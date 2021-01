Hoa hậu Quảng Nam diện "mốt cắm sừng", thách thức liệu khiến bao chàng trai "đổ máu"?

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 20:13 PM (GMT+7)

Tiểu Vy khoe vóc dáng chuẩn đẹp trong thiết kế váy đơn giản, không cần cắt xẻ quá tay vẫn quyến rũ.

Tiểu Vy diện thiết kế trang phục đơn giản màu đen dáng dài quá gối ôm sát khoe body chuẩn đẹp.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy chẳng những được khen ngợi bởi nhan sắc mà còn được công nhận ở phong cách thời trang, hiếm khi người đẹp mặc xấu. Mới đây, Tiểu Vy lại khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải những tấm hình mặc thiết kế váy ôm màu đen đơn giản với điểm nhấn là chi tiết cut - out ở vai.

Trang phục dài tới đầu gối buông xuống nhẹ nhàng thể hiện được đường cong cơ thể. Đường cắt ở vai giúp bộ đồ trở nên ấn tượng hơn, hở một cách tinh tế.

Nàng hậu còn viết: "Nếu em là châu báu, ai sẵn sàng đỏ máu ạ" khiến không ít fan "xin chết". "Đẹp gì mà đẹp dữ thần", "Xinh quá",... - người hâm mộ bình luận. Erik còn hóm hỉnh viết: "Em không là châu báu anh cũng đổ máu nhé".

Tiểu Vy ngày càng hoàn thiện hơn về phong cách thời trang với cách ăn mặc đơn giản nhưng đẹp.

Bước sang độ tuổi đôi mươi Tiểu Vy ăn mặc ngày càng có "gu" hơn. Đặc biệt, không cần hở hang người đẹp vẫn khéo khoe được vẻ quyến rũ. Trang phục của Tiểu Vy không cầu kỳ nhưng lại tôn dáng.

Bên cạnh ý kiến khen ngợi cũng có người bình luận nhắc đến trang phục của Hải Tú - người đang dính tin đồn "tiểu tam", "trà xanh" trong mối quan hệ giữa Sơn Tùng MT-P và Thiều Bảo Trâm. "Trend áo Hải Tú hả trời", "Đẹp hơn Hải Tú là em thích", "Giống Hải Tú quá",... - có người nói.

Ngay lập tức, những bình luận về trang phục giống Hải Tú xuất hiện tràn lan dưới ảnh của Tiểu Vy.

Hải Tú xuất hiện tại sự kiện trong bộ trang phục đơn giản nhưng hợp phong cách.

Xuất hiện tại một sự kiện, Hải Tú chọn diện thiết kế màu đen có dáng đơn giản đặc biệt kiểu dáng hở vai. Trước đó, Sam cũng từng "đụng hàng" Hải Tú khi tham gia buổi ra mắt bộ phim "Em là của em" gây nên tranh cãi ai mặc đẹp hơn.

Ở thời điểm đó nhiều người đứng về phía Hải Tú, khen ngợi người đẹp khí chất hơn. Nhưng sau khi scandal nổ ra ý kiến của cư dân mạng lại xoay chiều. Thậm chí, trang phục này còn được người dùng mạng xã hội đặt tên như "áo trà xanh", "áo cắm sừng" và được bán đắt như tôm tươi trên các shop online.

Sam cũng từng diện trang phục tương tự Hải Tú và bị so kè ai mặc hợp hơn.

Sau lùm xùm dính líu đến "người thứ ba" trang phục của Hải Tú cũng trở thành "hot trend".

Thực tế, đây không phải kiểu mốt mới được lăng xê. Mai Phương Thúy cũng từng diện trang phục tương tự. Váy ôm màu đen bó sát như thế này nếu lạm dụng dáng ngắn hay cut - out tùy ý sẽ rất dễ trở nên phản cảm. Nhất là với loại vải co giãn cắt ở vị trí nào cũng cần được lưu tâm để tránh tình trạng đường cắt không đứng dáng cho vải bị kéo xuống. Trong đó việc cut - out ở vai được xem là hoàn hảo vì vừa khắc phục được khuyết điểm trên vừa giúp trang phục bớt nhàm chán.

Mai Phương Thúy cũng từng mặc trang phục hao hao giống như những người đẹp trên.

