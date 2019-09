Xem qua những điểm sáng trong thiết kế và động cơ của Mazda3 2019 sắp ra mắt

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 15:00 PM (GMT+7)

Mazda3 2019 là mẫu sedan sedan/hatchback hạng C sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10 tới đây.

Cùng tìm hiểu những điểm sáng của mẫu xe “hot” nhất nhì phân khúc C do THACO phân phối.

Thiết kế KODO hoàn toàn mới

Mazda3 2019 mang phong cách thiết kế KODO hoàn toàn mới với lối thiết kế tối giản, tập trung vào người lái và mang tới sự thanh lịch, tinh tế nhưng không hề kém phần thể thao và mạnh mẽ.

Ở phần đầu xe, mặt ca-lăng của Mazda3 2019 đã được làm lại to bản hơn với các chi tiết hình tổ ong bên trong lưới tản nhiệt được sơn đen bóng. Một điểm khác biệt dễ nhận thấy ngay trên phần đầu xe là “cặp mắt” đã được tái thiết kế với đèn định vị ban ngày hình tròn bao quanh một bóng projector đẹp mắt. Đuôi xe với thiết kế mang hơi hướng của mẫu Kai Concept thể hiện ở cụm đèn hậu với 4 chóa hình tròn, cụm ống xả được đặt cân đối hai bên hông xe.

Phần thân xe, đường gân tạo hình chú báo săn mồi mang đậm ngôn ngữ Kodo được đặt cao hơn phiên bản cũ, khiến tổng thể chiếc xe trở nên mềm mại hơn. Mazda3 2019 sở hữu kích thước lớn hơn thế hệ cũ. Cụ thể, xe có chiều dài 4.662 mm (tăng 82mm), rộng 1.797 mm (tăng 2mm), cao 1.445 mm (tăng 5mm) và chiều dài cơ sở 2.725 mm (tăng 25mm).

Bên cạnh đó, trên một số trang tin lớn của thế giới, có nhiều quan điểm cho rằng Mazda3 2019 phiên bản sedan mang nhiều hơi hướng từ bản Concept Vision Coupe và đây cũng là phiên bản được đánh giá cao hơn so với phiên bản Hatchback truyền thống.

Đuôi xe với thiết kế mang hơi hướng của mẫu Kai Concept thể hiện ở cụm đèn hậu với 4 chóa hình tròn, cụm ống xả được đặt cân đối hai bên hông xe, nắp cốp sau đi kèm cánh gió nhỏ và tích hợp logo Mazda ở giữa.

Không gian nội thất được thiết kế ấn tượng với những vật liệu cao cấp cùng phong cách tối giản “less is more” mang đậm chất Nhật Bản của thương hiệu. Bảng táp-lô trung tâm, mọi chi tiết như vô-lăng, núm vặn cơ học, hệ thống màn hình giải trí và thậm chí cả ghế ngồi... cũng đều được thiết kế chỉn chu cầu kỳ và không kém phần bắt mắt.

Mazda3 2019 được trang bị màn hình cảm ứng 8,8 inch phục vụ hệ thống thông tin giải trí MZD Connect phiên bản mới nhất. Ngay bên dưới là các nút chỉnh điều hòa, nằm ngang hàng với cửa gió hình chữ nhật. Các chi tiết khác như cửa gió điều hoà, đồng hồ thông tin trung tâm dạng 2 đồng hồ Analog kết hợp một màn hình LCD hiển thị thông tin xe đẹp mắt và gọn gàng, Vô-lăng bọc da 3 chấu mạ chrome tích hợp đủ các chức năng như nghe gọi rảnh tay, cruise control…

Ngoài ra, Mazda3 2019 được trang bị 2 chế độ lái, phanh tay điện tử, Auto-Hold và một núm xoay Mazda Connect. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn i-Activsense bao gồm: Cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ phanh chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và kiểm soát hành trình Cruise Control.

Trang bị tiện nghi hiện đại và tính năng an toàn cao

Mazda3 2019 tại Việt Nam vẫn chưa công bố cấu hình trang bị chính thức, nhưng ở một số thị trường khác như Hoa Kỳ hay châu Âu, mẫu xe sở hữu khá nhiều các trang bị công nghệ đầy đủ, có thể liệt kê ra như:

- Trang bị tiện nghi: Hàng ghế trước chỉnh điện, phanh tay điện tử với chức năng tự động nhả phanh khi vào ga, màn hình giải trí cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống Mazda Connect với núm xoay điều khiển, lẫy chuyển số trên vô-lăng, cửa sổ trời chỉnh điện, màn hình HUD đa sắc, hệ thống đèn LED thích ứng thông minh AFS giúp điều chỉnh góc chiếu sáng khi vào cua...

- Trang bị an toàn: Hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, hệ thống CTS (Cruising & Traffic Support) với khả năng kiểm soát chân ga, phanh và vô-lăng trong trường hợp giao thông khó khăn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, camera lùi, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS và 6 túi khí...

Hy vọng Mazda3 2019 được lắp ráp tại Việt Nam sẽ được được tích hợp sẵn gói công nghệ cao cấp i-Activsense như CX-8 hoặc CX-5 vừa ra mắt.

Động cơ SkyActiv quen thuộc

Tương tự như các trang bị về tiện nghi và an toàn, các trang bị về động cơ sẽ tuỳ thuộc vào thị trường và quốc gia mà chiếc xe được phân phối.

Tại thị trường Mỹ, tất cả các phiên bản của Mazda3 2019 đều sẽ được trang bị động cơ SkyActiv bốn xi-lanh, hút khí tự nhiên, cung cấp 186 mã lực và mô-men xoắn tương đương. Tùy chọn hộp số có 2 loại là hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Tại thị trường châu Âu, Mazda3 2019 sẽ được phân phối với 3 biến thể động cơ khác nhau, bao gồm 2 bản động cơ xăng và 1 bản động cơ diesel. Đầu tiên là khối động cơ diesel tăng áp SkyActiv-D 1.8 lít mới với công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Tiếp theo là động cơ xăng, hút khí tự nhiên SkyActiv-G 2.0, sản sinh công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 213 Nm. Cuối cùng, là động cơ SkyActiv-X tích hợp công nghệ đốt khí nén, ra mắt lần đầu tiên trên Mazda3 2019 với công suất đầu ra 178,5 mã lực và mô-men xoắn 222 Nm. Tất cả ba động cơ trên đều được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và tùy chọn hộp số tự động 6 cấp.

Tại thị trường Thái Lan, Cả hai phiên bản hatchback và sedan của Mazda3 2019 đều sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 165 mã lực và mô-men xoắn 215 Nm. Sức mạnh được truyền đến trục bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp tương tự thế hệ trước.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 2019 dự kiến sẽ đến tay người tiêu dùng với 2 lựa chọn về động cơ, bao gồm loại 1.5L và 2.0L máy xăng. Nhiều khả năng Mazda3 2019 sẽ có thêm phiên bản hatchback sử dụng động cơ 2.0L.