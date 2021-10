Chiếc Bentley mới tậu của Ronaldo "mắc kẹt" ở trạm xăng suốt 7 giờ

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 09:00 AM (GMT+7)

Hai vệ sĩ của Ronaldo phải chờ từ 14h20’ chiều tới 21h tối mới mà vẫn không đổ được xăng cho chiếc Bentley Flying Spur.

Nước Anh đã và đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng, nhiều trạm xăng dầu tại các thành phố lớn rơi vào tình trạng cạn kiệt nhiên liệu.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này là do giá nhiên liệu quốc tế tăng cao. Bên cạnh đó, các công ty chuyên trách tại Anh không có đủ tài xế để vận chuyển nhiên liệu tới trạm xăng dầu.

Ảnh: Eamonn and James Clarke

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu này khiến nguồn cung xăng dầu trở nên khan hiếm hơn bình thường, người dân Anh gặp khó khăn trong việc đổ nhiên liệu cho xe, thậm chí nhiều người bỏ thời gian chờ đợi rất lâu nhưng vẫn phải về tay không. Và Bentley Flying Spur mới tậu của Ronaldo là một trong những chiếc xe “thiếu may mắn” đó.

Sự việc được tóm tắt cụ thể như sau, ngày 30/9/2021, vào lúc 14h20’, chiếc Bentley Flying Spur của tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bị bắt gặp tại một cây xăng Shell cách sân nhà Old Trafford vài km. Đi cùng với chiếc Bentley Flying Spur là chiếc Range Rover chở 2 vệ sĩ riêng của Ronaldo.

Có vẻ như người 2 vệ sĩ đứng đợi để đổ xăng cho chiếc Bentley Flying Spur nhưng tới tận 21h cùng ngày, xe bồn chở nhiên liệu đã không đến nên họ đành đi về tay không.

Ảnh: Eamonn and James Clarke

Bentley Flying Spur là chiếc xe Ronaldo mới tậu sau khi quay về đầu quân cho câu lạc bộ Manchester United. Thành viên mới trong bộ sưu tập xe của siêu sao người Bồ Đào Nha có giá khoảng 250.000 Bảng (~ 7,8 tỷ đồng) tại Xứ sở sương mù.

Ảnh: The Sun

Trước đó, giới săn tin đã chụp được những tấm ảnh khi Ronaldo cầm lái Bentley Flying Spur tới sân tập ở Carrington, Anh Quốc. Điểm đáng chú ý là chiếc xe này được trang bị vô lăng bên trái (tay lái thuận), trong khi tại Anh, xe ô tô vốn được lắp vô lăng bên phải. Do đó, nhiều khả năng chiếc Bentley Flying Spur của CR7 có nguồn gốc từ quốc gia khác.

Được biết, tại Anh Quốc, xe tay lái thuận không bị cấm, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra 1 năm 1 lần của Bộ Giao thông Anh (Ministry of Transport hay MOT) sẽ được phép lưu thông. Ngoài ra, chủ xe tay lái thuận tại Anh còn phải có Chứng chỉ phù hợp với châu Âu (European Certificate of Conformity) do nhà sản xuất cung cấp và chứng chỉ Công nhận lẫn nhau (Mutual Recognition). Riêng với xe tay lái thuận nhập khẩu từ quốc gia ngoài châu Âu, chủ sở hữu phải có giấy chứng nhận phương tiện cá nhân (Individual Vehicle Approval).

Ảnh: Mirror UK

Bentley Flying Spur là siêu sedan thay thế Mulsanne của thương hiệu Anh Quốc. Chiếc xe của “anh Bảy” mới cầm lái thuộc thế hệ thứ 3 mới nhất được trang bị những công nghệ đỉnh cao và thiết kế siêu sang.

Ảnh: The Sun

Ở phiên bản cao cấp, Bentley Flying Spur sử dụng động cơ Bi-Turbo W12 dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 626 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

