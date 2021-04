Đánh giá Hyundai SantaFe sau hơn 50.000km sử dụng

Thứ Bảy, ngày 24/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Chiếc Hyundai SantaFe hơn 3 năm tuổi với hơn 50.000km, vẫn giữ trên mình những điểm ấn tượng và mang lại cho người dùng sự hài lòng trong suốt thời gian sử dụng.

Hyundai SantaFe là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được yêu thích trên thế giới. Mẫu xe của thương hiệu Hàn Quốc mở bán lần đầu năm 2001, sau 18 năm có mặt trên thị trường ô tô, đã có hơn 1,6 triệu chiếc Hyundai Santa Fe đến tay khách hàng. Riêng tại châu Âu, đến nay đã có hơn 400.000 chiếc xe Hyundai Santa Fe được bán ra.

Tại Việt Nam, Hyundai SantaFe cũng là chiếc xe được yêu thích hàng đầu của thương hiệu xe Hàn Quốc. Phiên bản mới thuộc thế hệ thứ 4 được giới thiệu tại Việt Nam tháng 1/2019, tính đến hết tháng 4/2020 đã bán được 11.379 xe. Nếu chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2020, Santa Fe đạt doanh số 2.151 xe, nhỉnh hơn 30 xe so với đối thủ Toyota Fortuner, trở thành mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường.

Chúng tôi trao đổi với anh Hoàng Lân tại nơi anh công tác. Rất bất ngờ khi anh mới 44 tuổi, và là một trong những khách hàng đầu tiên chọn mua chiếc SUV Hyundai SantaFe máy dầu 2019 tại khu vực Hà Nội. Thời điểm ra mắt, SantaFe đã thực sự gây ấn tượng về thiết kế và khả năng vận hành lột xác, tuy nhiên vẫn còn đâu đó chút nghi ngại về chất lượng và độ bền bỉ của 1 chiếc xe Hàn. Với chiếc xe đã chạy được hơn vài năm cùng con số km lên đến 50.000km, hãy cùng thử kiểm nghiệm xe chất lượng của chiếc xe đã thay đổi như thế nào.

Về thiết kế, Hyundai Santa Fe sở hữu lưới tản nhiệt thác nước đổ “Cascading Grille”, hiện cũng đang được áp dụng trên Hyundai Kona, Hyundai Palisade – những người anh em SUV mới được ra mắt. Ngôn ngữ thiết kế này sẽ giúp Hyundai Santa Fe trẻ hóa, tăng cường khả năng tiếp cận đến nhiều nhóm khách hàng hơn.

Cụm đèn chiếu sáng của SantaFe 2019 được kéo xuống thấp mới mẻ giống những thiết kế của nhiều thương hiệu gần đây. Phiên bản cao cấp thử nghiệm được trang bị đèn chiếu sáng công nghệ Bi-LED có chức năng điều khiển tự động và đèn định vị ban ngày mắt híp ấn tượng được trang bị công nghệ đèn LED.

Tuy nhiên, chủ nhân chiếc xe phản ánh nhược điểm của cách bố trí này là khả năng xe dính bùn đất khi trời mưa , đặc biệt là khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3, thời tiết mưa phùn bắn bẩn rất nhiều, có nhiều lúc anh phải dừng xe lau đèn để cải thiện ánh sáng.

Bộ mâm hợp kim nhôm dạng 5 chấu kép có kích thước 19 inch và bộ lốp 235/55R19, chủ nhân chiếc xe cho biết khá hài lòng với kích thước này khi nó cân bằng giữa 2 yếu tố thẩm mỹ và tính tiện dụng, cách âm tốt hơn và đi vào mặt đường gồ ghề đá sỏi cũng yên tâm không bị chém lốp nếu như sử dụng vành 20-21 inch.

Đánh giá tổng thể, SantaFe sau 3 năm sử dụng không bị xuống sắc ở ngoại hình, nước sơn vẫn bóng và mịn, không xuất hiện các vết rạn hay tróc. Một điểm nhỏ đáng ưu ý là tấm ốp ở hốc bánh xe sau hơn 50.000 vẫn duy trì độ bền cần thiết, đảm bảo việc cách âm đáng kể cho xe, mặc dù chủ xe di chuyển khá “gắt”, gặp mưa hay lội nước nhẹ là chuyện không phải là hiếm.

Đi vào bên trong khoang lái, có thể nhận ra chủ xe chăm sóc rất tốt cho nội thất xe khi cảm giác sờ, chạm rất tốt, không khác là bao thời điểm xe mới ban đầu. Những chi tiết lớn như ghế ngồi đến những chi tiết nhỏ như bảng táp-lô đều được làm bằng da mềm hoặc nhựa giả da cao cấp, đặc biệt là trần xe được trang bị da Alcantara thường chỉ thấy trên các mẫu xe hạng sang.

Chính bởi những trang bị như vậy, việc chăm sóc xe nếu lơ là hoặc không cẩn thận sẽ khiến chiếc xe nhanh xuống cấp về nội thất, rất may mắn cho chiếc xe là chủ nhân đã khá để ý ở khoản này. Anh cho biết cứ khoảng 6 tháng sẽ đi vệ sinh tổng quát bên trong nội thất một lần, cho cảm giác sử dụng như mới, diệt các vi khuẩn nấm mốc đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ.

Các chức năng trên xe như Radio, FM, Mp3, Apple Carplay, HUD, hệ thống đèn, gạt mưa tự động hoạt động vẫn ổn định và cho chất lượng tốt. Không như 1 số chủ xe sau khi mua đã độ lại dàn âm thanh, chủ xe cho biết hoàn toàn hài lòng về chất lượng âm thanh trên xe, vì nó đáp ứng được nhu cầu cơ bản nên không nhất thiết phải thay thế. Camera và cảm biến trước - sau hoạt động tốt, hình ảnh sắc nét. Hệ thống làm mát ghế, sưởi ghế vẫn chưa cho thấy sự hỏng hóc hay cần phải sửa chữa.

Hệ thống điều hòa rất ổn, làm mát nhanh và sâu, đặc biệt là hệ thống điều hòa cho cả hàng ghế thứ 3 có thể điều chỉnh tốc độ cho khả năng làm mát rất tốt. Anh đã nghiên cứu và nhận thấy hàng ghế này được trang bị một lốc lạnh phụ, có khả năng hoạt động độc lập không bị phụ thuộc vào đường điều hòa chính của xe.

Chủ nhân của chiếc Santa Fe cho biết anh rất thích tính năng Cruise Control của xe. Khi đang cài đặt ở tốc độ cố định, gạt nhẹ nút (+), tốc độ của xe sẽ tăng 1 đơn vị. Nhưng chỉ cần giữ nút (+) lâu hơn khoảng 2-3s, SantaFe cũng hiểu ý chủ nhân mà tăng tốc lên thêm khoảng 10 đơn vị tốc độ. Điều tương tự vẫn đúng với nút (-) trên hệ thống này. Đây là tính năng rất hữu ích khi người lái phải thường xuyên vận hành ở môi trường giao thông nhiều biển cấm và giới hạn tốc độ như ở Việt Nam.

Điều khiến anh phiền lòng nhất là chiếc xe dù là mẫu xe đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam nhưng lại không được trang bị cảm biến áp suất lốp, điều mà nhiều mẫu xe hiện nay có, thậm chí những mẫu xe đàn em giá chỉ bằng 1 nửa như Elantra hay KONA cũng được trang bị. Anh mong muốn nhà phân phối có thể cung cấp trang bị này như một giải pháp option chính hãng. Bởi công việc của anh thường xuyên di chuyển, việc theo dõi được tình trạng bộ lốp sẽ đảm bảo chuyến đi an toàn hơn.

Phiên bản SantaFe cao cấp sử dụng động cơ Diesel R 2.2L CRDi là lựa chọn của chủ xe. Lý do của anh là do yêu cầu của công việc phải di chuyển nhiều ở ngoại tỉnh, đi nhiều đến các tỉnh miền núi, quãng đường di chuyển dài, động cơ dầu cho chi phí sử dụng rẻ hơn tương đối so với động cơ xăng, đồng thời cũng có khả năng hoạt động bền bỉ hơn.

Khối động cơ này cho công suất tối đa 200 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 441 Nm tại 1.750~2.750 vòng/phút và đi kèm với hộp số tự động 8 cấp cũng đủ để đem lại sự phấn khích cho một người đam mê cầm lái như anh.

Santa Fe thế hệ này được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort – Sport -Smart mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Hệ thống này can thiệp vào tốc độ chuyển số, độ nặng nhẹ vô lăng, độ nhạy chân ga... đáp ứng từ nhu cầu nhẹ nhàng êm mái ở chế độ Eco hay thể thao, uy lực tại chế độ Sport hay thông minh học hỏi thói quen của người lái Smart.

Điểm đặc biệt, SantaFe thế hệ mới được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC được thừa hưởng từ dòng xe hạng sang Genesis. Đây là hệ thống điều khiển phân bố lực kéo 4 bánh toàn thời gian, kiểm soát tốc độ và điều kiện vận hành mặt đường để điều khiển lực phanh giữa bên trái và bên phải và phân bố lực kéo giữa bánh trước và bánh sau, đảm bảo an toàn khi vào cua và lái xe trên đường mất độ bám.

Xe được trang bị thêm 1 khóa visai trung tâm điện tử giúp phân bổ lực kéo cân bằng giữa các bánh 50:50 nhằm vượt địa hình khó. Khả năng cách âm cửa xe vẫn rất tốt với cửa kính 2 lớp, hạn chế rất nhiều tiếng gió khi chạy xe trên cao tốc lọt vào cabin.

Độ bốc, vọt của khối động cơ Diesel 2.2L trên xe sau 50.000km có thể nói là thú vị hơn khi nó còn mới được lăn bánh chỉ hơn 1.000km như ở phiên bản mới sản xuất được đem ra thử nghiệm. Độ rung, độ ồn của động cơ chỉ có thể nhận ra khi đứng ngoài bở đặc trưng của những cỗ máy diesel, khi đã ngồi ở phía trong, cảm giác hoàn toàn tĩnh lặng như một cỗ máy xăng. Chủ xe cho biết anh chỉ chăm sóc chiếc xe theo đúng tiêu chuẩn hãng, ngoài ra không độ đẽo hay lắp thêm trang bị bổ trợ hay can thiệp kỹ thuật nào cả.

Về chi phí bảo dưỡng, chủ xe cho biết anh tuân thủ theo đúng quy trình bảo dưỡng của hãng đề ra. Sử dụng dịch vụ chính hãng cho một giá thành hợp lý, tính trung bình chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng cho 1 lần đi bảo dưỡng ở cấp độ 1 sau 5.000km, ở cấp độ 2 thì chi phí ở mức khoảng 1,5 triệu đồng sau khoảng 10.000km. Chiếc xe của a mới hoàn thiện bảo dưỡng lớn nhất cấp độ 4 sau 40.000km với chi phí cũng chỉ hơn 4 triệu đồng. Mức chi phí này là hợp lý, nếu không muốn nói là rẻ so với những giá trị của chiếc xe đem lại.

Nếu có thể so sánh, chiếc xe mới xuất xưởng như một cô thiếu nữ mới lớn với sức trẻ nhưng còn nhiều điều bỡ ngỡ, thì chiếc xe chạy được 50.000km này như một người phụ nữ trưởng thành với sự đằm thắm rất mực hiểu ý của người cầm lái.

Cảm ơn Hoàng Lân đã có những chia sẻ thú vị và hình ảnh về mẫu xe Hyundai SantaFe 2019 máy dầu mà anh đang sở hữu.

