Biến động thị trường ô tô Việt dịp cuối năm

Để kích cầu người tiêu dùng, một số mẫu xe phổ thông hiện đã hạ giá bán. Đáng chú ý, các sản phẩm như Mazda CX-8, Mazda 6, Mazda 3 đời mới hiện giảm lần lượt 122 triệu đồng, 63 triệu đồng và 47 triệu đồng. Đồng thời, khách hàng cũng có cơ hội nhận được nhiều quà tặng khi sở hữu những mẫu xe kể trên.

Mazda đang áp dụng chương trình ưu đãi với một số sản phẩm.

Đối với Mitsubishi, trong tháng 11, hãng xe đã áp dụng khuyến mại cho một số phiên bản của các dòng sản phẩm như Attrage, Xpander/Xpander Cross, Outlander và Triton. Tuy nhiên, mức chủ yếu ở dạng quà tặng, có giá trị từ 2,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, Toyota Vios cũng đang được giảm giá khoảng 40 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, những sản phẩm như Subaru Forester hay Volkswagen D Passat đang hạ giá lên tới gần 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, lượng sản phẩm đã được điều chỉnh giá ngày một tăng. Từ giữa tháng 11, Trường Hải (THACO) đã công bố mức điều chỉnh giá bán hầu hết mẫu xe. Cụ thể, KIA Morning sẽ tăng giá từ 20-30 triệu đồng, Soluto tăng từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, các mẫu xe gầm cao của KIA bao gồm Sonet, Seltos, Sportage, Carnival sẽ có giá cao hơn từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Đáng chú ý, KIA Sorento sẽ được điều chỉnh tăng giá từ 10 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Toyota cũng vừa điều chỉnh mức giá của Fotuner nhập khẩu và lắp ráp trong nước. Từ tháng 11, hai phiên bản nhập khẩu bao gồm Fortuner 2.7L 4x4 AT và Fortuner 2.7L 4x2 AT sẽ được bổ sung các trang bị an toàn như camera quanh xe 360 (Panoramic View), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) cùng với hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Do đó, giá niêm yết của chúng sẽ tăng 42 triệu đồng so với trước đây. Đồng thời, các phiên bản lắp ráp trong nước của mẫu xe kể trên sẽ sở hữu mức giá mới từ 1,026 - 1,470 tỉ đồng.

Gần đây, Mercedes-Benz cũng thông báo về việc điều chỉnh giá vào đầu năm 2023 cho các dòng xe của hãng cùng các thương hiệu con như Mercedes-AMG và Mercedes-Maybach. Trong các sản phẩm đến từ nhà sản xuất Đức, chỉ có Mercedes-Benz C-Class vẫn được giữ nguyên giá bán. Ngoài ra, các sản phẩm thuộc dòng GLC từ năm 2023 sẽ có giá khởi điểm từ 1,9 tỷ đồng, chênh khoảng 50 đến 70 triệu đồng (tùy theo phiên bản) so với mức chi phí trước đây. Cùng với đó, các mẫu xe GLE, GLS sẽ tăng giá từ 150 triệu đồng.

Không chỉ tăng giá, nhiều mẫu ô tô trên thị trường hiện vẫn còn tồn tại tình trạng "kèm lạc". Để có suất nhận xe sớm, nhiều đại lý đã yêu cầu khách hàng trả thêm một khoản tiền mặt ngoài hóa đơn hoặc mua thêm các gói trang bị đắt đỏ. Điển hình là Toyota Land Cruiser. Vì là mẫu xe được giới thượng lưu Việt săn đón, các đại lý đang "hét" chênh lên khoảng 400-500 triệu đồng. Việc này cũng đang áp dụng với Ford Everest khi mẫu xe này đang kênh giá tầm 200 triệu đồng. Một số mẫu xe hàng "hot" khác như Ford Ranger, Hyundai Tucson hiện vẫn có giá "lạc" khoảng vài chục triệu đồng.

Tình trạng kèm "lạc" vẫn diễn ra ở nhiều đại lý trên cả nước.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng biến động

Đối với những mẫu xe đang áp dụng các chính sách ưu đãi để kích cầu khách hàng, một số nhân viên đại lý cho biết chúng hiện thuộc các dòng sản phẩm còn nhiều hàng tồn kho hoặc ế khách.

Trong khi đó, một số chuyên gia kinh tế cho biết các nhà sản xuất quyết định điều chỉnh tăng giá bán có thể vì tình trạng thiếu linh kiện vẫn tồn đọng. Ngoài ra, chi phí logistics tăng cao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá xe.

Đồng thời, tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình sản xuất xe còn thấp cũng là nguyên do khiến giá xe tăng. Trên thực tế, các doanh nghiệp phải sử dụng đồng USD để nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô. Vì vậy, biến động tỷ giá ngoại tệ cũng sẽ tác động đáng kể tới giá xe.

Chi phí sản xuất tăng sẽ đẩy giá xe cao hơn.

Từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2022, tổng doanh số bán xe trong nước đạt 296.574 xe, cao hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này chứng tỏ thị trường ô tô Việt đang trên đà hồi phục sau thời kỳ COVID-19. Tuy nhiên, một số biến động khiến giá xe tăng có thể trở thành rào cản đối với một số khách hàng đang có nhu cầu sở hữu xe hơi.

