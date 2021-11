Dàn xe điện Vinfast sẵng sàng cho triển lãm lớn tại Mỹ

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 15:00 PM (GMT+7)

VinFast chốt lịch ra mắt bộ đôi xe điện VinFast VF e35 và VF e36 tại thị trường quốc tế trong triển lãm ô tô lớn nhất nước Mỹ vào tháng 11 này.

VinFast vừa chính thức xác nhận thông tin sẽ có mặt tại triển lãm ô tô Los Angeles với bộ đôi xe điện hoàn toàn mới VF e35 và VF e36 vào 6 giờ 30 sáng ngày 18/11 theo giờ Việt Nam, người xem có thể theo dõi online thông qua trang Facebook và YouTube nếu không thể đến trực tiếp.

Hãng xe Việt cũng cho biết, họ đã thuê gian hàng trưng bày với diện tích gần 800m2 với 2 màu trắng và xanh dương làm chủ đạo cùng thông điệp "Tương lai của di chuyển". VinFast bật mí rằng thiết kế gian hàng sẽ theo chủ nghĩa tối giản nhưng mang đến hiệu ứng thị giác thú vị. Dựa vào sơ đồ có thế thấy được gian hàng VinFast nằm ở phía Nam trong trung tâm kế bên các thương hiệu như Mazda, Honda, Volvo, Jaguar, Land Rover, Nissan và Toyota.

Bộ đôi xe điện VF e35 và VF e36 không quá xa lạ với người Việt khi từng được giới thiệu với concept có tên gọi VF32 và VF33 hồi đầu năm nay. Trong đó VF e35 thuộc phân khúc xe hạng D, còn VF e36 thuộc phân khúc hạng A đều được studio Pininfarina thiết kế.

Cả hai xe đều có những điểm nhấn công nghệ thông minh gồm trí tuệ nhân tạo, tính năng tự lái, hệ thống an ninh thông minh, giám sát giao thông và người lái do VinAI phát triển, dịch vụ kiểm thử ADAS và tính năng tự hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) Routix do Vantix triển khai.

VinFast VF e35 và e36 đều có tùy chọn động cơ xăng hoặc điện, tuy nhiên chiến lược chính vẫn là hệ truyền động bằng điện theo xu thế, thế nên tại triển lãm Los Angeles lần này hãng chỉ trung bày dòng xe điện để tiếp cận thị trường đầy tiềm năng mới.

Tổng Giám Đốc VinFast toàn cầu, cho biết rằng Los Angeles Auto Show là địa điểm hoàn hảo để công bố cam kết với xu hướng giao thông xanh và khuyến khích mọi người chuyển sang sử dụng xe điện. Điều này đồng nghĩa với việc VinFast có thể sẽ chỉ bán xe điện tại Mỹ.

Không chỉ trưng bày và giới thiệu xe, trước đó VinFast đã có trụ sở riêng tại Mỹ và mới đây nhất, những hình ảnh về một showroom của hãng xe Việt được bắt gặp tại Paris đang trong giai đoạn hoàn thiện.

