5 điểm giúp Mitsubishi Xpander AT trội hơn Suzuki XL7

Trong phân khúc xe đa dụng (MPV) giá rẻ tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7 luôn là hai trong số những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Cả hai mẫu xe đều nổi bật với khả năng vận hành linh hoạt, không gian rộng rãi và mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, với mức giá ngang nhau khoảng 600 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT 2024 đã chứng tỏ sự vượt trội hơn so với Suzuki XL7 2024.

Mitsubishi Xpander AT.

Suzuki XL7.

Dưới đây là 5 lý do khiến Xpander AT 2024 xứng đáng trở thành lựa chọn đáng giá hơn trong cuộc đua MPV:

Gầm cao hơn

Mitsubishi Xpander AT 2024 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, mang lại vẻ ngoài thể thao và ấn tượng. Xe có kích thước tổng thể dài 4.595mm, rộng 1.750mm và cao 1.730mm, khoảng sáng gầm xe đạt 225mm - cao hơn so với Suzuki XL7 (200mm). Như vậy, nhìn vào thông số gầm xe có thể đánh giá Xpander dễ dàng vượt qua những địa hình gồ ghề hoặc ngập nước tốt hơn Suzuki XL7.

Khoang hành khách rộng rãi hơn

Xpander AT 2024 có chiều dài cơ sở 2.775mm giúp tối ưu hóa không gian nội thất, so với 2.740mm của XL7. Nhìn chung, khoang hành khách của Xpander AT được đánh giá là rộng rãi và thoải mái hơn so với XL7 trong trường hợp đủ cả 7 người ngồi. Ngoài ra, dung tích khoang hành lý của Xpander AT có thể tăng lên tới 1.630 lít khi gập hàng ghế sau.

Hệ thống treo êm ái và ổn định hơn

Mitsubishi Xpander AT 2024 được trang bị hệ thống treo trước dạng MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn, được tinh chỉnh để mang lại cảm giác êm ái, đặc biệt khi đi qua các đoạn đường gồ ghề. Khả năng hấp thụ chấn động tốt hơn giúp hành khách ít cảm thấy xóc nảy, so với hệ thống treo của Suzuki XL7 vẫn còn cảm giác cứng hơn. Nhờ đó, Xpander mang lại trải nghiệm lái thoải mái hơn cho cả tài xế lẫn hành khách.

Khả năng cách âm tốt hơn

Mitsubishi Xpander AT 2024 được thiết kế với nhiều vật liệu cách âm và công nghệ giảm rung, giúp giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài và tạo không gian yên tĩnh hơn cho hành khách trong suốt hành trình. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chuyến đi dài, khi tiếng ồn từ động cơ và mặt đường có thể gây khó chịu. Trong khi đó, Suzuki XL7 chưa thực sự tối ưu hóa khả năng cách âm, khiến cabin dễ bị ồn, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên các đoạn đường xấu.

Động cơ mạnh mẽ hơn

Mitsubishi Xpander AT được trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141Nm, sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Trong khi đó, mặc dù là động cơ hybrid nhưng mô tơ điện của XL7 Hybrid nhỏ và chỉ giúp tăng hiệu suất, không có chế độ thuần điện. Khối động cơ xăng 1.5L kết hợp mô tơ điện của XL7 cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, cùng hộp số tự động 4 cấp.

Cộng đồng người dùng đông đảo hơn

Mitsubishi Xpander AT 2024 sở hữu một cộng đồng người dùng đông đảo và năng động tại Việt Nam. Người tiêu dùng thường chia sẻ kinh nghiệm, mẹo sử dụng và các hoạt động cộng đồng như câu lạc bộ ô tô, giúp tạo ra một không gian gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Các thành viên trong cộng đồng này thường tổ chức các buổi offline, chia sẻ kinh nghiệm lái xe và bảo trì, từ đó nâng cao giá trị sử dụng của Xpander.

