Cận cảnh Mazda3 thế hệ mới bản sedan vừa ra mắt, giá từ 719 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 13:35 PM (GMT+7)

Hôm qua 04/11, THACO đã chính thức giới thiệu Mazda3 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.

Mazda3 thế hệ mới tại Việt Nam được phân phối với 02 biến thể sedan và hatchback 5 cửa với tổng cộng 10 phiên bản. Trong đó, biến thể sedan được phân phối với hay tùy chọn động cơ 1.5L và 2.0L SkyActiv-G.​

Giá bán cụ thể của Mazda3 thế hệ mới sedan như sau: (đơn vị: VNĐ)

- Mazda3 2.0L Signature Premium: 919 triệu VNĐ

- Mazda3 2.0L Signature Luxury: 869 triệu VNĐ

- Mazda3 1.5L Premium: 839 triệu VNĐ

- Mazda3 1.5L Luxury: 769 triệu VNĐ

- Mazda3 1.5L Deluxe: 719 triệu VNĐ

Được đánh giá là một trong những dòng xe có thiết kế đẹp nhất phân khúc sedan hạng C hiện nay, Mazda3 All-New vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế mang nhiều giá trị tinh hoa của mỹ thuật truyền thống Nhật Bản và triết lý “Less is more”. Với Mazda3 thế hệ mới, đội ngũ thiết kế đã mang nghệ thuật – Car As Art lên sản phẩm này. Mặc dù tổng thể thiết kế vẫn tương tự như thế hệ trước đó, nhưng Mazda3 và Mazda3 Sport được tinh giản theo phong cách hiện đại và gây ấn tượng mạnh hơn.​

Mazda3 sedan lấy cảm hứng từ mẫu concept nổi tiếng Vision Coupe – Mẫu xe Concept đã được trình làng tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017. Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 sedan được khách hàng đánh giá cao bởi thiết kế thanh thoát và sang trọng.​

Nhằm đa dạng hóa sự chọn lựa của khách hàng, Mazda3 sedan cũng có 05 phiên bản; trong đó nhóm động cơ 1.5L gồm 03 phiên bản: Premium, Luxury và Deluxe; nhóm động cơ 2.0L gồm 02 phiên bản: Premium và Luxury.​

Về động cơ trên Mazda3 thế hệ mới, xe sử dụng hai loại động cơ:

- Xăng Skyactiv-G 4cyl dung tích 1.5L cho công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng / phút và mô-men xoắn 144Nm tại 4.000 vòng / phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp.

- Xăng Skyactiv-G 4cyl dung tích 2.0L cho công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng / phút và mô-men xoắn 200Nm tại 4.000 vòng / phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp.​

Mazda3 thế hệ mới được phát triển dựa trên kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture – Thiết kế kiến trúc dựa trên công nghệ SkyActiv, nâng cấp toàn diện từ lốp xe, hệ thống treo, thân xe đến kết cấu ghế ngồi nhằm tối ưu hóa khả năng cân bằng tự nhiên, điều này góp phần giúp xe có cảm giác lái thú vị và linh hoạt.​​Tại VN, hệ thống treo trên Mazda3 All-New phía trước vẫn là loại McPherson và phía sau là đa liên kết (multi-link rear suspension). Tại Thái Lan hay một số quốc gia khác, Mazda3 All-New treo phía sau đã chuyển sang dùng treo thanh xoắn (torsion beam) mới, để thay cho xương đòn kép (double wishbone) cũ. Điều này trái ngược hoàn toàn so với Corolla Altis All-New.​

Về an toàn, Mazda3 sedan thế hệ mới được trang 07 túi khí (túi khí đầu gối cho tất cả các phiên bản) đây là tiêu chuẩn an toàn cao trong phân khúc sedan hạng C hiện tại. Ngoài ra, xe còn được hỗ trợ an toàn chủ động thông minh Mazda I-Activsense bao gồm: Ga tự động tích hợp radar (MRCC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và nhiều tính năng khác.​

Nhìn chung, Mazda3 All-New đang được trang bị an toàn cao nhất trong phân khúc C. Mặc dù là một mẫu xe phổ thông tầm trung, nhưng trang bị tiện nghi, an toàn và đặc biệt là hỗ trợ lái của Mazda3 thế hệ mới đã tiệm cận xe sang. Những trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn cũng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng bình thường.​

Về tiện nghi, bộ đôi Mazda3 thiết kế tinh giản hiện đại, toàn bộ nội thất được đổi mới toàn diện, đồng thời khả năng cách âm vượt trội nhưng vẫn kết nối tinh tế với bên ngoài xe, hệ thống loa cao cấp,...​

Độ dày và hình dạng thiết kế của cột A được tối ưu hóa để giảm thiểu góc cản của nó và các điểm mù liên quan. Bảng táp-lô của Mazda mới được chia làm hai tầng, chính giữa là màn hình giải trí trung tâm chạy hệ thống MZD Connect có kích thước 8,8 inch nhô lên ở phía trên, đây là xu hướng của các dòng xe hiện nay, và Mazda3 mới đã cập nhập theo xu thế này. Trang bị màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính chắn gió; điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió riêng cho hàng ghế sau; nội thất da cao cấp.​

Mazda3 thế hệ mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như: Honda Civic, Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra hay Kia Cerato...