Đánh giá SUV Mitsubishi Xforce: thiết kế mạnh mẽ, trang bị nổi bật

Mitsubishi Xforce là một trong hai dòng xe hút khách bậc nhất của ô tô Mitsubishi ở thị trường Việt Nam. Mẫu xe SUV này được người dùng đánh giá tích cực nhờ có thiết kế mạnh mẽ, trang bị hiện đại. Hiện nay, Mitsubishi Xforce 2025 được bán ra thị trường Việt Nam với 4 phiên bản khác nhau.

Đó là các phiên bản: Xforce GLX, Xforce Exceed, Xforce Premium, Xforce Ultimate (tùy chọn 1 tông màu, 2 tông màu). Các phiên bản này có giá niêm yết lần lượt là: 599 triệu đồng, 640 triệu đồng, 680 triệu đồng, 705 triệu đồng cho bản 1 tông màu và 710 triệu đồng cho bản 2 tông màu.

Ngoại thất

Mitsubishi Xforce sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao, trẻ trung, kế thừa những đặc điểm nổi bật từ mẫu Xpander. Phần đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt ô vuông, cụm đèn LED T-shape và đèn LED định vị chữ L. Hãy cùng chiêm ngưỡng Xforce trong điều kiện ánh sáng ban đêm. Đèn chiếu sáng phía sau của Mitsubishi Xforce được thiết kế đồng bộ với phần trước, tạo nên đuôi xe bệ vệ và cá tính.

Phần hông xe Xforce nổi bật với đường gân dọc và bộ la-zăng phay xước 2 tông màu đẹp mắt. Khoảng sáng gầm lên tới 222mm, cao nhất phân khúc SUV-B, giúp xe dễ dàng đỗ vỉa hè và lội nước 40 cm. Lốp xe 18 inch rộng, tăng cường bám đường và ổn định. Cốp xe mở điện bằng nút bấm trên chìa khóa hoặc trực tiếp trên cốp, thay thế cơ chế mở truyền thống của Xpander.

Nội thất

Mitsubishi Xforce 2025 có nội thất rộng rãi và sang trọng, với thiết kế táp lô theo phương ngang Horizontal Axis, tạo cảm giác không gian thoáng đãng ngay khi mở cửa. Khi ngồi trong xe, bạn sẽ cảm nhận chất liệu da mềm mại ở các hàng ghế và không gian thoáng đãng, giúp dễ dàng quan sát xung quanh. Hàng ghế sau của Mitsubishi Xforce 2025 linh động gập phẳng, tạo không gian chứa đồ rộng rãi. Tiện nghi xe thiết kế thực dụng, vừa đủ, phù hợp với từng vị trí.

Mitsubishi Xforce 2025 là chiếc xe đầu tiên hợp tác với Yamaha, trang bị hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp, bao gồm 2 loa tweeter ở cột A, 2 loa trầm phía trước và 2 đôi loa đồng trục phía sau. Cảnh xe được gia cố chắc chắn gấp 5 lần, giúp cải thiện khả năng cách âm so với Xpander. Mitsubishi Xforce 2025 trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch và màn hình kỹ thuật 8 inch sau vô lăng, hiển thị thông tin hữu ích. Hệ thống điều hòa trên Mitsubishi Xforce làm mát nhanh và sâu, đã được người dùng đánh giá cao.

Mitsubishi Xforce trang bị hộc làm mát nước lọc dưới bệ tỳ tay, làm mát nhanh bằng luồng không khí lạnh từ điều hòa. Mỗi ghế có hốc đựng nước, điện thoại tiện dụng, với cổng sạc USB-C và USB-A cho hàng ghế 2, và sạc không dây cho hàng ghế trước.

Động cơ và an toàn

Mitsubishi Xforce 2025 trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất 105 mã lực, mang đến hiệu suất ổn định và cảm giác lái mượt mà. Động cơ MIVEC kết hợp hộp số CVT giúp tăng tốc nhanh chóng và êm ái. Xe tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt hiệu quả khi chạy trên cao tốc. Người dùng đánh giá cao sự mạnh mẽ và phản ứng nhanh của Xforce, mang lại cảm giác lái phấn khích trong phân khúc SUV hạng B. Thậm chí khi so với các đối thủ SUV hạng B như Toyota Yaris Cross và Haval Jolion, cảm giác lái của Xforce được đánh giá nổi bật hơn nhiều.

Hơn nữa với thiết kế khung gầm cao 222 mm, Mitsubishi Xforce 2025 dễ dàng vượt qua địa hình gồ ghề mà không lo va chạm. Hệ thống treo độc lập hấp thụ lực tốt, mang lại cảm giác êm ái khi di chuyển qua ổ gà. Xe phản ứng nhanh nhạy và duy trì độ ổn định, phù hợp với nhiều điều kiện địa hình và thời tiết.

Mitsubishi Xforce 2025 đảm bảo an toàn với 6 túi khí, phanh ABS, EBD, ASC, giúp ngăn ngừa trượt và mất kiểm soát. Các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang gia tăng sự an toàn. Nhiều người dùng đánh giá cao hiệu quả và tính dễ sử dụng của các tính năng này, mang lại cảm giác an tâm khi lái xe.

Đánh giá chung

Mitsubishi Xforce 2025 thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, nhờ vào thiết kế hiện đại và khả năng vận hành ấn tượng. Mẫu SUV hạng B này mang đến trải nghiệm lái mượt mà, mạnh mẽ trên mọi địa hình, cùng nhiều chế độ lái linh hoạt.

Mitsubishi Xforce 2025 đã đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng, đặc biệt về cảm giác lái và độ an toàn. Nhìn chung, Xforce 2025 là một lựa chọn đáng trải nghiệm trong phân khúc SUV hiện nay.