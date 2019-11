ASEAN NCAP trao chứng nhận chuẩn an toàn 5 sao cho Honda Accord 2020

ASEAN NCAP vừa công bố kết quả thử nghiệm an toàn mới nhất của dòng Honda Accord 2020. Theo đó, Accord đạt được 5 sao về an toàn và tổng điểm 91,79/100, cao hơn điểm Toyota Camry.

Honda Accord thế hệ thứ 10 được thử nghiệm va chạm từ hồi tháng 7/2019. Tuy nhiên đến nay, kết quả mới được công bố chính thức. Theo ASEAN NCAP, Honda Accord 2020 đạt tổng điểm 91,79/100. Trong đó bao gồm 49,07 điểm về khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (Adult Occupant Protection), 23,28 điểm cho khả năng bảo vệ an toàn trẻ nhỏ (Child Occupant Protection) và 19,44 điểm cho các công nghệ trợ lái an toàn (Safety Assist Technologies).

Theo đó, số điểm của Accord cao hơn một chút so với Toyota Camry mới. Camry đạt tổng điểm là 91,47/100 điểm. Trong đó bao gồm 49,04 điểm về khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (Adult Occupant Protection), 22,68 điểm cho khả năng bảo vệ an toàn trẻ nhỏ (Child Occupant Protection) và 19,75 điểm cho các công nghệ trợ lái an toàn (Safety Assist Technologies).

So với đời trước, Honda Accord thế hệ mới sở hữu thiết kế sang trọng và hiện đại hơn, phong cách thiết kế mới này giúp Accord thế hệ mới trông trưởng thành hơn trước, đồng thời giúp Accord không thể nhầm lẫn so với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng D. Tổng thể chiếc sedan hạng D sở hữu mui xe đỡ dốc xuống theo phong cách ‘’fastback’’. Sự trẻ hoá trong thiết kế của Accord được thể hiện mạnh mẽ ở phần đầu xe với cụm đèn pha LED nối liền cụm lưới tản nhiệt bằng một thanh mạ chrome lớn tương tự người anh em Civic. Từ phía sau, cụm đèn hậu full-LED tạo hình chiếc “boomerang” độc đáo

Tại thị trường Việt Nam, Honda Accord thế hệ mới sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.5L tăng áp cho công suất 187 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 243Nm tại dải vòng tua máy từ 1.500 đến 5.500 vòng/phút, đây thực chất là động cơ chia sẻ với CR-V hay Civic.

Động cơ 1.5L turbo này mạnh hơn so với động cơ 2.4L hút khí tự nhiên ở Accord thế hệ cũ (172hp + 226Nm). Dòng xe Accord cũng đi theo xu hướng giảm dung tích động cơ, chuyển từ động cơ hút khí tự nhiên dung tích lớn sang động cơ tăng áp dung tích nhỏ tương tự như dòng CUV Honda CR-V.

Accord thế hệ mới kế thừa những tính năng thông minh của các phiên bản trước đó, đồng thời được trang bị những hệ thống và công nghệ mới tiên tiến hỗ trợ đắc lực cho người lái. Có thể kể đến như: Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor), Hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch)...

Phiên bản được đánh giá ASEAN NCAP là bản Accord Thái với gói an toàn Honda SENSING bao gồm nhiều trang bị như: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp (Collision Mitigation Braking System), hỗ trợ giữ làn & cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Warning) & (Road Departure Mitigation), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) với tốc độ thấp,...

Honda Accord thế hệ thứ 10 sẽ chính thức có mặt tại các Đại lý ô tô Honda trên toàn quốc từ ngày 23/10 và đi kèm mức giá bán từ 1,319 tỷ đồng cho phiên bản màu đen và ghi bạc. Trên phiên bản màu trắng sẽ có giá bán nhỉnh hơn 10 triệu đồng 1,329 tỷ đồng.

