Bảng giá xe Mitsubishi XPander 2019 lăn bánh - Đường đua xe giảm giá ngày càng khốc liệt

Thứ Sáu, ngày 07/06/2019 06:00 AM (GMT+7)

Cập nhật bảng giá xe Mitsubishi XPander 2019 lăn bánh mới nhất, mẫu SUV lai MPV đang được rất nhiều người ưa chuộng trên thị trường. Cơ hội mua xe trả góp với mức lãi suất ưu đãi.

Bảng giá xe Mitsubishi XPander 2019 niêm yết:

Hiện tại Mitsubishi XPander 2019 được chào bán trên thị trường với 2 phiên bản, 1 số sàn và 1 số tự động. Cụ thể, bảng giá xe Mitsubishi XPander mới nhất sau đây:

Mẫu xe Động cơ - Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Xpander 1.5L - MT 104/6000 550 Xpander 1.5L - AT 104/6000 620

Bảng giá xe Mitsubishi XPander 2019 lăn bánh:

Ngoài giá xe Mitsubishi XPander niêm yết tại đại lý, khách hàng phải bỏ ra một số chi phí về thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) để tính toán được giá xe Mitsubishi XPander lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 11 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Cụ thể các khoảng thuế, phí, quý độc giả có thể tham khảo sau đây:

- Thuế trước bạ: Hà Nội 12%, các tỉnh thành khác 10% giá kể trên

- Tiền biển: Hà nội là 20 triệu, Sài Gòn 11 triệu, các tỉnh 2 triệu

- Phí đăng kiểm: 340 ngàn

- Phí đường bộ: tùy đăng ký tên cá nhân (150 ngàn/tháng) hay pháp nhân (180 ngàn/tháng)

- Phí bảo hiểm bắt buộc, phí dịch vụ....

Dưới đây là bảng giá xe Mitsubishi XPander lăn bánh:

Gá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander Xpander 1.5 AT

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng) Giá niêm yết 620.000.000 620.000.000 620.000.000 Phí trước bạ 74.400.000 62.000.000 62.000.000 Phí đăng kiểm 240.000 240.000 240.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Bảo hiểm vật chất xe 9.300.000 9.300.000 9.300.000 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 Phí biển số 20.000.000 11.000.000 1.000.000 Tổng 726.373.400 704.973.400 694.973.400

Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander Xpander 1.5 MT

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng) Giá niêm yết 550.000.000 550.000.000 550.000.000 Phí trước bạ 66.000.000 55.000.000 55.000.000 Phí đăng kiểm 240.000 240.000 240.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Bảo hiểm vật chất xe 8.250.000 8.250.000 8.250.000 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 Phí biển số 20.000.000 11.000.000 1.000.000 Tổng 646.923.400 626.923.400 616.923.400

- Liên hệ hotline mua xe Mitsubishi XPander giá tốt nhất:

+ Đại diện kinh doanh miền Bắc: 0911 1122 86

+ Miền Nam: 0981 4747 36

Mitsubishi hỗ trợ khách hàng mua xe Xpander trả góp với mức lãi suất ưu đãi:

Bảng lãi suất vay mua xe Mitsubishi Xpander 2019 mới nhất:

Hiện nay gần như tất cả các ngân hàng đã tham gia vào hệ thống bán lẻ đặc biệt là hỗ trợ tài chính trong việc mua xe ô tô trả góp. Mitsubishi Việt Nam gần như cũng đang là đối tác uy tín và rất mạnh trong việc liên kết hợp tác với hệ thống ngân hàng. Trong số đó có những ngân hàng rất mạnh với lãi suất vô cùng ưu đãi trong việc cho vay mua ô tô như: Tienphong, VIB, VP, Vietcombank, BIDV, MB...Lãi suất khi vay mua xe Mitsubishi trả góp được thể hiện qua bảng dưới đây, quý độc giả có thể tham khảo.

So sánh lãi suất vay mua xe Mitsubishi Xpander 2019 Ngân hàng Lãi suất Vay tối đa Thời hạn vay Vietcombank 7.59% 100.00% 5 năm BIDV 7,18% 80.00% 7 năm SHB 7.80% 90.00% 8 năm Sacombank 8.50% 80.00% 10 năm MBBank 7.10% 100.00% 8 năm TPBank 7.10% 80.00% 7 năm ACB 7.50% 80.00% 7 năm VIB Bank 8.40% 80.00% 8 năm VPBank 7.90% 90.00% 8 năm Techcombank 7.49% 80.00% 7 năm HDBank 8.00% 75.00% 7 năm VietinBank 7.70% 80.00% 5 năm ABBank 7.80% 70.00% 7 năm ShinhanBank 7.69% 100.00% 6 năm HSBC 7.50% 70.00% 6 năm Eximbank 7.50% 70.00% 5 năm OceanBank 8.00% 80.00% 6 năm Maritime Bank 7.90% 80.00% 7 năm

(Tùy theo đặc điểm khoản vay và tính chất công việc của khách hàng mà ngân hàng sẽ yêu cầu một số giấy tờ nhất định kể trên hoặc các giấy tờ khác bổ sung. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất)

Thủ tục vay mua xe Mitsubishi XPander trả góp:

Để hoàn thiện các thủ tục mua xe trả góp, khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp cần chuẩn bị một số vốn đủ theo yêu cầu của ngân hàng và các giấy tờ cần thiết. Cụ thể như sau:

THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ KHI VAY MUA XE MITSUBISHI XPANDER TRẢ GÓP CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN CÔNG TY ĐỨNG TÊN Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) – Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu

– Sổ hộ khẩu

– Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình) – Giấy phép thành lập

– Giấy phép ĐKKD

– Biên bản họp Hội Đồng thành viên (nếu là CTY TNHH)

– Điều lệ của Công ty (TNHH, Cty liên doanh) Chứng minh nguồn thu nhập – Nếu thu nhập từ lương cần có : Hợp đồng lao động, sao kê 3 tháng lương hoặc xác nhận 3 tháng lương gần nhất.

– Nếu khách hàng có công ty riêng : chứng minh tài chính giống như công ty đứng tên.

– Nếu khách hàng làm việc tư do hoặc có những nguồn thu nhập không thể chứng minh được, vui lòng liên hệ. – Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất

– Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 tháng gần nhất.

Trình tự mua xe Mitsubishi XPander trả góp:

Bước 1: Ký hợp đồng mua xe ô tô Mitsubishi XPander trả góp tại đại lý, trong hợp đồng thể hiện rõ các điều khoản liên quan đến vấn đề vay vốn mua xe ô tô trả góp.

Bước 2: Tập hợp hồ sơ như danh mục đã kê bên trên + hợp đồng mua bán xe + phiếu đặt cọc hợp đồng + Đề nghị vay vốn gửi cho Ngân hàng.

Bước 3: Thanh toán số tiền vay vốn thông qua các hình thức đúng như thoả thuận giữa người mua và đại lý. Sau đó người mua sẽ dùng hồ sơ vay vốn đăng ký sở hữu xe theo tên mình. Thông thường việc này được hỗ trợ 100%, thời gian thực hiên khoảng trong 01 ngày. Lúc này chiếc xe đã đứng tên khách hàng (mặc dù mới chỉ nộp 20-30%).

Bước 4: Đến ngân hàng để bàn giao giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn lấy đăng ký xe, ký hợp đồng giải ngân. Sau khoảng 3 tiếng sau tới đại lý để nhận xe Mitsubishi XPander.

Tham khảo thiết kế xe Mitsubishi XPander 2019

Mitsubishi Xpander 2019 là dòng xe được kết hợp giữa hai kiểu dáng thiết kế MPV và Crosssover với ngôn ngữ Dynamic Shield ấn tượng, kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là: 4475 x 1750 x 1700mm, chiều dài cơ sở đạt 2775mm và khoảng sáng gầm 205mm.

Thiết kế xe Xpader 2019 đặc trưng với với lưới tản nhiệt chữ X được thiết kế rất ngầu theo ngôn ngữ Dynamic Shield của Mitsubishi, cụm đèn pha Halogen được đặt thấp bên dưới trong khi dải LED định vị ban ngày đặt ngay phía trên. Bên cạnh đó phiên bản Mitsubishi Xpander AT có thêm 2 đèn sương mù nằm ở dưới cản trước. Cả 2 phiên bản đều được trang bị bánh mâm kích thước 16 inch với 2 tông màu.

Khoang nội thất của Mitsubishi Xpander 2019 thoáng và thân thiện với triết lý Omotenashi của Nhật Bản. Cả hai phiên bản đều sử dụng ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím chức năng, khởi động bằng nút bấm, màn hình trung tâm cảm ứng đặt nổi và có phần viền 2 bên khá đẹp. Cửa gió và các cụm điều khiển của hệ thống điều hoà có thiết kế hài hoà với tổng thể của mặt táp-lô.

Hàng ghế thứ 2 với 3 người ngồi với khả năng gập gọn 40/60, hàng ghế cuối có thiết kế 2 chỗ ngồi được gập 50/50 để tăng khoảng không gian chứa đồ.

Về công nghệ an toàn thì Xpander 2019 được trang bị 2 túi khí trước, camera lùi (bản AT), khung xe RISE thép siêu cường đặc trưng của Mitsubishi. Các công nghệ quan trọng khác gồm hệ thống cân bằng điện tử ASC; hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS.

Mitsubishi Xpander 2019 được trang bị động cơ 4A91 4 xy lanh dung tích 1.5L DOHC MIVEC cho công suất tối đa 102 mã lực tại 6000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 141Nm tại 4000 vòng/phút. Hai tuỳ chọn hộp số bao gồm: số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp đi kèm hệ dẫn động cầu trước, tất cả tạo nên một phiên bản SUV được nhiều người săn đón trên thị trường.

