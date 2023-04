Chi tiết Rolls-Royce Phantom Oriental Sun của "Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản

Ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh được biết đến với biệt danh “đại gia điếu cày”. Trước khi bị truy tố về tội lừa dối khách hàng, vị đại gia này nổi tiếng với phát ngôn "tôi thích hút thuốc lào, đi xe Rolls-Royce...".

Chiếc Rolls-Royce Oriental Sun được ông Lê Thanh Thản tậu hồi tháng 8/2014 với giá trị sở hữu khoảng 43 tỷ đồng vào thời điểm đó. Đây là phiên bản đặc biệt được thiết kế dựa trên dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II, sản xuất giới hạn chỉ một chiếc trên toàn thế giới.

Rolls-Royce Oriental Sun mang đậm phong cách Á châu, từ màu sơn cho đến nội thất và các hoạ tiết cầu kỳ bên trong. Ngoài thời gian sản xuất xe theo tiêu chuẩn, những nghệ nhân người Anh đã mất hơn 5 tháng để hoàn thiện các chi tiết thủ công được chế tác tinh xảo.

Biểu tượng "Spirit of Ecstasy" trên xe được mạ vàng. Hình ảnh mặt trời không xuất hiện trên đường coachline như thường thấy ở các phiên bản giới hạn mà được đặt lên cột C của xe, vẽ cách điệu bằng cách ghép 6 chữ M vào với nhau trên nền màu vàng nhũ. Đây là lối chơi chữ kết hợp giữa văn hoá Đông và Tây, chữ M là viết tắt của từ "tiền" trong tiếng Anh, và số 6 chính là con số may mắn về lộc tài do người Phương Đông quan niệm.

Bên trong khoang cabin của Rolls-Royce Phantom Oriental Sun có dòng chữ “Connect to success" nằm trên hộc đựng đồ ở bảng táp-lô. Xe có thêm trang bị hộp đựng bút, bầu trời đầy sao, với nút bấm tăng giảm mật độ, độ sáng, tủ lạnh, hộc đựng ly, hộc đựng rượu, khay để champagne, hệ thống âm thanh và truyền hình, DVD,...

Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Phantom Oriental Sun là khối động cơ V12 dung tích 6,75L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, có khả năng sản sinh công suất tối đa 453 mã lực tại tua máy 5.350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại tua máy 3.500 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 6,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240km/h. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 14,9L/100km.

Ngoài Rolls-Royce Phantom Oriental Sun, ông Lê Thanh Thản còn sở hữu một chiếc Rolls-Royce khác là Phantom thế hệ thứ 7, bản Series I.

