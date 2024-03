Đánh giá Mazda6: Mẫu xe sedan hạng D có giá bán tốt nhất phân khúc

Trong phân khúc sedan cỡ D vốn không mấy nhộn nhịp, Toyota Camry từ lâu đã trở thành điểm sáng thu hút người dùng theo đuổi xu hướng lịch lãm, sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, những mẫu xe trẻ trung, hiện đại như Mazda 6 cũng có sức hút nhất định với diện mạo thời thượng lẫn nội thất và trang bị công nghệ hiện đại.

Mazda 6 được giới thiệu lần đầu tại Nhật Bản vào tháng 5/2002 với tên gọi Atenza. Mặc dù đã trải qua 22 năm nhưng Mazda 6 chỉ trải qua ba thế hệ với thế hệ thứ 3 được ra mắt từ năm 2012. Sự trì hoãn trong việc cập nhật đã khiến cho Mazda 6 trở nên kém hấp dẫn trong mắt người dùng trong thời gian dài, đặc biệt khi phải đối mặt trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng xe MPV và SUV.

Nhằm mang đến trải nghiệm ấn tượng hơn cho người dùng, tháng 6/2020, Mazda Việt Nam đã cho ra mắt Mazda 6 bản facelift của thế hệ thứ 3 với hàng loạt nâng cấp mới, mạnh mẽ về thiết kế, nhiều trang bị công nghệ hiện đại và dù vẫn sử dụng khối động cơ cũ nhưng đã tinh chỉnh nhanh nhạy hơn.

Tổng quan ngoại và nội thất

Với ngôn ngữ thiết kế KODO của hãng xe Nhật Bản, Mazda 6 đã lược bỏ gần như mọi chi tiết trang trí phức tạp, chủ yếu được tạo tác bằng những đường nét uyển chuyển, tinh tế nhưng không kém phần phóng khoáng, thời thượng, khác hẳn phong thái lịch lãm của Toyota Camry hay sự đĩnh đạc của Honda Accord.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.865 x 1.840 x 1.450 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.830mm. So với các đối thủ cùng phân khúc như Camry, Kia K5 hay Honda Accord thì Mazda 6 nhỏ gọn hơn, điều này lại là một ưu điểm giúp xe linh hoạt và dễ dàng luồn lách khi di chuyển trong đô thị.

Đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt lưỡi nhuyễn 3D mở rộng, mạ chrome sáng bóng thay cho kiểu nan ngang đời trước. Thêm vào đó, hãng còn bố trí đường viền chrome Signature Wing đặc trưng của dải sản phẩm thế hệ mới, trải dài và nâng đỡ bên dưới lưới tản nhiệt cùng cụm đèn 2 bên. Phía trên, nắp capo được nhấn nhá 2 đường gân nổi mềm mại, tạo cảm giác thanh thoát, lịch thiệp mà vẫn trẻ trung.

Cụm đèn trước trên Mazda 6 tạo hình LED mỏng vuốt ngược về sau trông khá thần thái. Đặc biệt, tại đây còn có tính năng cân bằng góc chiếu và bật tắt tự động cho đèn chiếu xa/chiếu gần. Riêng bản Premium có thêm tính năng chỉnh đèn gần/xa tự động và đèn thích ứng thông minh, mang lại hiệu suất chiếu sáng tối ưu nhất cho người lái. Cản trước dẹp, hốc gió trung tâm mở rộng, hai bên là hai dải chrome chạy dài nằm đối xứng, làm tăng thêm điểm nhấn thể thao cho mẫu xe nhà Mazda.

Mazda 6 được trang bị bộ mâm đa chấu cỡ lớn 17 inch đi cùng bộ lốp 225/55R17 trên 2 bản Luxury và Premium (tùy chọn mâm 19 inch), riêng bản Signature Premium được trang bị vành xe kích thước 19 inch kèm thông số lốp 225/45R19.

Bên trong khoang lái, Mazda 6 vẫn duy trì những đường nét quen thuộc theo phong cách tinh giản nhưng đã được tinh chỉnh, mang lại cảm giác thoáng đãng hơn. Đặc biệt, các phiên bản của mẫu D-sedan đều sử dụng nội thất tone màu nâu tối sang trọng và trung tính. Riêng phiên bản Signature Premium còn có thêm tùy chọn ghế da Nappa cao cấp, một số chi tiết sử dụng chất liệu gỗ sen Nhật Bản, cho trải nghiệm đẳng cấp, thời thượng hơn như một chiếc xe hơi hạng sang.

Bảng taplo trên Mazda 6 trải dài theo phương ngang, ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Human Centric - lấy con người làm trung tâm với mọi nút điều khiển được đặt gần tầm tay người lái, đem đến sự thuận tiện và thoải mái trong quá trình sử dụng.

Vô lăng mẫu D-sedan 3 chấu bọc da thể thao quen thuộc, tích hợp các phím bấm chức năng đi kèm lẫy chuyển số tiện lợi cho người lái. Ngay sau vô lăng là cụm đồng hồ chia 3 khoang truyền thống, kết hợp giữa kiểu hiển thị analog và màn hình đa thông tin LCD trung tâm với giao diện thân thiện, trực quan. Bên cạnh đó, nhờ thiết kế thu gọn của trụ A và sự bố trí thông minh của gương hậu trên thân xe, tầm quan sát của người lái được mở rộng đáng kể, đồng thời tăng cường tính an toàn khi vận hành.

Cần số trung tâm trên Mazda 6 vẫn là dạng cơ truyền thống nhưng đã chuyển từ ốp nhựa lỳ sang nhựa bóng cho cảm giác thời thượng hơn. Cấu hình sang số dạng thẳng tương tự các "anh em" cùng nhà Mazda. Liền kề là hệ thống phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh và hệ thống nút chỉnh chế độ vận hành.

Ngoài ra, khu vực này còn có hộc đựng cốc cùng bệ tỳ tay hàng ghế trước vô cùng tiện lợi. Tuy nhiên, bệ tỳ tay của mẫu D-sedan có vẻ hơi ngắn, dễ khiến người lái cảm thấy không thoải mái khi di chuyển đường xa.

Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch trên tất cả phiên bản, hỗ trợ đầy đủ các kết nối Apple CarPlay/Android Auto, AUX, USB, Bluetooth... Hệ thống âm thanh là loại 6 loa trên bản Luxury, trong khi các phiên bản Premium và Signature Premium sở hữu 11 loa Bose cao cấp, cho trải nghiệm nghe chân thực và sống động hơn.

Hệ thống ghế ngồi, toàn bộ ghế đều được bọc da đục lỗ cao cấp, riêng bản Signature Premium sẽ có thêm tùy chọn da Nappa với 2 tone màu kem và đen kết hợp. Nhìn chung, các hàng ghế trên mẫu D-sedan đều được đánh giá cao với phong cách thể thao cùng thiết kế ôm người và khả năng nâng đỡ tốt, giúp hành khách trên xe luôn cảm nhận được sự thoải mái trong mỗi chuyến hành trình. Hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện tích hợp tính năng nhớ vị trí ở ghế lái. Riêng trên hai phiên bản cấp cao, hàng ghế này có thêm thông hơi và làm mát ghế, phù hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng nhiều ở nước ta.

Khoang hành lý Mazda 6 cũng chỉ đủ dùng với dung tích 480 lít, có thể chứa được khoảng 3-4 vali cỡ trung. Bên cạnh đó, người dùng có thể gập phẳng hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40 để tăng thêm khoảng trống chứa đồ nếu cần.

Động cơ, khả năng vận hành và trang bị an toàn

Khối động cơ SkyActiv-G luôn là điểm tự hào của nhà Mazda với khả năng tối ưu hóa hiệu suất vận hành mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Theo đó, Mazda 6 cung cấp hai tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L, đi kèm hệ thống phun xăng trực tiếp và hộp số tự động 6 cấp mạnh mẽ. Cụ thể: Động cơ xăng, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 200Nm. Tiếp theo là khối động cơ xăng, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 252Nm.

Nếu chỉ sử dụng xe chủ yếu trong thành phố thì phiên bản Mazda 6 2.0L đã phù hợp và đủ dùng. Tuy nhiên, nếu khách hàng có yêu cầu cao về trải nghiệm lái sôi nổi hơn thì Mazda 6 2.5L sẽ là lựa chọn lý tưởng. Bên cạnh đó, hãng cũng nâng cấp cho xe hệ thống giảm chấn và giảm xóc, giúp tăng cường sự ổn định khi xe di chuyển. Đồng thời, hệ thống kiểm soát gia tốc "GVC Plus" cũng được tích hợp, giúp người lái cân bằng tốt hơn trong các tình huống vào/thoát cua.

Mazda 6 đứng đầu trong danh sách các dòng sedan hạng D được trang bị các công nghệ an toàn hiện đại và ấn tượng nhất, có thể kể đến như: Hệ thống phanh trước với thiết kế đĩa thông gió / Hệ thống phanh sau với đĩa đặc / Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) / Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) / Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp / Hệ thống cân bằng điện tử và chống trượt an toàn / Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hệ thống cảnh báo xe phanh khẩn cấp / Tính năng nhắc nhở sử dụng thắt dây an toàn và tự động khóa cửa / Hệ thống cảnh báo với các chức năng như điểm mù, phương tiện cắt ngang, chệch làn đường, và định vị GPS / Hệ thống túi khí an toàn với 6 túi khí và camera lùi 360 độ.

Đặc biệt, mẫu sedan hạng D nhà Mazda hiện đã cung cấp tùy chọn gói an toàn cao cấp i-Activsense, cho phép người dùng có thể bổ sung tính năng nếu muốn. Gói an toàn i-Activsense đem đến nhiều tính năng nổi bật như: phanh thông minh trước/sau trong thành phố, nhắc nhở người lái tập trung, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình thông qua radar, đồng thời nâng cao mức độ an toàn và trải nghiệm lái xe cho người sử dụng.

Đánh giá nhanh

Nếu như Toyota Camry nổi bật với thiết kế trẻ hóa, trải nghiệm lái ấn tượng; Honda Accord gây thích thú với khả năng vận hành vững chãi hay Kia K5 thu hút bởi giá thành phải chăng, thì Mazda 6 chính là mẫu xe có thể cân đối, đáp ứng mọi tiêu chí trên.

Chiếc sedan Nhật hiện đang có mức giá bán “mềm” hơn đáng kể, trong khi trang bị công nghệ hiện đại hàng đầu đi cùng cảm giác lái thể thao và diện mạo đậm chất Nhật. Mẫu xe phù hợp với nhu cầu di chuyển trên phố hay chạy đường trường, đảm bảo mang đến sự hài lòng cho cả người lái và hành khách.

Bảng giá bán niêm yết của tất cả phiên bản dòng xe Mazda 6 tại Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Mazda 6 2.0L Premium 769 Mazda 6 2.0L Premium GTCCC 815 Mazda 6 2.5L Signature Premium 899

