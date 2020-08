Cao hơn 69 triệu đồng, Honda CR-V bản full có gì hơn Mazda CX-5?

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 16:30 PM (GMT+7)

Honda CR-V L lắp ráp trong nước vừa ra mắt có giá bán cao hơn Mazda CX-5 69 triệu đồng nhưng có nhiều trang bị vượt trội.

Ngày 30/7, Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Honda CR-V 2020 mới tới khách hàng Việt Nam. Xe có 3 phiên bản E, G và L đi cùng 5 sự lựa chọn màu sắc khác nhau, có giá bán từ 998 triệu đồng – 1,118 tỷ đồng.

Trong đó, Honda CR-V L có giá bán cao nhất là 1,118 tỷ đồng, cao hơn đối thủ Mazda CX-5 bản 2.5L AWD Premium 69 triệu đồng (giá niêm yết 1,049 tỷ đồng).

Cùng tìm hiểu xem với mức chênh lệch này, Honda CR-V L có trang bị gì hơn Mazda CX-5 bản cao cấp.

Về kích thước

Thông số Honda CR-V L Mazda CX-5 2.5L Signature premium i-activsense (2WD) Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 4.623 x 1.855 x 1.679 4.550 x 1.840 x 1.680 Chiều dài cơ sở (mm) 2.660 2.700 Khoảng sáng gầm xe (mm) 198 200

Qua bảng thông số có thể thấy cơ bản kích thước của 2 mẫu xe này đều như nhau, khả năng di chuyển trên các địa hình gồ ghề, phức tạp khá tốt.

Tuy nhiên, so về kích thước tổng thể, Honda CR-V L nhỉnh hơn Mazda CX-5 nhưng lại có chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm xe thấp hơn.

Về động cơ và vận hành

Thông số Honda CR-V L Mazda CX-5 2.5L Signature premium i-activsense (2WD) Động cơ 1.5L Turbo 2.5L N/A Hộp số Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY Tự động 6 cấp Dẫn động Cầu trước (FWD) Bốn bánh (AWD) Công suất 188 188 Momen xoắn 240 252

Mặc dù 2 mẫu xe sử dụng 2 động cơ khác nhau nhưng đều cho công suất 188 mã lực. Tuy nhiên do được trang bị động cơ Turbo nên Honda CR-V L tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ngoài ra, hộp số vô cấp CVT mà Honda CR-V L sử dụng còn giúp xe vận hành mượt mà hơn khi chuyển số.

Về trang bị

Trang bị Honda CR-V L Mazda CX-5 2.5L Signature premium i-activsense (2WD) Đèn pha LED LED Đèn chạy ban ngày LED LED Đèn trước tự động bật tắt Có Đèn sương mù Có Không Đèn hậu dạng LED Có Gương chiếu hậu Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện Gạt mưa tự động Có Ống xả kép Có, mạ crom Không Ghế lái Cửa kính điện một chạm lên xuống, chống kẹt Đèn phanh treo cao Có Không Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động Có Chất liệu ghế Da Ghế lái chỉnh điện Có Ghế lái hỗ trợ bơm lưng Có (4 hướng) Không Cửa sổ trời Có Vô lăng tích hợp lẫy chuyển số Có Không Màn hình trung tâm 7 inch +8 loa 7 inch + 10 loa Bose Điều hòa Tự động 2 vùng độc lập Cửa gió hàng ghế sau Có Crusie control Có Cốp điện Có Sạc điện thoại không dây Có Không Chìa khóa thông minh Có

Có thể thấy, cả 2 mẫu xe Honda CR-V L và Mazda CX-5 2.5L Signature Premium i-activsense (2WD) đều sở hữu rất nhiều trang bị hiện đại và thực dụng như: Đèn pha, đèn chạy ban ngày, đèn hậu đều dạng LED, đèn tự động bật tắt, gương chiếu hậu tự động chỉnh/gập điện, gạt mưa tự động, cửa ghế lái điện một chạm lên xuống, chống kẹt, chất liệu ghế da, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình trung tâm 7 inch, cửa gió hàng ghế sau, cốp điện, chìa khóa thông minh, Crusie Control.

Ngoài ra, Honda CR-V L sở hữu một số trang bị mà Mazda CX-5 không có như: đèn sương mù, gương chiếu hậu tích hợp báo rẽ đèn LED, ống xả kép mạ crom, đèn phanh treo cao, ghế lái hỗ trợ bơm lưng 4 hướng, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, sạc điện thoại không dây.

Tuy nhiên, hệ thống âm thanh của Mazda CX-5 có phần nhỉnh hơn vì được trang bị 10 loa Bose trong khi Honda CR-V L chỉ có 8 loa.

Về an toàn

Trang bị Honda CR-V L Mazda CX-5 2.5L Signature premium i-activsense (2WD) Hệ thống phanh ABS+BA+EBD Có Hệ thống cân bằng điện tử Có Hệ thống kiểm soát lực kéo Có Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Cảnh báo phanh khẩn cấp Có Hệ thống hỗ trợ đánh lái tự động Có Không Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ Có Không Camera hỗ trợ quan sát làn đường Có Không Camera 360 Không Có Camera lùi Có Cảm biến lùi Có Túi khí 6 6 Phanh giảm thiểu va chạm Có Không Đèn pha thích ứng tự động Có Kiểm soát hành trình thích ứng, bao gồm tốc độ thấp Có Không Cảnh báo chệch và hỗ trơ giữ làn đường Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Không Có Cảnh báo điểm mù Không Có

Bên cạnh những trang bị an toàn cơ bản mà cả 2 xe đều có như bảng so sánh phía trên, Honda CR-V L còn được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing.

Một số trang bị an toàn của Honda CR-V L mà Mazda CX-5 không có như: Phanh giảm thiểu va chạm, Kiểm soát hành trình thích ứng, bao gồm tốc độ thấp, hệ thống hỗ trợ đánh lái tự động, hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ, camera hỗ trợ quan sát làn đường.

Thay vào đó, Mazda CX-5 cũng được trang bị gói an toàn i-activsense sở hữu những trang bị an toàn riêng mà Honda CR-V L không có, như: Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360.

Kết luận

Như vậy, có thể thấy Honda CR-V L đang sở hữu những trang bị ngoại, nội thất và trang bị an toàn có phần nhỉnh hơn đối thủ Mazda CX-5 2.5L Signature Premium i-activsense (2WD), do đó, giá bán cao hơn 69 triệu đồng cũng khá dễ hiểu.

Nếu như bạn muốn sở hữu một mẫu xe vừa sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, bắt mắt, lại tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị tiện ích, trang bị an toàn thì Honda CR-V L là một mẫu xe đáng lưu ý.

Tuy nhiên, với những người thường xuyên di chuyển ở những loại địa hình khác nhau muốn yên tâm khi lái xe mà không cần phải lo lắng xem sử dụng chế độ lái nào để phù hợp với địa hình di chuyển thì Mazda CX-5 cũng sẽ là lựa chọn không tồi với giá xe rẻ hơn, tiết kiệm chi phí hơn.

Ngoài ra, cả 2 mẫu xe này đều được lắp ráp trong nước nên sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70, đến hết ngày 31/12/2020.

