Bộ đôi xe siêu sang Bentley Continental GT S đặc biệt trình làng

Đánh dấu chiến thắng của Bentley tại giải đua Bathurst 12 Hour 2020, hãng xe sang Anh Quốc đã ra mắt bộ đôi Continental GT S hàng thừa với số lượng chỉ 2 chiếc. Bộ đôi grand tourer hạng sang Bentley Continental GT S được bộ phận đặc biệt Bentley Mulliner và đại lý Bentley Sydney lấy cảm hứng từ chiến thắng của Continental GT3 tại giải đua Bathurst 12 Hour 2020.

Điểm nhấn của bộ đôi grand tourer này là lưới tản nhiệt được sơn màu đen thay vì mạ crom sáng bóng tiêu chuẩn, đặc biệt con số "7" được sơn màu trắng đặt tại vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, Bentley cũng bổ sung thêm bộ chia gió trước, ốp sườn, bộ khuếch tán phía sau bằng vật liệu carbon.

Tác phẩm đặc biệt này được sản xuất với số lượng chỉ 2 chiếc dành riêng cho thị trường Úc. Continental GT S màu sơn bạc Silver Tempest lấy cảm hứng từ Continental GT3 thế hệ thứ 2 ra mắt vào năm 2017. Continental GT S màu xanh Apple Green kết hợp mui màu đen Beluga thực hiện dựa theo chiếc Continental GT3 vô địch giải đua Bathurst 12 Hour 2020

Bộ đôi Bentley Continental GT S với 2 màu sắc, gồm: Continental GT S màu xanh Apple Green kết hợp mui màu đen Beluga. Màu sơn này được thực hiện dựa theo chiếc Continental GT3 vô địch giải đua Bathurst 12 Hour 2020. Chiếc Continental GT S màu sơn bạc Silver Tempest được lấy cảm hứng từ Continental GT3 thế hệ thứ 2 ra mắt vào năm 2017.

Chủ nhân sở hữu chiếc xe đặc biệt này sẽ được tặng mô hình Continental GT3 chiến thắng mang số hiệu #7 tỷ lệ 1:18 như món quà kỷ niệm. Nội thất của Continental GT S phiên bản đặc biệt có chất liệu da cao cấp và sợi Dinamica, tông màu chủ đạo đen Beluga nổi bật với đường chỉ màu xanh Apple Green. Tựa đầu có thêu dòng chữ "Bathurst".

Tấm bậc cửa có dòng chữ "One of Two" để biểu thị sự hiếm có của chiếc xe này. Taplo phía trước ghế phụ có toạ độ và hình ảnh trường đua Mount Panorama Circuit tại Australia. Ngay khu vực bệ tỳ tay, Bentley đã thể hiện có số "7" đeo trên xe chiến thắng và thông tin 3 tay đua cũng như thông số chặng đua Bathurst 12 Hour.

Bentley Continental GT S trang bị khối động cơ xăng V8 crossplane, dung tích 4.0L tăng áp kép (twin-turbo), cho công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Khả năng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4 giây, vận tốc tối đa 318 km/h.

Bentley Continental GT S được bán tại Úc có mức giá khởi điểm 280.000 USD tương đương hơn 6,5 tỷ đồng, tuy nhiên phiên bản đặc biệt này vẫn chưa công bố.

