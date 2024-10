Có nên mua Mazda CX-3 cũ để tiết kiệm tiền hay không?

Mazda CX-3 bắt đầu bán tại thị trường Việt Nam từ năm 2021 và do đó, các dòng xe cũ/đã qua sử dụng của mẫu SUV đô thị này đời sâu nhất là 2021, và phổ biến là bản 2021 - 2022, rất hiếm xe đời 2023 bán lại. Và mức giá bán của CX-3 cũ không hề rẻ.

Đơn cử mẫu Mazda CX-3 Luxury 1.5AT đời 2021 biển Hà Nội với số ODO 30.000 km được rao bán lại với giá khoảng 530 triệu đồng. Dòng này ở năm 2021 có giá bán niêm yết là 669 triệu đồng, cộng với các chi phí khác thì giá lăn bánh của xe rơi vào khoảng 771 triệu đồng tại Hà Nội. So với mức giá mua cách đây 3 năm thì hiện tại giá CX-3 cũ đã mất giá khoảng 240 triệu đồng - con số khá hợp lý.

Thông tin rao bán Mazda CX-3 cũ trên một chuyên trang mua bán xe đã qua sử dụng (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, nếu so sánh với mức giá bán xe mới hiện tại thì mức giá này không rẻ hơn nhiều. Hiện tại Mazda CX-3 mua mới có giá niêm yết từ 512 - 631 triệu đồng. Bản Luxury tương tự bản trên đây có giá là 579 triệu đồng, lại đang được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ. Do đó, mua xe mới tốn hơn xe cũ khoảng 90 triệu đồng.

Đương nhiên, đây vẫn là số tiền đáng cân nhắc bởi thực tế thì Mazda CX-3 đang bán trên thị trường so với phiên bản từ năm 2021 thì không có khác biệt đáng kể.

Phiên bản New Mazda CX-3 hiện phân phối trên thị trường được bán ra từ tháng 12/2023, so với bản từ năm 2021 không có nhiều khác biệt ngoại trừ việc thay đổi la-zăng 16 inch thành 18 inch, đồng thời bổ sung cửa sổ trời trên bản Luxury và Premium.

Ngoài ra, New Mazda CX-3 cũng được bổ sung thêm phiên bản AT giá rẻ 1.5 AT có các trang bị cơ bản như đèn pha, đèn hậu đều dạng halogen, đèn pha không có tính năng bật/tắt tự động, ghế bọc nỉ, điều hòa chỉnh cơ, 2 túi khí.

Như vậy, nếu chọn xe cũ người sử dụng vẫn sở hữu động cơ, các trang bị nội thất cũng như tính năng an toàn có trên phiên bản mới hiện nay. Đó là khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 144 Nm tại 4000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp tích hợp chế độ lái thể thao và hệ dẫn động cầu trước. Xe cũng sở hữu công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control.

Mazda CX-3 cũng trang bị hệ thống i-Activsense với nhiều tính năng cao cấp như: Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), Hệ thống cảnh báo làn đường (LDWS), Điều chỉnh chế độ đèn pha tự động (HBC), Phanh thông minh trong thành phố (SCBS F&R), Hệ thống nhắc nhở tập trung lái xe (DAA). Cùng với các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử DSC, 6 túi khí,...

KẾT LUẬN

Lựa chọn Mazda CX-3 cũ sẽ giúp người mua tiết kiệm một khoản tiền, trong khi vẫn được tận hưởng các tính năng gần như không khác biệt so với xe mới. Trong khi hầu hết các dòng xe cũ từ năm 2021 thì có bề ngoài không quá cũ và cũng không có lỗi lớn đáng kể ở dòng xe này nên người sử dụng có thể an tâm lựa chọn.

Tuy nhiên, lượng CX-3 cũ bán lại cũng không nhiều nên chọn được chiếc xe với phiên bản và màu hợp ý thì cũng còn "do duyên".

