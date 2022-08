Chi tiết Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ sắp ra mắt

Tháng 12/2021, Hyundai ra mắt phiên bản 6 chỗ của dòng xe Santa Fe tại quê nhà Hàn Quốc. Đến nay, mẫu xe này đã được lên kế hoạch trình làng tại “thị trường tỷ dân”.

Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ tại Trung Quốc có thiết kế khác biệt so với xe tại các thị trường khác, kích thước cũng có phần dài hơn. Xe được trang bị lưới tản nhiệt mới với mắt lưới thể thao hơn. Cản trước cũng mới với hốc gió trung tâm hình thang nhỏ hơn trước và được bao quanh bằng ốp màu bạc.

Tuy nhiên, xe không có thiết kế phía trước như xe đời mới, thay vào đó là hệ thống đèn 2 tầng và lưới tản nhiệt giống bản cũ.

Quan sát bên thân xe, Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ không có gì khác trước. Từ đường dập gân trên sườn xe, mâm xe và baga nóc đều giữ nguyên như phiên bản cũ. Mẫu xe này cũng được trang bị vành la-zăng 19 inch và lốp 235/55R19.

Thiết kế phía sau của Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ gần như không có gì mới. Điểm nhấn cụm đèn hậu hình chữ "C" được nối liền với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp là điểm khác biệt so với Hyundai Santa Fe tại các thị trường khác. So với đời trước, vỏ đèn hậu của xe đã được thay đổi.

Bên trong nội thất, Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ được bọc da phối 2 màu, hàng ghế trước có tính năng sưởi ấm và làm mát. Khác biệt nằm ở 2 ghế thương gia, tách rời với nhau và đi kèm bệ tỳ tay riêng ở hàng thứ hai. Hàng ghế thứ 3 có thể gập chỉnh điện.

Ngoài cấu hình nội thất 2+2+2 mới, Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ còn được thay đổi cả cụm điều khiển trung tâm. Chi tiết này được nâng cao lên và bố trí khá nhiều nút bấm cơ học để chỉnh điều hòa, hệ thống định vị, bản đồ, radio, hệ thống đa phương tiện, ghế cũng như chọn chế độ lái.

Thay đổi còn lại bên trong khoang cabin Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ nằm ở màn hình thông tin giải trí cỡ lớn hơn. Trong khi đó, vô lăng và bảng đồng hồ của xe giữ nguyên như bản cũ.

Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ không có động cơ dầu, thay vào đó là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.

Theo kế hoạch, Hyundai Santa Fe 2023 phiên bản 6 chỗ sẽ chính thức trình làng tại triển lãm Ô tô Thanh Đảo 2022, giá xe hiện chưa được công bố. Được biết, phiên bản cũ của mẫu SUV hạng trung này có giá dao động từ 202.800 - 272.800 Nhân dân tệ (khoảng 710 - 955 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc.

