Ăn tối khách sạn 5 sao cùng Volkswagen Beetle Dune - Mẫu xe "dễ thương" có giá ngang Mercedes C-Class

Thứ Ba, ngày 12/03/2019 15:00 PM (GMT+7)

Beetle Dune với diện mạo trẻ trung, cách tân cổ điển sẽ rất thích hợp cho một cô nàng cá tính hay một quý bà phong cách và sành điệu.

Volkswagen Beetle Dune, hay còn biết đến với cái tên “xe con bọ” là một mẫu xe cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng đầy sexy và hấp dẫn dành cho phái nữ. Từng “làm mưa làm gió” tại thị trường Việt Nam vào năm 2017 vì sự độc đáo và mới lạ. Beetle Dune với diện mạo trẻ trung, cách tân cổ điển sẽ rất thích hợp cho một cô nàng cá tính hay một quý bà phong cách và sành điệu.

Với kiểu dáng nhỏ gọn và xinh xắn nhưng Beetle Dune lại mang trong mình một sức mạnh đáng gờm, khối động cơ 4 xylanh thẳng hàng (I4) 2.0L TSI tăng áp trên Beetle Dune cho công suất lên đến 208 mã lực tại 6200 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 280Nm tại 1.700-5.200 vòng/phút, đi kèm với hộp số ly hợp kép DSG 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Beetle Dune có cụm đèn pha Bi-xenon tích hợp đèn LED DRL, hệ thống đèn hậu LED tiêu chuẩn và đèn LED chiếu sáng biển số. Bộ la-zăng hợp kim nhôm Canyon 18 inch được bọc trong bộ lốp 4 mùa 235/45. Bên trong cabin, Beetle Dune được trang bị hệ thống giải trí MIB với màn hình 6.3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink. Bộ cảm biến cảm ứng điện dùng trên hệ thống thông tin giải trí Composition Color cho phép điều khiển cử chỉ; USB, Bluetooth, camera chiếu hậu và kiểm soát khoảng cách đỗ xe Park Distance.

Bên cạnh đó, gói công nghệ Technology Package bổ sung thêm kiểm soát khí hậu hai vùng tự động Climatronic, cửa sổ trời chỉnh điện nghiêng và trượt, chìa khoá thông minh và nút bấm khởi động.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Beetle Dune bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, kiểm soát độ bám bánh xe với mặt đường ETC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) với chế độ lái êm dịu, ổn định thân xe điện tử ESC (Electronic Stability Control), dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết, hệ thống kết nối ghế an toàn dành cho trẻ em ISOFIX, túi khí hàng ghế trước, túi khí bên hông hàng ghế trước và túi khí cửa sổ hai bên,...

Beetle Dune hiện nay đang được phân phối chính hãng vơi giá niêm yết từ 1,469 tỷ đồng. Mẫu xe huyền thoại này hiện chỉ còn số lượng có hạn với các màu sắc cá tính như Trắng tinh khiết Pure White, Xám bạch kim Platinum Gray, Trắng bạc White Silver. Đặc biệt, khách hàng có thể đặt hàng sơn lại màu sơn đúng sở thích của mình như Hồng, Xanh, Đỏ… tại các Xưởng dịch vụ ủy quyền Volkswagen trên toàn quốc.

Đặc biệt, khi mua VW Beelte Dune trong tháng 3/2019, khách hàng sẽ nhận được 01 bữa tối cho 2 người tại khách sạn 5 sao tuỳ chọn với giá trị tương đương 3 triệu đồng/buổi. Chương trình ưu đãi này được Volkswagen Việt Nam triển khai nhân dịp Quốc tế phụ nữ và kéo dài đến hết tháng 3/2019.