Đánh giá nhanh Hyundai SantaFe thế hệ mới, chiếc SUV dễ tiếp cận khách hàng Việt

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 06:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe SUV 7 chỗ Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp sắp được giới thiệu ở Việt Nam có những gì đặc biệt và dễ tiếp cận người dùng Việt như thế nào?

Trải qua 20 năm với 4 thế hệ, SantaFe đã khẳng định được vị thế là mẫu SUV chủ lực của thương hiệu ô tô xứ kim chi. Do đó, Hyundai rất đầu tư chăm chút cho chiếc SUV 7 chỗ của mình. SantaFe facelift 2021 với nhiều nâng cấp đã được giới thiệu ra thị trường, phả hơi nóng lên các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng D.

Thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết ngoại thất

Dù chỉ là bản facelift của thế hệ thứ 4, SantaFe 2021 vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là bản nâng cấp lớn so với phiên bản hiện hữu. Điều này thể hiện rõ ở thiết kế ngoại thất của xe. SantaFe 2021 có lưới tản nhiệt to hơn trước và tạo cảm giác mở rộng ngang thân xe, lấn sang phần cụm đèn. Cụm đèn LED chạy ban ngày hình chữ T, đặt và nối liền với cụm đèn pha ở dưới, tạo cảm giác mới mẻ và liền lạc. Ở phần hông xe, điểm nhấn lớn nhất là những đường gân dập nổi và bộ la-zăng 20 inch đa chấu với thiết kế cầu kỳ và đẹp mắt. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tùy chọn nhiều kích cỡ và thiết kế khác cho mâm xe.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được nâng cấp đồ họa 3D mới với dải đèn LED nối liền bắt kịp xu hướng của nhiều mẫu xe sang. Dù chỉ là bản nâng cấp giữa đời, SantaFe 2021 gần như được lột xác về thiết kế ngoại thất, mang đến nhiều nâng cấp đáng giá nhưng cũng góp phần giảm giá trị bán lại của thế hệ hiện tại đi đáng kể.

Dù chỉ là một bản facelift nâng cấp giữa đời nhưng SantaFe mới đã được ưu ái thay đổi cả nền tảng khung gầm. Nền tảng mới được hãng xe Hàn gọi tên là nền tảng thế hệ thứ 3, hứa hẹn sẽ được áp dụng vào loạt sản phẩm mới của Hyundai.

Nội thất và trang bị tiện nghi

Thiết kế chung của khoang nội thất không quá khác biệt so với phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, rất nhiều chi tiết đã được thay đổi và nâng cấp để mang đến ấn tượng hiện đại và sang trọng hơn cho xe. Nhìn vào hình ảnh khoang lái, khách hàng sẽ dễ dàng nhận ra cần số truyền thống đã biến mất. Thay vào đó là nút bấm điện để lựa chọn số P, R, N và D như các mẫu xe hiện đại, tạo ra trải nghiệm mới mẻ hơn.

Vô lăng của SantaFe 2021 vẫn có cấu trúc 3 chấu, bọc da nhưng mang lại cái nhìn sang trọng hơn nhờ các nút bấm được ốp kim loại sáng bóng. Cụm đồng hồ phía sau đã được nâng cấp từ analog thành màn hình kỹ thuật số 12,3 inch mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Hệ thống giải trí mới trên xe Hyundai SantaFe 2021 vẫn chưa được tiết lộ. Trước mắt chỉ biết được xe sẽ có màn hình giải trí nâng cấp lên kích thước 10.25 inch. Các tính năng ở phiên bản hiện tại gồm có: Bản đồ định vị dẫn đường / Sạc không dây chuẩn Qi và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay độc nhất phân khúc / Kết nối Bluetooth, AUX / Radio, Mp4 / Dàn âm thanh 6 loa chất lượng cao nhờ có bộ xử lý Arkamys Premium Sound / Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm

Động cơ và trang bị an toàn

Hyundai SantaFe 2021 có tùy chọn động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2.5L tăng áp, cho công suất 281 mã lực và mô-men xoắn 421 Nm. Tuy nhiên, tùy chọn động cơ Diesel Smart Stream, dung tích 2.2L, cho công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm sẽ được xuất xưởng trước. Hãng xe Hàn sẽ tích hợp dẫn động cầu trước tiêu chuẩn cùng hộp số tự động 8 cấp cho người dùng. Trải nghiệm thực tế, Hyundai SantaFe 2021 cung cấp đủ sức mạnh để thong thả dạo phố hoặc vận lực lăn bánh trên đường cao tốc nhưng khả năng tăng tốc bất ngờ chưa đủ thỏa mãn.

Về trang bị an toàn, Hyundai vẫn chưa tiết lộ những nâng cấp trên SantaFe 2021 mới. Tuy nhiên, phiên bản hiện tại cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là rất đầy đủ so trong tầm giá. Các trang bị tiêu biểu có thể kể đến như: 6 túi khí / Camera lùi / Cảm biến lùi / Hệ thống hỗ trợ đỗ xe / Chống bó cứng phanh / Phân bổ lực phanh điện tử / Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / Kiểm soát ổn định thân xe / Cân bằng điện tử / Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hỗ trợ xuống dốc / Cảnh báo điểm mù / Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang / Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA / Khóa an toàn trẻ em thông minh / Giữ phanh tự động / Phanh tay điện tử / Hiển thị thông tin trên kính lái HUD / Cruise Control /

Đánh giá chung

Với một loạt nâng cấp từ trong ra ngoài, chưa kể đến những hạng mục chưa được tiết lộ, Hyundai SantaFe 2021 là một mẫu xe đáng mong chờ trong phân khúc và hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì được vị thế trước những đối thủ lớn đến từ Nhật Bản. Các model SantaFe 2021 được lên kế hoạch ra mắt Việt Nam vào thời gian tới đây, trong khi thời gian ra mắt tại Mỹ và các thị trường khác chưa được xác nhận.

