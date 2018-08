Chàng tài xế GrabBike đam mê khám phá các cung đường phượt

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 16:00 PM (GMT+7)

Từng làm nhiều công việc khác nhau nhưng Trần Hoàng Lâm lại đang chọn GrabBike làm nghề ổn định để giữ lửa cho đôi chân đam mê xê dịch. Công việc với thu nhập tốt và thời gian linh hoạt, vừa giúp anh thoả ước mong đi, vừa đem lại những tình cảm anh em đáng quý.

Từ phượt thủ đến tài xế công nghệ

Tuổi trẻ của Hoàng Lâm là hành trình “ngang dọc” trên nhiều cung đường: Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết... Bản thân chàng trai sinh năm 1986 thừa nhận mình là một người mê đi, luôn thích kể về những chuyến đi của mình bằng niềm tự hào khôn tả. Lâm cho biết mỗi chuyến đi mang đến cho anh nhiều trải nghiệm, bài học khác nhau, nhưng hơn hết là được sống đúng với cá tính tự do, muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Niềm đam mê du lịch đã mang phượt thủ Trần Hoàng Lâm đến nghề chạy Grab

Từ một phượt thủ chuyên nghiệp, việc chuyển hướng sang chạy GrabBike đối với Lâm không hề khó khăn, thậm chí, chính công việc này còn giúp anh giữ được niềm yêu thích bấy lâu nay. Sáng, Lâm dậy sớm chở bà xã đến địa điểm làm việc, rồi bật máy chạy cho đến tận chiều. Thậm chí, những lúc rãnh rỗi, anh chạy thêm những ca tối phần vì nhớ xe, phần vì muốn kiếm thêm thu nhập.

“Tôi vốn dĩ là người thích đi, vậy nên hễ có khách đặt xe là tôi vui lắm. Ít nhiều gì mình cũng được thỏa niềm đam mê của riêng mình. Anh em trong đội ai cũng quý mến tôi, thậm chí, nhiều người còn không tin đứa chạy GrabBike như tôi mà từng có cơ hội trải nghiệm nhiều cảnh đẹp của đất nước đến vậy”, anh nói thêm.

Có lần Lâm dầm mưa chạy quãng đường dài xuống chợ gạo (Tiền Giang) để mang đồ cho khách. Vất vả là thế, nhưng Lâm tâm sự chuyến đi khiến anh xúc động vì nhớ lại quãng thời gian còn tự do sống với đam mê phượt, rong ruổi qua muôn nẻo đường bất chấp mưa phùn gió bấc.

Từng là “ma tốc độ” trên những cung đường phượt, thế nhưng giờ đây Lâm luôn ý thức trách nhiệm đặt tính mạng, sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu. “Tôi luôn tôn trọng và chấp hành luật giao thông dù là khi giao hàng hay khi chở khách. Điều đó vừa bảo vệ an toàn cho khách hàng, vừa bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình trong mỗi chuyến hành trình”, Hoàng Lâm chia sẻ.

Tình người trong những chiếc áo Grab

Nói đến những vui buồn trong suốt 2 năm gắn bó với nghề chạy GrabBike, Hoàng Lâm xúc động kể về kỷ niệm khi mới gia nhập đội ngũ tài xế công nghệ. Thời điểm đó, ba anh bị tai nạn và chính các anh em trong GrabBike là người hỗ trợ nhiệt tình. Từ đó Lâm quyết định tham gia vào các tổ đội như một cách “đền ơn đáp nghĩa” cho những người “cùng chung màu áo”. Anh cùng với các tài xế Grab thân thiết năng nổ tham gia tất cả các sự kiện của Grab tổ chức, từ teambuilding, giao lưu kết bạn đến những lớp học tiếng Anh, võ tự vệ...

Với anh và nhiều tài xế GrabBike khác, anh em trong nghề không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cứ mỗi lần vắng khách, Lâm và nhiều anh em khác ngồi lại với nhau, cùng mua cơm chung về ăn, rồi kể đủ thứ chuyện trong ngày. “Mấy câu chuyện không đầu không cuối đó vậy mà vui. Riết rồi nhiều lúc nghỉ một bữa lại thấy nhớ anh em. Thậm chí, tôi còn gọi những người đồng nghiệp lớn tuổi là bố, phần vì thương, phần vì kính trọng”, Lâm nói.

Đối với anh Trí và nhiều tài xế GrabBike, đồng nghiệp cũng là người chia sẻ buồn vui (ảnh minh hoạ)

“Nhiều người nói rằng nghề này cạnh tranh cao, trong khi tôi cảm nhận được mọi người xem nhau như gia đình, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Đã cùng chung màu áo là người một nhà, hoạn nạn có nhau”, anh khẳng định. “Anh em trong tổ ai cũng có công việc riêng và có nhiều mối bận tâm khác nhau. Tôi chỉ ước được một lần cùng đồng hành với anh em trên những chuyển xe, đi tới một vùng đất mới và trải nghiệm những điều thú vị.”, Lâm cho biết.