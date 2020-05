Cận cảnh mẫu xe Kia Soluto bản cao cấp AT Luxury tại đại lý

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Kia Soluto AT Luxury là bản cao nhất của Soluto nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Vios, Accent và đi kèm nhiều trang bị công nghệ, có mức giá từ 499 triệu đồng.

Kia Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe Soluto hoàn toàn mới vào tháng 9/2019. Kia Soluto được bán ra với tổng cộng 03 phiên bản với giá bán khởi điểm từ 399 – 455 triệu đồng, đây là giá bán dễ tiếp cận nhất trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt.

So với các phiên bản khác, Kia Soluto AT Luxury có thêm một số tính năng về an toàn và trợ lái mà 3 phiên bản ra mắt trước đó chưa đáp ứng được nhu cầu người dùng gia đình về một chiếc sedan cỡ B. Có thể kể đến như hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC), Cruise Control. Bên cạnh các tính năng vốn có ở các phiên bản khác như camera lùi, cảm biến lùi, 2 túi khí, ABS, EBD.

Về tiện nghi, Kia Soluto AT Luxury cũng được trang bị một số tính năng như: mở cốp thông minh, gương gập điện, thay thế chìa khóa cơ bằng chìa khóa thông minh (smartkey) với nút nhấn khởi động (Start/Stop).

Ngoài các yếu tố tiện nghi, ngoại hình xe được nâng cấp nhẹ. Soluto AT Luxury được trang bị ốp hông và thêm phim cách nhiệt. Trong khi đó, nội thất với ghế da phối 2 tông màu xám đỏ thay vì 2 tông màu xám đậm nhạt như các phiên bản khác. Xe Kia Soluto có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.300 x 1.700 x 1.460 (mm). Chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm xe 150 mm.

Kia Soluto AT Luxury vẫn giữ nguyên khối động cơ Kappa 1.4L với hộp số tự động 4 cấp, tay lái trợ lực điện; đi cùng phiên bản số sàn 5 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu từ 6,1 lít/100km cho đường hỗn hợp, đường phố 7 lít/100km, đường trường chỉ có 4,5 - 5,3 lít/100km. Ở phiên bản Kia Soluto AT Deluxe, xe đã sở hữu hệ thống phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh - ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử - EBD, hệ thống tự động khóa cửa khi xe chạy...

Hiện mẫu Kia Soluto 1.4 AT Luxury đã có mặt tại các đại lý. Mẫu xe xuất hiện trong bài được chụp tại đại lý ở Gò Vấp (TP.HCM). Như vậy, với sự ra mắt của Soluto AT Luxury, Kia Soluto tại Việt Nam sẽ được bán ra với tổng cộng 4 phiên bản với giá bán từ 399 – 499 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Soluto MT máy xăng 1.4 số sàn 5 cấp giá từ 399 triệu đồng

Soluto MT Deluxe máy xăng số sàn 5 cấp giá từ 425 triệu đồng

Soluto AT Deluxe máy xăng số tự động 4 cấp giá từ 455 triệu đồng

Soluto AT Luxury máy xăng số tự động 4 cấp giá từ 499 triệu đồng

Kia Soluto có phiên bản mới AT Luxury bổ sung trang bị đầy đủ hơn là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, mức giá mới khiến Soluto không còn là mẫu xe giá rẻ nhất nữa. Giá bán 499 triệu, đã tiệm cận, thậm chí cao hơn các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Attrage CVT vừa ra mắt giá 460 triệu, Hyundai Accent AT giá 501 triệu, Toyota Vios E CVT giá 520 triệu. Thậm chí khi đặt lên bàn cân về option thì phiên bản AT Deluxe vẫn thua Attrage CVT ở nhiều trang bị.

