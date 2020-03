Bentley Bentayga phiên bản Design Serie đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Bentley Bentayga phiên bản Design Serie đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 16:30 PM (GMT+7)

Chiếc siêu SUV Bentley Bentayga phiên bản Design Serie vừa xuất hiện tại Việt Nam đã bổ xung thêm vào bộ sưu tập những phiên bản độc chở nên phong phú hơn.

Bộ sưu tập Bentley Bentayga của nhà giàu Việt trở nên phong phú hơn với sự xuất hiện của chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 phiên bản Design Series đầu tiên về nước. Được biết, đây là mẫu xe được nhập khẩu chính hãng bởi Bentley Việt Nam. Việc nhập khẩu có phần kín tiếng hơn rất nhiều so với các phiên bản độc đáo khác đang lăn bánh tại khắp cả nước.

Với sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất ưu việt và thiết kế ấn tượng, Bentley Bentayga V8 Design Series mới không chỉ có thiết kế dễ nhận biết nhất chính là bộ mâm được thiết kế riêng cho dòng Design Serie được ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 4/2019.

Bentayga V8 Design Series đưa thiết kế đặc biệt của Bentayga lên một tầm cao mới với các chi tiết hiện đại và đẹp mắt cả về ngoại thất và nội thất. Với tiêu chuẩn Blackline Specification, phụ tùng sáng màu được thay thế bằng hệ thống trang trí màu đen ấn tượng bao phủ các bộ phận ngoại thất, đồng thời, tấm chắn thanh ba-đờ-xốc phía trước đồng màu với thân xe tái hiện dáng vẻ thể thao của chiếc SUV hiện đại này.

Bộ mâm độc đáo có tên gọi Mulliner Paragon được mạ Palladium Grey ánh kim tạo nét nổi bật, đồng thời biểu tượng Mulliner tự cân bằng trên bánh xe giúp đảm bảo biểu tượng Bentley ‘B’ luôn nằm thẳng đứng, hiển hiện rõ rệt bất kể khi xe đứng im hay chuyển động. Phần sau xe rất cân đối nhờ vào bộ ống xả kép sáng bóng ở phía sau và biểu tượng Design Series được thiết kế đặc biệt làm từ crôm bóng và tráng men.

Bên trong khoang xe, thiết kế nội thất hai tông màu càng làm nổi bật sự ấn tượng cho màu đen Beluga huyền bí của chất liệu da trên màu sắc đối lập mà bạn chọn: Cam, Trắng Mulliner White, Đỏ Pillar Box Red hay Xanh Klein. Màu sắc nổi bật này tạo nên đường thiết kế ấn tượng chạy dọc theo bảng điều khiển dưới và tiếp nối xuống bộ điều khiển trung tâm – hình dạng giống với họa tiết thêu trên ghế và biểu tượng bên ngoài của Design Series.

Được sản xuất riêng cho dòng xe SUV mới ấn tượng này, sợi dệt carbon mới được trang trí bằng hoạt tiết hình kim cương đơn sắc tô điểm thêm cho bảng đồng hồ trong khoang xe và tay kéo cửa. Lớp mạ siêu bóng là sự kết hợp hoàn hảo với veneer màu đen Piano Black xung quanh.

Nổi bật nhất trung tâm chính là chiếc đồng hồ Breitling được chế tác đẹp mắt càng tăng thêm vẻ sang trọng cho chiếc xe Bentayga V8 Design Series. Được tô điểm bằng kim cương với mặt đồng hồ màu xà cừ tươi sáng, màu sắc ánh kim của chiếc đồng hồ tạo nên sự tương phản ấn tượng với nội thất tối màu.

Dịch vụ My Bentley có khả năng kết nối liên tục để nâng cao trải nghiệm lái xe với những tính năng như Apple CarPlay®, cho phép bạn điều khiển điện thoại iPhone bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng trên bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe.

Chiếc siêu SUV được tranh bị khối động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, cho công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h.

Các tính năng an toàn nâng cao bao gồm Private eCall, cho phép bạn liên lạc ngay lập tức với dịch vụ cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tính năng Find my car giúp bạn xác định vị trí đỗ xe thông qua ứng dụng My Bentley và đưa bạn tới nơi đỗ xe

Ngoài ra, khách hàng khi mua dòng xe SUV siêu sang Bentley Bentayga Design Series V8 có thể tùy chọn 4 màu sơn ngoại thất là trắng, đỏ, đen và xanh dương. Và chắc chắn khách hàng cũng có thể chọn bất kỳ màu sơn nào khác theo yêu thích của mình.

Tại thị trường nước ngoài, phiên bản Design Series V8 này đang được bán với mức giá hơn 200.000 USD tương đương hơn 4,6 tỷ đồng. Nhưng để lăn bánh trên đường phố Việt và ra biển số trắng (đã đóng hết tất cả các loại thuế phí) chiếc xe này phải nằm ở mức giá hơn 15 tỷ đồng. Và tính đến thời điểm này số lượng xe Bentley Bentayga tại Việt Nam có thể hơn 50 chiếc đủ các phiên bản.

