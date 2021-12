Đánh giá nhanh KIA K5 thế hệ mới, có giá bán từ 869 triệu đồng

KIA K5 vừa được THACO giới thiệu thế hệ mới với kiểu dáng thay đổi và sở hữu mức giá tốt nhất trong phân khúc.

Sau thành công của mẫu xe KIA K3, Thaco Auto tiếp tục giới thiệu KIA K5 mẫu sedan“Fastback” thể thao thế hệ mới được ứng dụng phong cách thiết kế tương lai, mẫu xe này sẽ được phân phối với 3 phiên bản Luxury, Premium và GT-Line.

Thiết kế nội và ngoại thất mới mẻ

Nhìn từ phía trước, KIA K5 gây ấn tượng ở lưới tản nhiệt “Mũi hổ – Tiger Nose” với họa tiết lấy cảm hứng từ hình tượng “Shark skin” có cấu trúc đa tầng đan xen độc đáo. Hệ thống đèn pha LED với dải đèn đặc trưng của KIA được cách điệu nối liền với lưới tản nhiệt.

Thân xe nổi bật với tạo hình thiết kế Fastback thể thao và cá tính, với các đường nét liền mạch, kéo dài dọc theo thân xe giúp tối ưu khí động học, giảm thiểu lực cản, giúp gia tăng độ bám đường và vận hành ổn định ở tốc độ cao, hạn chế tối đa sự rung lắc đồng thời gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

KIA K5 sở hữu bộ mâm hợp kim kích thước 18” được thiết kế dạng 5 chấu mới. Thân xe với đường viền mạ crôm kéo dài xuyên suốt từ đầu kính xe cho đến đuôi xe tô điểm cho vẻ đẹp “nam tính” của mẫu D-sedan thể thao, cao cấp. Đặc biệt, vị trí đặt gương chiếu hậu được thay đổi, dịch chuyển vào phần thân xe thay vì trụ A, giúp gia tăng tầm nhìn cho người lái.

Điểm nhấn khác biệt ở phần đuôi xe là hệ thống đèn hậu với dãy LED kéo dài liền mạch xuyên suốt bề ngang xe. Đi cùng đó là ốp cản sau với họa tiết khí động học kết hợp cùng ốp ống xả kép và cánh hướng gió nhằm gia tăng vẻ thể thao và mạnh mẽ cho phần đuôi xe.

Sở hữu kích thước lớn nhất trong phân khúc, KIA K5 mang đến không gian nội thất rộng rãi với khoang lái được bố trí thông minh, với bố cục 3 chiều mở rộng theo phương ngang, mang lại cảm giác rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo tầm quan sát tốt.

Nội thất kết hợp chất liệu da cao cấp và ốp kim loại và vân gỗ mang lại sự tinh tế với tùy chọn tông nội thất đen hoặc đỏ theo từng phiên bản; vô lăng D-Cut 3 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng, cùng tính năng sưởi tay lái trên 2 phiên bản cao đi kèm nhận diện logo mới, lẫy chuyển số, khởi động nút bấm, ghế chỉnh điện, màn hình đa thông tin Digital 12.3 inch kết hợp màn hình giải trí 10.25” là những điểm nhấn nổi bật.

Không gian phía sau rộng rãi, tích hợp nhiều tiện nghi hiện đại cao cấp như sưởi hàng ghế sau (phiên bản GT-Line); cửa gió điều hòa tích hợp 2 cổng sạc USB; Rèm che nắng kính sau dạng ẩn; đèn LED cảm ứng; cửa sổ trời toàn cảnh Panorama; mang đến không gian tiện nghi tạo cảm giác thư thái, trải nghiệm vượt trội cho hành khách phía sau.

Màn hình đa thông tin Full LCD 12.3” lớn nhất phân khúc với công nghệ Thin Film Transistor (TFT) - Liquid Crystal Display (LCD) cho khả năng tái tạo màu tốt, hình ảnh sắc nét kết hợp nhiều tính năng, tiện ích thông minh (hiển thị hình ảnh điểm mù BVM, thay đổi giao diện đồng hồ theo chế độ lái) được thiết kế theo phương ngang, màn hình trung tâm 10.25” với độ phân giải HD được tích hợp các tính năng cao cấp như: Apple CarPlay/Android Auto, kết nối Bluetooth, tùy chỉnh các chức năng… mang lại sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình sử dụng và quan sát.

Không gian bên trong KIA K5 đem đến cảm giác sang trọng và lịch lãm, đầy xúc cảm với sự kết hợp tinh tế của hệ thống đèn nội thất Moodlight với 64 màu tùy chọn duy nhất trong phân khúc cùng hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa đến từ thương hiệu Bose.

Động cơ và trang bị an toàn

KIA K5 có tùy chọn hai loại động cơ, đầu tiên là động cơ Smartstream, dung tích 2.5L GDI trên phiên bản GT-Line. Với thế hệ động cơ Smartstream 2.5 GDI hoàn toàn mới cho công suất lên đến 191 mã lực với mô men xoắn cực đại 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ. Hai phiên bản Premium và Luxury được trang bị động cơ Nu, dung tích 2.0L MPI, cho công suất 150 mã lực với Momen xoắn 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cho khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

KIA K5 được đánh giá cao về khả năng di chuyển thông minh, linh hoạt với 4 chế độ lái Comfort/Eco/Sport/Smart được tùy chỉnh bằng nút chuyển “Drive Mode” giúp khách hàng trải nghiệm các cảm giác lái khác nhau, cân bằng hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Đặc biệt với chế độ lái Smart sẽ tự động lựa chọn chế độ lái (Comfort/Eco/Sport) phù hợp với phong cách của người lái và điều kiện giao thông giúp tối ưu công suất và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

KIA K5 còn mang đến sự tự tin cho khách hàng khi được ứng dụng hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp ADAS bao gồm các tính năng: Camera quan sát toàn cảnh (AVM); Quan sát điểm mù qua hình ảnh (BVM); Cảnh báo điểm mù (BCW); Hỗ trợ mở cửa xe an toàn (SEA). Bên cạnh đó, KIA K5 còn được trang bị thêm các tính năng an toàn nâng cao: Cảm biến áp suất lốp (TPMS); Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau (ROA); Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước – sau (PDW); Kiểm soát hành trình - Cruise Control.

Ngoài ra, KIA K5 còn được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn như thân xe có kết cấu cứng vững và an toàn; 6 túi khí; Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả ghế ngồi; Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA; Cân bằng điện tử ESC; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động; Camera lùi.

Bảng giá các phiên bản KIA K5:

Phiên bản Giá ưu đãi (triệu đồng) KIA K5 2.0 Luxury 869 KIA K5 2.0 Premium 929 KIA K5 2.5 GT-Line 1.029

