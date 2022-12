Bảo hiểm chỉ được yêu cầu công an cung cấp hồ sơ vụ tai nạn có tử vong

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có văn bản gửi Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nêu hiện trạng, kể từ tháng 1/2021 thời điểm Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc chủ xe cơ giới có hiệu lực thi hành, Bộ Công an đã có công văn số 813/BCA-C08 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và công an các tỉnh thành phố, yêu cầu thực hiện nghiêm túc nghị định này, nhất là một số nội dung mới của nghị định cần chú ý khi thực hiện.

CSGT chỉ cung cấp hồ sơ tài liệu cho đơn vị bảo hiểm trong các vụ TNGT gây tử vong cho bên thứ ba và hành khách. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại khoản 3 điều 35 và khoản 4 điều 15 nghị định 03/2021 quy định trách nhiệm của Bộ Công an “Chỉ đạo lực lượng CSGT, CSĐT cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến các vụ TNGT cho doanh nghiệp bảo hiểm trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách; bản sao tài liệu bao gồm Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ TNGT hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ TNGT”.

“Tuy nhiên, trong thực tế nhiều doanh nghiệp bảo hiểm không thực hiện nghiêm túc quy định này, vẫn yêu cầu công an cung cấp hồ sơ vụ TNGT theo quy định cũ (nghị định 103/2008). Do đó Cục CSGT đề nghị Cục Quản lý giám sát bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghiêm túc quy định của nghị định 03/2021”, trích công văn 4594/C08-P4 gửi Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Theo một chuyên gia tư vấn bảo hiểm, quy định trước đây (nghị định 103/2008) quy định doanh nghiệp bảo hiểm thu thập hồ sơ TNGT từ cơ quan công an địa phương, gồm các vụ có gây tử vong hoặc không gây tử vong với bên thứ ba.

Tuy nhiên quy định mới (khoản 4 điều 15 nghị định 03/2021), cơ quan công an chỉ cung cấp bản sao tài liệu trong các vụ TNGT có gây tử vong với bên thứ ba và hành khách.

Như vậy, việc doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục đề nghị công an cung cấp hồ sơ TNGT trong các vụ việc không gây tử vong, là không đúng quy định hiện hành.

Theo quy định hiện hành, trách nhiệm thu thập tài liệu, giám định hiện trường vụ TNGT để giải quyết bồi thường bảo hiểm là của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trên thực tế, năng lực giám định hiện trường các vụ TNGT của bảo hiểm chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, cả về năng lực nhân sự và mạng lưới giám định viên, bởi vậy các đơn vị bảo hiểm lâu nay vẫn “trông cậy” vào hồ sơ tài liệu do công an cung cấp, làm cơ sở pháp lý cho việc chi trả bồi thường.

Nghị định 03/2021 về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được ban hành ngày 15/1/2021có các quy định về Quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới; Quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và các Tổ chức có liên quan trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nghị định này áp dụng đối với: Chủ xe cơ giới tham gia giao thông; Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

