Đánh giá nhanh Toyota Rush tại Việt Nam, giá chỉ 668 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Toyota Việt Nam hiện đang nhập khẩu từ thị trường Indonesia và phân phối mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Rush, xe được bán với mức giá khá hấp dẫn 668 triệu đồng.

Ra mắt lần đầu tại thị trường ô tô Việt Nam vào tháng 9/2018, Toyota Rush được coi là quân bài chiến lược của thương hiệu Nhật Bản để cùng Innova và Avanza thống trị phân khúc xe đa dụng (MPV). Mẫu xe này không chỉ là xe MPV thông thường mà được giới thiệu lai SUV và đây như một phiên bản "tiểu Fortuner" với 1 phiên bản duy nhất nhập khẩu từ Indonesia, đi kèm giá bán hấp dẫn chỉ 668 triệu đồng. Như vậy, so với đối thủ trực tiếp Xpander AT, Rush có giá bán cao hơn 48 triệu đồng.

Toyota Rush là mẫu SUV 7 chỗ, xét về cùng phân khúc không có đối thủ nào thực sự tương đương. Khoảng sáng gầm của xe lên tới 220 mm là một ưu điểm giúp xe vận hành linh hoạt trong điều kiện đường xá Việt Nam. Nhưng tính theo công năng sử dụng, thì Mitsubishi Xpander và Xpander Cross có thể được xét là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và khá nặng ký.

Thiết kế nội và ngoại thất.

Nếu như Toyota Avanza được xem là “đàn em” của Innova thì Toyota Rush được ví von là bản thu nhỏ của mẫu SUV 7 chỗ đang bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam Toyota Fortuner. Mặc dù được xếp vào phân khúc MPV nhưng Rush lại có thiết kế giống với một mẫu xe đa dụng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.435 x 1.695 x 1.705 mm, chiều dài cơ sở 2.695mm. Giống với đối thủ Xpander, Rush cũng sở hữu cách bố trí 5+2 ghế ngồi linh hoạt.

Thiết kế của xe cứng cáp và thể thao, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang bo tròn các góc, nối cùng cụm đèn pha dạng LED điều khiển tự động, cụm đèn sương mù dạng tròn nằm gọn trong hai hốc hút gió. Thân xe cá tính với đường gân dập nổi. Cụm đèn hậu dạng LED. Mâm xe hợp kim 17 inch đa chấu cứng cáp.

Toyota Rush lại mang một màu sắc thực dụng, đồng thời cách bố cục các chi tiết vuông vắn đặc trưng trên những mẫu SUV. Khoang cabin của Toyota Rush 2020 có vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút điều khiển, ghế ngồi bọc nỉ với ghế lái chỉnh 6 hướng, ghế hành khách chỉnh 4 hướng, đầu đĩa DVD 7 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, cổng kết nối AUX, kết nối USB, kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, điều khiển từ hàng ghế sau, kết nối wifi, hệ thống đàm thoại rảnh tay, kết nối nối điện thoại thông minh, kết nối HDMI, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm…

Trang bị an toàn và động cơ tiết kiệm.

“Trái tim” của Rush là động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.5L, cho công suất 102 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Hệ thống treo Macpherson trước và phụ thuộc đa liên kết sau, tương đương với đối thủ Xpander.

Về an toàn, Toyota Rush được trang bị các hệ thống nổi bật như: 6 túi khí, phanh ABS, phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, tín hiệu dừng khẩn cấp và nhắc thắt dây an toàn đối với tất cả 7 vị trí ghế ngồi.

Đánh giá

Ưu điểm mà xe mang lại cho người sở hữu: Trang bị ổn trong tầm tiền / Động cơ tiết kiệm xăng, bốc ở dải tua thấp / Không gian rộng rãi, nhiều chỗ để đồ. Sau ưu điểm luôn đi kèm với những nhược điểm như: Động cơ ù nhẹ ở một số tình huống / Hệ thống treo cứng, thô / Vô lăng có phần kém chính xác / Xe yếu, đuối lực ở dải vận tốc cao.

Toyota Rush tại Việt Nam chỉ được phân phối với duy nhất 1 phiên bản, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nên không được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước, đây có thể coi là một bất lợi của mẫu xe này trước các đối thủ khác.

