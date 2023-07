Bỏ qua những điều sau để giúp xe ô tô tiết kiệm xăng nhất

Không ít nguyên nhân khiến ô tô ngốn xăng xuất phát từ những thói quen sử dụng xe không đúng cách của tài xế và chủ sở hữu xe ô tô

Không bảo dưỡng định kỳ

Ô tô tốn xăng có thể do lọc gió bẩn hoặc một bộ phận nào đó trong khoang động cơ cần chăm sóc. Mỗi đợt bảo dưỡng sẽ là buổi kiểm tra "sức khỏe" toàn diện đối với ô tô, những vấn đề phát sinh sẽ được khắc phục kịp thời. Nếu quên hoặc không tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì ngoài việc tốn xăng còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường.

Để xe vận hành trơn tru, tiết kiệm nhiên liệu thì việc cần làm khi đưa xe đi bảo dưỡng. Những hạng mục định kỳ như vệ sinh lọc gió, thay hoặc làm sạch bugi, kiểm tra ống xả, thay dầu động cơ, bổ sung nước làm mát...

Vận hành với lốp non (bánh xe mềm)

Lốp non là một trong những nguyên nhân gây hao xăng. Áp suất trong lốp xe quá thấp khiến động cơ làm việc vất vả hơn do lực cản lớn, gây tốn nhiên liệu hơn. Đương nhiên, chạy xe khi lốp non cũng khiến bộ phận này nhanh bị hỏng.

Lốp xe non hơi vì nhiều lý do, ngoài việc dễ gặp nhất là "ăn đinh" thì nếu quá lâu không bơm bổ sung cũng khiến áp suất lốp giảm. Ngoài ra, những chiếc lốp sử dụng lâu ngày, chất lượng kém... cũng xuống hơi nhanh hơn bình thường. Cân nhắc kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, lắp thêm cảm biến áp suất lốp, mua bộ bơm lốp cho ô tô... để luôn giữ cho bộ phận này đạt tiêu chuẩn. Nó không chỉ tránh tốn xăng mà còn đảm bảo an toàn khi vận hành xe.

Đi nhanh, phanh gấp

Trong quá trình lái xe, hãy tập trung quan sát, tạo thói quen giảm tốc độ từ xa bằng cách chủ động giảm ga thay vì đạp phanh gấp. Chẳng hạn khi đi qua các nút giao, lưu thông vào giờ tan tầm hay dừng chờ đèn đỏ… nên chủ động giữ khoảng cách và giảm chân ga từ sớm.

Có thể hiểu nôm rằng nếu lái xe càng ít dùng đến chân phanh thì mức tiêu thụ nhiên liệu của ô tô càng được tối ưu. Đương nhiên, tài xế vẫn cần chủ động phanh khi cần thiết để đảm bảo an toàn.Kết hợp với đó là lái xe một cách từ tốn, tránh việc đạp "thốc ga" và sử dụng số một cách hợp lý với ô tô số sàn. Còn với xe số tự động, có thể chọn chế độ lái phù hợp (Eco, Normal) để xe tối ưu cho việc tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài việc hạn chế xe ngốn xăng, lái xe một cách điềm tĩnh và chủ động giảm ga, đệm phanh từ sớm còn giúp ô tô hoạt động bền bỉ hơn, lái xe an toàn hơn.

Lạm dụng các thiết bị điện

Việc lạm dụng đèn, điều hòa hay các thiết bị điện tử trên xe cũng khiến tốn nhiều nhiên liệu hơn bình thường. Do đó hãy tắt đèn, điều hòa khi không cần thiết. Những tính năng khác cũng cần được sử dụng hợp lý.

Chẳng hạn khi lên xe vào mùa hè, tránh đóng kín cửa rồi bật "max" máy lạnh vì như vậy sẽ khiến dàn lạnh phải hoạt động hết công suất. Thay vào đó hãy hạ kính và mở/đóng cửa xe một vài lần để đẩy hơi nóng trong xe ra. Mở điều hòa với mức nhiệt vừa phải, tăng mức gió nếu cần làm mát hơn trước khi quyết định giảm nhiệt độ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]