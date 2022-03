Danh hiệu XE CỦA NĂM 2022 chính thức có chủ nhân

Thứ Năm, ngày 31/03/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mẫu xe sedan hạng D Toyota Camry đã vượt qua 15 đối thủ mạnh để giành danh hiệu Xe Của Năm 2022.

Vừa qua, hai cộng đồng OTOFUN và OTOSAIGON chính thức công bố kết quả chung cuộc Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2022. Trải qua hai giai đoạn bình chọn, chương trình cuối cùng cũng tìm ra những cái tên xứng đáng nhất được vinh danh.

Ở giai đoạn 1, các thành viên tiến hành bình chọn trên hai diễn đàn OTOFUN và OTOSAIGON. Ban tổ chức nhận được gần 315.000 lượt bình chọn. Mặc dù thời gian bình chọn rút ngắn 4 ngày và ít hơn 2 phân khúc, lượt bình chọn XE CỦA NĂM 2022 từ cộng đồng vẫn tăng gần 30% so với năm ngoái. Trong số này, có đến 13/15 phân hạng nhận được hơn 20.000 lượt như cỡ A, cỡ B, cỡ C, CUV cỡ C, SUV sang cỡ trung...

Bước sang Giai đoạn 2, Hội đồng Giám khảo, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý trực tiếp ngành ô tô, đại diện đến từ các kênh truyền thông lớn về xe hơi, đại diện các đơn vị kinh doanh xe hơi, đại diện các đơn vị sửa chữa bảo dưỡng và các thành viên Ban điều hành OTOFUN và OTOSAIGON.

Hội đồng Giám khảo 33 thành viên đã tiến hành chấm điểm 45 mẫu xe đứng đầu 15 phân khúc trong giai đoạn 1, điểm số được quy đổi sang số bình chọn. Tổng số bình chọn cho một mẫu xe được tính theo tỷ lệ 50:50, 50% đến từ lượt bình chọn của cộng đồng và 50% đến từ bình chọn của Hội đồng Giám khảo.

Theo kết quả bình chọn của Hội đồng Giám khảo, danh hiệu XE CỦA NĂM 2022 thuộc về Toyota Camry với tổng cộng 17.208 lượt bình chọn, Kia Carnival xếp thứ hai với 14.061 bình chọn, Hyundai Santa Fe xếp thứ ba với 12.521 bình chọn.

Bên cạnh đó, danh hiệu XE XANH CỦA NĂM 2022 thuộc về VinFast VF e34, danh hiệu XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM 2022 thuộc về Hyundai Santa Fe. Kết quả XE CỦA NĂM 2022 đã được công bố tại TP.HCM vào ngày 30/03 vừa qua.

Danh sách 15 mẫu xe được yêu thích nhất 15 phân khúc như sau:

