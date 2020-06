Đại lý ô tô “ngồi trên đống lửa” vì khách hàng đến xem rồi... chờ

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Do chờ giảm phí trước bạ, đa số khách hàng đến đại lý chỉ để khảo giá, ít người chốt hợp đồng. Doanh số nhiều đại lý sụt giảm từ 50-70%.

Khách hàng chờ áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ mới mua xe khiến nhiều đại lý, nhân viên bán hàng như "ngồi trên đống lửa" vì doanh số sụt giảm

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông tại các đại lý ô tô trên địa bàn Hà Nội, do tâm lý chờ nghị định giảm phí trước bạ được áp dụng của khách hàng, nhiều đại lý, nhân viên bán hàng như “ngồi trên đống lửa” vì doanh số sụt giảm từ 50-70% so với bình thường.

Anh Việt Anh, nhân viên bán hàng tại Toyota Long Biên cho biết, dù khách hàng đến đại lý xem xe vẫn đông nhưng đa phần mọi người chỉ khảo giá, ít người chốt hợp đồng. “Cuối tháng 5 có thông tin sẽ áp dụng nghị định giảm lệ phí trước bạ từ 1/6 nên giá xe tháng 6 không còn ưu đãi, cao hơn so với tháng 5. Trong khi đó, đến giờ, nghị định vẫn chưa áp dụng. Nhiều khách đến đại lý xem xe, ưng xe rồi nhưng bảo chờ áp dụng giảm lệ phí trước bạ mới quay lại mua. So với trước đây, doanh số bán hàng đại lý giảm khoảng 50%, bình thường mỗi tháng đại lý bán khoảng 200 xe thì nay chỉ còn khoảng 100, chưa đến 100 xe. Nghe đâu 2 tháng nữa mới áp dụng, nếu thế nhân viên sale ô tô sẽ khó khăn lắm”, anh Việt Anh tâm sự.

Tại showroom Hyundai Phạm Văn Đồng sáng 17/6, không khí mua bán có vẻ ảm đạm hơn khi vắng khách. Chị Trang, nhân viên bán hàng tại đây chia sẻ, năm nay là một năm khó khăn với toàn ngành, đầu năm vì dịch Covid -19 khiến doanh số sụt giảm, hết giãn cách xã hội, đang hi vọng về việc người dân sẽ hào hứng mua sắm ô tô trở lại thì lại xuất hiện tâm lý chờ giảm lệ phí trước bạ.

“Khách hàng vẫn đến showroom nhưng chủ yếu nghe tư vấn, khảo giá, chỉ lác đác người ký hợp đồng. Những khách hàng ký hợp đồng đa phần là mua trả góp hoặc muốn lấy xe theo ngày, giờ đẹp, còn lại chủ yếu là khách đặt cọc trước, chờ giảm phí trước bạ thì đến mua, ký hợp đồng sau”, chị Trang nói.

Theo chị Trang trước đây, mỗi nhân viên tại Hyundai Phạm Văn Đồng trung bình bán khoảng 6,7 xe một tháng nhưng giờ chỉ khoảng 1,2 xe. Trong khi đó, định mức doanh số của nhân viên vẫn không thay đổi khiến nhiều người “đứng ngồi không yên” chờ mong từng ngày nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ được áp dụng.

Anh Thủy, nhân viên bán hàng tại đại lý KIA Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vì khách hàng muốn chờ áp dụng giảm lệ phí trước bạ 50% mới mua xe nên doanh số đại lý bị giảm 60-70% so với trước đây.

“Thông thường mỗi nhân viên bán 3-7 xe nhưng giờ có nhân viên bán 1,2 xe (tính cả xe đặt cọc), có nhân viên không bán được xe nào. Đa phần khách hàng đặt cọc giữ xe lấy ưu đãi của tháng sau đó chờ giảm phí trước bạ thì đến mua, ký hợp đồng. Tùy từng mẫu xe, mức tiền đặt cọc khác nhau như Kia Morning chỉ cọc 10 triệu, Kia Soluto cọc 20 triệu còn Kia Sedona cọc 50 triệu”, anh Thủy cho hay.

Tại showroom Mitsubishi An Dân, tình trạng có vẻ khá khẩm hơn do chỉ bán một mẫu xe lắp ráp trong nước là Mitsubishi Outlander, còn lại là các mẫu xe nhập khẩu, không bị ảnh hưởng bởi việc giảm lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, theo Giám đốc Mitsubishi An Dân, doanh số của Outlander cũng bị giảm khoảng 60% so với trước đây do nhiều khách hàng có tâm lý chờ để nhận ưu đãi từ việc giảm 50% lệ phí trước bạ.

