Bị đâm mạnh từ phía sau, Toyota Camry 2018 vẫn bảo vệ người lái an toàn

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Xe Toyota Sự kiện:

Chiếc Toyota Camry 2018 đã bị đâm bởi một chiếc xe bán tải từ phía sau, nó đã bẹp toàn bộ phần đuôi và hư hại phần đầu nhưng vẫn bảo vệ an toàn cho người lái

Sau khi bị xe tải đâm từ đằng sau, một chiếc Toyota Camry 2018 tại Mỹ đã bị bẹp nhúm phần sau và hoàn toàn phần đầu xe. Hiện tại xe đã được mang về trưng bày tại một đại lí của Toyota tại Mỹ mang tên Toyota of Surprise ở bang Arizona, Mỹ. Đây là xe của anh Ramon Suarez - là nhân viên của đại lí Toyota of Surprise, anh đã được chiếc xe bảo vệ hoàn toàn.

Toyota Camry 2018 đang trưng bày tại đại lý Toyota of Surprise, Mỹ

Ông chủ đại lí Toyota of Surprise đã mang chiếc Camry 2018 bị tai nạn trưng bày ở showroom với một lý do để người mua xe xem tận mắt để biết được độ mức độ bảo vệ của chiếc xe cho người ngồi bên trong. Bởi vì họ gần như không có cơ hội để tận mắt chứng kiến chiếc xe mà họ dự định mua có mức độ bảo vệ thế nào sau một vụ tai nạn đâm rất nặng từ đằng sau như trường hợp này. “Tôi nghĩ, đó sẽ là màn quảng cáo tuyệt vời khi trưng bày chiếc xe đã cứu mạng một người” - ông Lewis Goldstein chủ đại lí Toyota of Surprise cho biết với trang The Drive.

Toyota Camry 2018 hiện tại đang bán ở Mỹ

Toyota Camry phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ được sản xuất tại nhà máy Toyota Kentucky, Mỹ. Toyota cho biết đã sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu mới TNGA (Toyota New Global Architecture) cho Camry 2018 thuộc thế hệ thứ 8, khung gầm mới có độ cứng tăng 30% so với thế hệ cũ, nhờ những thay đổi về nền tảng khung gầm mới nên Camry 2018 có không gian nội thất được nới rộng hơn khi có chiều dài cơ sở được tăng 48 mm so với thế hệ cũ.​

Phía trước và phía sau chiếc Camry 2018 sau vụ tai nạn

Trải qua nhiều thế hệ, Toyota Camry là dòng xe sedan bán chạy tại Mỹ và hiện tại Camry 2018 đang có 10 phiên bản đang bán tại thị trường Mỹ bao gồm: XSE (phiên bản thể thao), L, LE, XLE, XLE V6, SE, XSE, hybrid LE, hybrid SE và hybrid XLE.