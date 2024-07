Có nên mua Mazda 2 cũ không?

Thiết kế bền dáng, không lỗi thời

Mazda 2 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 với bản lắp ráp trong nước, tuy nhiên từ tháng 7/2015 tới nay dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có hai bản là sedan và hatchback. Với ngôn ngữ thiết kế Soul of Motion, ngay từ thế hệ Mazda 2 2015 xe đã có một bề ngoài năng động và mạnh mẽ. Đặc biệt là từ phiên bản 2019 tới nay, xe được cải tiến với thiết kế trông thể thao và thu hút hơn.

Do đó, điểm cộng trước tiên khi chọn Mazda 2 cũ là bạn sẽ sở hữu mẫu xe có ngoại hình không lỗi thời. Xe vẫn giữ được bề ngoài hợp thời dù là đời từ 2015 đi chăng nữa. Ngoài ra, thân vỏ rất chắc chắn cùng nước sơn bền đẹp nên khá ổn cho một chiếc xe đã qua sử dụng.

Động cơ mạnh mẽ, cảm giác lái nhàn

Từ đời 2015, Mazda 2 đã sử dụng cơ Skyactiv 1.5L, sản sinh công suất 109 mã lực và đạt 141 Nm mô-men xoắn. So sánh với các mẫu sedan B khác, sức mạnh của Mazda 2 thuộc hàng tốt nhất và cũng tiết kiệm nhiên liệu nhất - đây là điều sẽ giúp người sử dụng tiết kiệm nhiều chi phí vận hành.

Xe được trang bị hệ thống trợ lực tay lái nên cảm giác lái nhẹ ở tốc độ thấp và nhạy ở tốc độ cao. Khi di chuyển trên đường phố quanh cua thì tài xế cũng không cần dùng quá nhiều sức.

Hệ thống treo ở Mazda đời cũ trước 2022 được đánh giá là rất êm khi đi ở dải tốc độ dưới 60 km/h. Chính vì thế khi đi trên đường phố ngay cả khi gặp gờ giảm tốc, hoặc ổ gà vẫn khá thoải mái cho người ngồi trên xe. Tuy nhiên ở mức tốc độ cao trên 90 km/h trên đường xa lộ thì hệ thống treo hơi bồng bềnh.

Trang bị an toàn thuộc hàng tốt nhất

Trong phân khúc sedan B, Mazda 2 thuộc hàng xe có các trang bị an toàn thuộc hàng bậc nhất. Từ Mazda 2 đời 2019, trừ bản AT thì các phiên bản đều có 6 túi khí an toàn.

Ngoài ra, xe cũng có đầy đủ các hệ thống an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, cân bằng điện tử, chống trượt, cảnh báo phanh khẩn cấp hay túi khí,...Bên cạnh đó, các tính năng an ninh khác cũng được tích hợp như khóa thông minh, chống sao chép chìa khóa, báo chống mất cắp,..

Chính vì thế, ngay cả khi lựa chọn Mazda 2 cũ thì người sử dụng cũng sẽ được tận hưởng những trang bị an toàn còn tốt hơn nhiều mẫu xe đời mới hiện nay ở cùng mức giá tiền.

Nội thất chật chội là điểm trừ lớn

Với các gia đình trẻ gồm hai vợ chồng và con nhỏ hoặc chạy taxi công nghệ trong thành phố thì Mazda 2 cũ là lựa chọn khá ổn. Tuy nhiên nếu gia đình bạn có các thành viên đều có ngoại hình to lớn thì không nên chọn Mazda 2 cũ vì xe khá chật chội ở hàng ghế sau. Việc góc nghiêng ghế hẹp khiến người ngồi mỏi lưng mà phần để chân cũng không thoải mái nếu người ngồi cao trên 1m70.

Ngoài vấn đề chật chội thì Mazda 2 vẫn đem tới không gian nội thất sang trọng với hệ thống ghế bọc da, cụm đồng hồ analog, màn hình giải trí 7 inch, hệ thống 6 loa giải trí... nhìn chung ở mức tầm trung không nhiều tiện ích.

KẾT LUẬN

Mazda 2 cũ sẽ là lựa chọn khá ổn dành cho những người mới mua xe lần đầu muốn thử các dòng xe khác nhau để chọn cho mình chiếc xe phù hợp. Đặc biệt là các chị em phụ nữ cho nhu cầu di chuyển trên đường phố hàng ngày hoặc đi đường quốc lộ.

Sức mạnh động cơ, trang bị an toàn thuộc hàng tốt nhất và ngoại hình không lỗi thời là điểm mạnh mà người mua có thể tự tin khi lựa chọn mẫu sedan B Nhật này. Tuy nhiên do mua xe cũ nên việc kiểm tra kỹ càng trước khi ký hợp đồng là điều mà người mua cũng cần hết sức cân nhắc, tránh những hỏng hóc ẩn bên trong.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]