Danh tính 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 4/2022

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy lượng tiêu thụ tháng 4 vừa qua là 42.359 xe, đã đạt đỉnh doanh số kể từ đầu năm.

Danh sách 10 mẫu xe bán ít nhất tháng 4/2022 đa số là những mẫu xe Nhật Bản, duy nhất hai mẫu xe Hàn Quốc và Việt Nam. Bên cạnh những xe không có hàng để bán, còn có những xe dừng bán và sắp dừng sản xuất.

Thông tin chi tiết 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường Việt Nam tháng 4/2022

1. Suzuki Ertiga: 9 xe

Suzuki Ertiga gây bất ngờ khi đứng ở vị trí đầu bảng Top bán xe bán chậm tại Việt Nam tháng 4/2022 với doanh số chỉ 9 xe, giảm tới 286 xe so với tháng 3 trước đó. Mẫu xe này đã từng có nhiều tháng kinh doanh tốt và được kỳ vọng trở thành mẫu xe đưa doanh số Suzuki vươn lên so với các đối thủ đồng hương. Nhiều nguồn tin cho rằng, Suzuki Ertiga đang rơi vào tình trạng khan hàng do nguồn cung thiếu thốn.

2. Toyota Land Cruiser: 12 xe

Mẫu SUV cỡ lớn Toyota Land Cruiser bán ra 12 xe trong tháng 4/2022, ít hơn 2 xe so với tháng trước đó. Cộng dồn 4 tháng năm 2022, doanh số Land Cruiser đạt 88 xe, ít hơn 39 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức giá hơn 4 tỷ đồng cùng nguồn cung không dồi dào từ Nhật Bản khiến Toyota Land Cruiser trở thành mẫu xe không dành cho số đông. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có một tệp khách hàng “chung thủy”, sẵn sàng đợi dài ngày để nhận xe thậm chí chấp nhận mua “bia kèm lạc”.

3. Suzuki Swift: 13 xe

Sau nhiều tháng vắng bóng, mẫu hatchback cỡ B nhà Suzuki đã trở lại bảng danh sách "bán ế” với 13 xe giao tới khách hàng trong tháng 4/2022, giảm 87 xe so với tháng 3/2022. Cộng dồn 4 tháng năm 2022, Suzuki Swift bán được 285 xe, tăng 172 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

4. Isuzu D-Max: 25 xe

Kết thúc tháng 4/2022, Isuzu D-Max bán được 25 xe, giảm 107 so với tháng 3/2022 bán 132 xe. Đây là dòng xe bán khá tốt tại Thái Lan, nhưng "xấu số" ở Việt Nam.

5. Mazda BT-50: 29 xe

Vị trí số 5 trên bảng xếp hạng trong tháng 4/2022 là bước ngoặc đặc biệt của Mazda BT-50 khi lần đầu góp mặt vào “danh sách muốn quên”. Mazda BT-50 chỉ bán ra 29 xe trong tháng vừa qua, giảm tới 61 xe so với tháng 3/2022, một phần do nguồn cung hạn chế. Cộng dồn từ đầu năm, Mazda BT-50 bán được 300 xe, giảm 165 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

6. Toyota Wigo: 33 xe

Toyota Wigo đã dừng bán tại Việt Nam, những xe còn lại đang được hãng dọn hàng tồn. Tháng 4/2022, đã có 33 xe Toyota Wigo được bàn giao tới khách hàng, giảm 53 xe so với tháng trước đó.

7. Isuzu mu-X: 45 xe

Đã có 45 xe Isuzu mu-X được bán ra trong tháng 4/2022, giảm 12 xe so với tháng 3/2022. Mặc dù sở hữu giá bán khá cạnh tranh, việc chậm đổi mới về mẫu mã, công nghệ khiến Isuzu mu-X không đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng trước các đối thủ khác trong phân khúc. Cộng dồn 4 tháng, Isuzu mu-X bán được 140 xe, tăng 64 xe so với cùng kỳ năm ngoái (bán 76 xe).

8. Honda Accord: 49 xe

Honda Accord tiếp tục nằm trong danh sách xe kén khách nhưng đã thứ hạng được cải thiện 2 bậc. Tháng vừa qua, mẫu sedan cỡ D này bán được 49 xe, tăng 29 xe so với tháng trước đó. Lũy kế từ đầu năm, Honda Accord bán ra 109 xe, tăng 60 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

9. Hyundai Kona: 70 xe

Lần đầu tiên trong năm 2022, một mẫu xe nhà Hyundai rơi vào danh sách những mẫu xe bán ít nhất tháng. Kona xếp ở vị trí thứ 9 với doanh số trong tháng 4 sụt giảm chỉ 70 chiếc, ít hơn 325 chiếc so với tháng 3. Hãng không xác nhận thông tin dừng bán Kona sau khi Creta xuất hiện ở cùng phân khúc, nhưng các đại lý đang bán nốt xe cũ, chưa có thông tin gì về phiên bản mới.

10. Toyota Land Cruiser Prado và VinFast Lux SA2.0: 80 xe

Toyota Land Cruiser Prado có doanh số bán ra trong tháng 4/2022 là 80 xe, tăng 9 xe so với tháng 3/2022. Cộng dồn từ đầu năm, Prado bán được 208 xe, tăng 46 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast Lux SA2.0 nằm trong danh sách bán ít nhất tháng vì hãng xe Việt Nam đang chuyển dần từ xe xăng sang xe điện. VinFast tuyên bố, từ 2023, hãng xe Việt sẽ dừng sản xuất xe động cơ đốt trong.

