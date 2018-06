Bảng giá xe Chevrolet Việt Nam cập nhật tháng 6/2018

Bảng giá xe Chevrolet cập nhật mới nhất tháng 6/2018

Chevrolet Spark

Tuy ra mắt toàn cầu vào năm 2015, nhưng thế hệ thứ tư của mẫu xe này mới chỉ có mặt tại Việt Nam dưới dạng xe van 2 chỗ thông qua nhập khẩu tự nhân. Còn GM Việt Nam hiện đang phân phối Spark thế hệ thứ 3 bao gồm xe van 2 chỗ và xe 5 chỗ.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất(HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Spark Duo 0.8L - 5MT 51/6000 299 Spark LS 1.2L - 5MT 80/6200 359 Spark LT 1.2L - 5MT 80/6200 389

Chevrolet Aveo

Tại thị trường Việt Nam, Chevrolet Aveo đang được phân phối với bản nâng cấp của thế hệ đầu tiên. Những chiếc Aveo có khả năng vận hành tốt, hệ thống khung gầm cứng cáp và có giá bán hợp lý.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Aveo LT 1.4L - 5MT 84/5600 435 Aveo LTZ 1.4L - 4AT 84/5600 459

Chevrolet Cruze

Đến tháng 4/2010, Chevrolet Cruze được phân phối vào Việt Nam. Trải qua 7 năm, ngoại thất của Cruze vẫn giữ nguyên nhưng không hề lỗi mốt. Ngoài ra, GM Việt Nam cũng thường xuyên nâng cấp chiếc sedan hạng C này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất(HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Cruze LT 1.6L - 5MT 107/6000 589 Cruze LTZ 1.8L - 6AT 139/6200 669

Chevrolet Captiva

Captiva có thiết kế khỏe khoắn cùng nội thất rộng rãi. Ngoài ra, xe vận hành đầm, cách âm tốt và trang bị nhiều hệ thống giải trí cao cấp.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Chevrolet Captiva REVV LTZ 2.4L - 6AT 165/5600 879

Chevrolet Colorado

Đầu tháng 5/2018, lô xe Colorado đồng loạt được thông quan và chuyển về các đại lý; đây cũng là mẫu bán tải đầu tiên vượt qua được Nghị định 116 để về nước. Tận dụng lợi thế đó, GM Việt Nam tiến hành khuyến mãi giảm giá tới 50 triệu đồng nhằm thu hút khách hàng; đồng thời sang tháng 6, phiên bản Chevrolet Colorado 1 cầu số tự động sẽ được phân phối nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác như Ford Ranger, Nissan Navara.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Giá giảm Colorado LT 4x2 2.5L - 6MT 161/3600 624 594 Colorado LT 4x4 2.5L - 6MT 161/3600 649 619 Colorado LTZ 4x2 2.8L - 6AT 193/3600 809 759 Colorado LTZ Highcountry 2.8L - 6AT 193/3600 839 789 Colorado LT VGT 4x2 2.5L - AT 161/3600 651 651

Chevrolet Trailblazer

Mẫu SUV 7 chỗ mới của Chevrolet được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc, thế hệ mới 2018 mới được kỳ vọng là sản phẩm chủ lực giúp hãng xe Mỹ đánh bại các đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ trên thị trường hiện nay.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Trailblazer LT 2.5 4x2 2.5L - 6AT 161 868 Trailblazer LT 2.5 4x2 2.5L - 6MT 161 809 Trailblazer LTZ 2.8 4x4 2.8L - 6AT 197 995

Chevrolet Orlando

Hiện đại năng động với những công nghệ vượt trội và an toàn tối ưu cho cả gia đình, Chevrolet Orlando mới vượt xa những gì bạn mong đợi ở một chiếc xe đa dụng 7 chỗ. Nội thất rộng rãi đến bất ngờ cùng những tính năng thân thiện để các thành viên trong gia đình luôn thoải mái trong mọi hành trình. Công nghệ thông minh tối ưu cho phong cách sống của gia đình điện đại, các tính năng an toàn vượt trội luôn khiến bạn an tâm bởi cả gia đình thân yêu được bảo vệ tối đa.