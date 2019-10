Bảng giá xe Suzuki Celerio cập nhật mới nhất, ưu đãi mua xe trả góp lãi suất thấp

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 06:00 AM (GMT+7)

Cập nhật bảng giá xe ô tô Suzuki Celerio mới nhất tại đại lý, ưu đãi mua xe trả góp và các chương trình khuyến mại cho khách hàng mua xe trong tháng.

Suzuki Celerio 2019 là mẫu xe thuộc phân khúc A – phân khúc ô tô nhỏ dành cho đô thị. Suzuki Celerio 2019 được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, phong cách thiết kế dễ gần bền dáng, nội thất thoải mái tiện dụng, khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu sẽ là lựa chọn hợp lý cho khách hàng Việt.

Suzuki Celerio 2019 đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản số sàn và số tự động, cùng với 04 màu ngoại thất: Đỏ, Trắng, Xanh, Bạc.

Giá bán cụ thể của Suzuki Celerio 2019 như sau: (đơn vị VNĐ)

Suzuki Celeiro Số Sàn MT Số Tự Động CVT Giá bán 329.000.000 359.000.000

THAM KHẢO THIỂT KẾ XE SUZUKI CELERIO 2019

Ngoại thất xe Suzuki Celerio 2019

Suzuki Celerio có thiết kế khá đơn giản, đường nét tinh tế để tạo nên một phong cách vừa đủ trẻ trung, năng động nhưng đồng thời vẫn phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Suzuki Celerio 2019 sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều dài 3.600 mm, chiều rộng 1.600 mm, chiều cao 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.425 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Với kích thước nhỏ nhắn như vậy Suzuki Celerio 2019 rất phù hợp với việc di chuyển trong đô thị.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha halogen, lưới tản nhiệt được kiến tạo từ các thanh ngang mạ crom. Nắp ca-pô có hai đường gân dập nổi và đèn sương mù ẩn sâu trong hốc hút gió. Cản trước mở rộng. Xe sử dụng la-zăng 14 inch. Dung tích khoang hành lý khoảng 235L cùng hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40:60.

Phần đuôi xe mang đến cảm giác gãy gọn khi các đường nét được Suzuki chấp bút dứt khoát hơn hẳn. Cụm đèn hậu đa giác cách điệu từ hình thoi đặt dọc, gân dập nổi chạy ngang bên dưới các dòng chữ tên nhà sản xuất – tên xe – logo và các cơ bắp lộ rõ ở cản dưới đầy cứng cáp.

Nội thất xe Suzuki Celerio 2019

Khoang lái của Suzuki Celerio 2019 khá rộng rãi, ghế ngồi bọc da, cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống thông tin giải trí đủ dùng với dàn âm thanh 2-DIN với 4 loa quanh xe, điều hòa chỉnh cơ, đầu CD....

Có thể nói, nội thất của Celerio mang đủ những gì cần thiết đối với mẫu xe cỡ nhỏ dành cho gia đình, từ sự thoải mái đến nhu cầu giải trí hay vận chuyển đồ đạc đều sẽ được đáp ứng tốt. Vị trí ngồi dù là trước hay sau, đầu gối hết sức thoải mái cũng như khoảng không trần xe hoàn toàn dư dả dù cho hành khách có cao đến 1m75. Tư thế ngồi ở hàng ghế thứ hai cũng được tính toán kỹ lưỡng để bạn có thể dễ chịu với cẳng chân vuông góc với đùi, tựa lưng nghiêng một góc hợp lý.

Phần tablo của Celerio được mở rộng lên cao về hai bên với điểm xuất phát là khu vực cần số. Lối tạo hình chữ T này tuy không có điểm nhấn nổi bật nhưng có ưu điểm là khiến cabin trông thoáng và giúp phần đầu gối ở người lái và hành phía trước thoải mái hơn.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn trên xe Suzuki Celerio 2019

Suzuki Celerio là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc khi sử dụng động cơ mã K10B 3 xi-lanh, 12 van với trục cam đôi DOHC và tổng dung tích 1.0L

Tại thị trường Thái Lan, nhà sản xuất mang đến tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp, cả hai giúp sản sinh công suất 68 mã lực ở 6.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 90Nm tại 3.500 vòng/phút để truyền đến hệ dẫn động cầu trước.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vốn là thế mạnh của các dòng xe Suzuki, phụ thuộc vào phiên bản kết hợp với hộp số sàn hay hộp số tự động, xe oto Celerio có thể tiêu thụ chỉ khoảng 1L nhiên liệu với quãng đường 20km, tương đương 5L/100 km.

Tại Việt Nam, Suzuki Celerio chưa có được mức tiêu hao nhiên liệu kiểm nghiệm, còn ở thị trường quốc tế đây là một trong những mẫu “mini car” tiết kiệm bậc nhất nhờ động cơ dung tích thấp, kết hợp cùng tự trọng bản thân chỉ khoảng 800 kg. Các kết quả đo đạc ghi nhận được đều ở mức rất tốt với mức tiêu thụ trung bình cho điều kiện độ thị - xa lộ - hỗn hợp lần lượt đạt mức 5,20 - 3,90 - 4,30L/100 km.

Hệ thống an toàn cũng đảm bảo khi bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, cụm 2 túi khí an toàn phía trước, khung xe gia cường, cảnh báo đóng cửa bằng âm thanh, nhắc nhở thắt dây đai an toàn ở ghế lái, móc an toàn dành cho ghế trẻ em,…

THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ KHI VAY MUA XE SUZUKI CELERIO TRẢ GÓP CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN CÔNG TY ĐỨNG TÊN Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) – Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu – Sổ hộ khẩu – Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình) – Giấy phép thành lập – Giấy phép ĐKKD – Biên bản họp Hội Đồng thành viên (nếu là CTY TNHH) – Điều lệ của Công ty (TNHH, Cty liên doanh) Chứng minh nguồn thu nhập – Nếu thu nhập từ lương cần có : Hợp đồng lao động, sao kê 3 tháng lương hoặc xác nhận 3 tháng lương gần nhất. – Nếu khách hàng có công ty riêng : chứng minh tài chính giống như công ty đứng tên. – Nếu khách hàng làm việc tự do hoặc có những nguồn thu nhập không thể chứng minh được, vui lòng liên hệ. – Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất – Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 tháng gần nhất.

Trình tự mua xe Suzuki Celerio 2019 trả góp

Bước 1: Ký hợp đồng mua xe ô tô Suzuki Celerio 2019 trả góp tại đại lý, trong hợp đồng thể hiện rõ các điều khoản liên quan đến vấn đề vay vốn mua xe ô tô trả góp.

Bước 2: Tập hợp hồ sơ như danh mục đã kê bên trên + hợp đồng mua bán xe + phiếu đặt cọc hợp đồng + Đề nghị vay vốn gửi cho Ngân hàng.

Bước 3: Thanh toán số tiền vay vốn thông qua các hình thức đúng như thỏa thuận giữa người mua và đại lý. Sau đó người mua sẽ dùng hồ sơ vay vốn đăng ký sở hữu xe theo tên mình. Thông thường việc này được hỗ trợ 100%, thời gian thực hiện khoảng trong 01 ngày. Lúc này chiếc xe đã đứng tên khách hàng (mặc dù mới chỉ nộp 20-30%).

Bước 4: Đến ngân hàng để bàn giao giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn lấy đăng ký xe, ký hợp đồng giải ngân. Sau khoảng 3 tiếng, tới đại lý để nhận xe Suzuki Celerio 2019.

