http://danviet.vn/dau-la-thuong-hieu-xe-hoi-dang-tin-cay-nhat-trong-nam-2020-tai-my-50202028118582174.htm