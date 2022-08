Đại lý giảm giá KIA K3 hàng chục triệu đồng, kích cầu sức mua tháng Ngâu

Nhằm cải thiện doanh số bán hàng trong thời điểm tháng 7 Âm lịch (tháng Ngâu), nhiều đại lý đang giảm giá từ 5 - 15 triệu đồng cho mẫu xe KIA K3. Trong đó, phiên bản 1.6 Deluxe MT giảm 5 triệu đồng, các phiên bản số tự động như K3 1.6 Luxury, K3 1.6 Premium và K3 2.0 Premium đều giảm 15 triệu đồng.

Thậm chí, một số cửa hàng còn chào bán KIA K3 với mức giảm giá lên đến 30 triệu đồng, kèm gói quà tặng bao gồm lót cốp, thảm sàn, phim cách nhiệt, bảo hiểm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Tuy nhiên, chương trình giảm giá tại mỗi cửa hàng sẽ khác nhau. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ để mua được xe với mức ưu đãi tốt nhất.

Sau giảm, giá bán thực tế của KIA K3 phiên bản 1.6 Deluxe MT đang về mức 554 triệu đồng, các phiên bản còn lại dao động từ 624 - 749 triệu đồng. Với mức giá này, K3 hiện là một trong những mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam.

KIA K3 là dòng xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C với doanh số 7.439 xe trong 6 tháng đầu năm 2022, cao hơn Mazda3 (5.049 xe), Toyota Corolla Altis (1.627 xe) và Hyundai Elantra (1.356 xe) và Honda Civic (1.278 xe). Do đó, ưu đãi về giá càng giúp mẫu xe này gia tăng cách biệt về doanh số so với các đối thủ.

Thiết kế của KIA K3 trẻ trung, hiện đại và bắt mắt. Đầu xe là lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng, nối liền cụm đèn pha với đèn định vị ban ngày dạng LED đứt đoạn. Đèn hậu và đèn sương mù đều sử dụng công nghệ LED. Cản trước sơn đen bóng và mâm xe kích thước 17 inch thiết kế mới. Xe có 7 màu sơn ngoại thất cho khách hàng lựa chọn.

Bên trong nội thất KIA K3 sở hữu màn hình giải trí 10,25 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây, hàng ghế trước chỉnh điện đi kèm sưởi và làm mát, ghế lái nhớ 2 vị trí, đề nổ nút bấm, cửa sổ trời. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng, cổng sạc USB, tựa tay trung tâm. Khoang hành lý dung tích 502L, cốp xe tự động bật mở khi đứng gần 3 giây.

Công nghệ an toàn gồm có ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước sau, camera lùi, 6 túi khí và tính năng cảm biến áp suất lốp.

Động cơ trang bị trên KIA K3 gồm 3 loại là: máy xăng hút khí tự nhiên 1.6L, xăng 2.0L hoặc 1.6L tăng áp. Khối động cơ tăng áp tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoặc cực đại đạt 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Các bản thấp hơn được trang bị hộp số MT/AT 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước mặc định trên tất cả các phiên bản.

Nguồn: https://arttimes.vn/giao-thong/dai-ly-giam-gia-kia-k3-hang-chuc-trieu-dong-kich-cau-suc-mua-thang-ngau-c40a9525.html