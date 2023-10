Chi tiết mẫu xe Honda CR-V e:HEV RS, có giá bán 1,259 tỷ đồng

Thiết kế là điểm sáng nổi bật ở CR-V với những thay đổi hoàn toàn mới về ngoại thất. Cản trước được thiết kế theo phong cách mắt lưới tổ ong cùng những đường cắt crôm cứng cáp, sơn đen giúp mang lại vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ và thời thượng.

Kết hợp cùng đó là cụm đèn LED thanh mảnh và sắc sảo. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm (tùy phiên bản), sự gia tăng chiều dài thêm 68mm, chiều rộng 11mm so với thế hệ trước đã góp phần mở rộng không gian nội thất của CR-V hoàn toàn mới.

Những trang bị đáng chú ý trên Honda CR-V thế hệ 6 sẽ bao gồm: đồng hồ lái kỹ thuật số 7.0 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ hai gập phẳng theo tỷ lệ 60:40, cửa sổ trời đóng mở điện, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Auto Hold, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 9.0 inch. Hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc không dây 15W, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, cổng sạc USB-C 3.0A, hệ thống âm thanh vòm BOSE 12 loa và hệ thống camera 360 độ.

CR-V hoàn toàn mới là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda Connect trên tất cả các phiên bản. Đặc biệt, HVN ưu đãi miễn phí sử dụng dịch vụ Honda Connect cho khách hàng trong năm đầu tiên.

Khách hàng còn cảm nhận được sự kết nối với CR-V ngay cả khi chưa bước vào xe nhờ tính năng đề nổ từ xa tích hợp trên chìa khóa thông minh. Không chỉ vậy, CR-V còn có thể đóng/mở dễ dàng bằng thẻ chìa khóa thông minh nhỏ gọn, có thể để trong ví và cầm theo thuận tiện.

Ở phiên bản hybrid, động cơ đốt trong và mô tơ điện có thể cho công suất lần lượt là 146 mã lực và 181 mã lực. Khi cả động cơ đốt trong và mô tơ điện cùng kết hợp sẽ cho công suất cực đại lên tới 204 mã lực. CR-V e:HEV RS sử dụng hộp số E-CVT gồm một mô tơ phát điện với vòng quay 19.000 vòng/phút để sạc điện cho pin khi cần thiết và hỗ trợ vận hành mô tơ kéo (335 Nm).

Về an toàn, CR-V mới được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến Honda Sensing, được nâng cấp và cải thiện hơn so với CR-V thế hệ thứ 5 nhờ camera góc rộng hơn, radar và bộ xử lý chính xác, nhanh nhạy hơn. Hệ thống bao gồm các tính năng ưu việt: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB) (áp dụng trên các bản động cơ xăng) hoặc đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB) (áp dụng trên bản động cơ hybrid), kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Bên cạnh đó, CR-V còn được trang bị các tính năng an toàn chủ động và bị động tiên tiến khác như: hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, tính năng hỗ trợ đổ đèo (HDC), hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA), cảnh báo áp suất lốp (TPMS), cảnh báo chống buồn ngủ (DAM), camera 360 độ, cảm biến sau, cảm biến trước, cảm biến gạt mưa tự động, camera lùi, tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau, 8 túi khí.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 sẽ chính thức bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 29/10 phiên bản hybrid (nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan), đi kèm mức giá bán lẻ đề xuất 1,259 tỷ đồng

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]