Đại gia Việt tiếp tục chơi lớn, tậu Bentley Flying Spur First Edition 2021 giá 30 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Chiếc Bentley Flying Spur First Edition 2021 vừa được đưa về Việt Nam có màu sơn ngoại thất xanh lá cây vô cùng lạ mắt.

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu siêu xe và xe siêu sang tại Đà Nẵng đã khui công chiếc sedan Bentley Flying Spur First Edition 2021. Xe đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ thông quan và chuẩn bị giao tới tay chủ nhân.

Sedan siêu sang Bentley Flying Spur First Edition thế hệ mới trình làng thế giới vào tháng 7/2019 với thời gian sản xuất giới hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày ra mắt, hiện tại mẫu xe này đã không còn sản xuất nữa.

Bentley Flying Spur First Edition là một phiên bản được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới, vậy mà Việt Nam hiện cũng đã sở hữu ít nhất 2 chiếc xe siêu sang này. Mỗi chiếc đều có các chi tiết độc quyền thú vị.

Chiếc Flying Spur First Edition vừa được đưa về nước sở hữu một tông màu ngoại thất xanh lá cây Peacock cùng nhiều chi tiết nhận diện khác như: huy hiệu First Edition, cờ Anh ở cột C và biểu tượng "Flying B" trên nắp ca-pô.

Mâm xe là loại hợp kim 22 inch được Mulliner làm riêng. Bên cạnh đó, dòng chữ First Edition trên ốp bậc cửa và các tựa đầu ghế cũng là một tính năng độc quyền chỉ có trên Flying Spur First Edition.

Khoang cabin của Flying Spur First Edition 2021 có tông chủ đạo là be - đen, rất sang trọng và ấm áp, đi kèm là nhiều chi tiết ốp gỗ veneer hai màu Liquid Amber và Grand Black. Dòng chữ Bentley phát sáng và phía trên còn có dòng chữ First Edition lồng vào trong logo cờ Anh. Ngoài ra, logo hình quốc kỳ Anh với số 1 còn xuất hiện trên bảng táp-lô và trước mặt ghế phụ của xe.

Đặc biệt, ghế ngồi của xe được thêu quả trám và phần da bọc trong khoang lái được Bentley trang trí theo phong cách ba chiều hoàn toàn mới, đây là lần đầu được giới thiệu dành cho mẫu xe Bentley Flying Spur First Edition 2021. Xe còn có thêm các chi tiết ốp gỗ veneer hai tông màu Liquid Amber và Grand Black.

Ngoài ra, Bentley Flying Spur First Edition 2021 còn có màn hình xoay 3 chế độ độc đáo. Một chế độ sẽ là những mảnh gỗ ốp cao cấp, trong khi hai chế độ còn lại là màn hình cảm ứng 12.3 inch phục vụ thông tin giải trí và một chế độ gồm ba đồng hồ cơ.

Bentley Flying Spur First Edition vẫn sử dụng động cơ tăng áp kép W12 6.0L cho công suất 635 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990Nm. Sức mạnh gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 333 km/h.

Gói Touring Specification dành cho Bentley Flying Spur First Edition 2021 bao gồm hệ thống hỗ trợ làn đường, quan sát ban đêm, màn hình hiển thị thông tin kính lái và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Bentley cũng trang bị cho chiếc Flying Spur First Edition 2021 này bộ loa Naim công suất lên đến 2.200 watt với 19 loa.

Giá bán của chiếc Bentley Flying Spur First Edition 2021 dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Ảnh: Nhut Dang & Phan Cong khanh

