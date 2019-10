Vũ Thu Phương cứng rắn, xử đẹp thí sinh HH Hoàn vũ khi trộm đồ

Vũ Thu Phương cứng rắn, xử đẹp thí sinh HH Hoàn vũ khi trộm đồ

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 12:27 PM (GMT+7)

Trong tập 3 của Tôi là Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Vũ Thu Phương lại có những phát ngôn bình luận được khen tâm đắc.

Tin ảnh người mẫu thời trang hot Sự kiện:

Thí sinh hoa hậu chất chơi cá tính trong những set đồ mix denim trẻ trung.

Dù là cuộc thi hoa hậu nhưng thí sinh lại có nhưng biểu hiện thiếu đi vẻ đẹp dũng cảm và nhân ái hay cách xử lý kém thông minh... khiến Vũ Thu Phương gắt gỏng. Các thí sinh đã bộc lộ rõ bản chất khi tham gia các thử thách của chương trình.

Top 60 thí sinh đã phân chia làm 3 đội khác nhau và thử thách mix đồ cùng biểu diễn catwalk. Mâu thuẫn đã xảy ra giữa thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331) và Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245) xoay quanh câu chuyện đôi giày là của ai. Thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh cho rằng “giày của chị, chị để trên bàn đồ của chị có quần áo, túi đồ của chị luôn, em lấy em phải hỏi chứ?”. Thí sinh ĐặngThị Mỹ Khôi liền trả lời: “Nhưng mà chị có ghi là khu vực đồ của chị không? Vấn đề là để ở đó là khu vực đồ phụ kiện và tất cả mọi người cùng nhau lấy phụ kiện, chị phải giữ trên tay của chị chứ?”. Câu chuyện không được giải quyết và thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh phải bức xúc nói “Cuộc thi là lịch sự văn minh chứ không phải lấy đồ của nhau!”.

Trong diễn biến tiếp theo, tranh cãi lại xảy ra giữa 2 thí sinh Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207), cô cho rằng thí sinh Đỗ Thị Thu Huyền (SBD 125) to tiếng và cắt ngang lời mình nói: “Việc đó khá bất lịch sự, khi người ta đang nói thì mình nên để người ta nói. Không có gì hết mà phải căng thẳng với nhau. Thật sự không hiểu sao lại bị Huyền cắt lời như vậy nữa. Ngọc nghĩ chắc do tính của Huyền, thích to tiếng và ngắt lời người khác”.

Thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD245)

Phần thi mix đồ được đánh giá cao của các thí sinh.

Đỉnh điểm drama không khác gì nhà chung Next Top khi thí sinh lấy trộm đồ của nhau và tố giác nhau trước mặt giám khảo. Thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD245) đã chia sẻ chuyện đôi bông tai nhóm đã chọn hiện đang nằm trên vành tai của một thí sinh đội khác. Thí sinh đó là Trần Thị My (SBD 236). Trần Thị My giải thích trong lúc thay đồ, thấy đôi bông tai trong khu vực để đồ của nhóm nên đã hỏi mọi người là có được lấy hay không, sau đó cô đã lấy đôi bông tai này và đeo.

Giám khảo Vũ Thu Phương hỏi: “Mọi người ở đây cụ thể là ai?”. Thí sinh Trần Thị My trả lời: “Thúy Vân, với lại Diệp Anh”. Khi bị giám khảo Vũ Thu Phương hỏi, thí sinh Thúy Vân hơi chần chừ khiến giám khảo Vũ Thu Phương phải chấn chỉnh: “Chị chỉ muốn em xác minh chính xác thông tin có hay không?”. Thí sinh Thúy Vân thừa nhận “em không nhớ ạ, vì lúc đó rất là rối”.

Việc không chịu thừa nhận lỗi lầm và liên tục đổ thừa của thí sinh TrầnThị My khiến giám khảo Vũ Thu Phương phải lớn tiếng chấn nhắc nhở: “Nãy giờ em đang cố gắng biện minh cho cái việc đó bằng việc đổ thừa cho người khác à? Nếu như các bạn cứ vô tư như thế này, các bạn sẽ mắc phải bao nhiêu lỗi lầm trong tương lai? Từ nãy tới giờ, em biết đôi bông tai là của đội kia, em không hề có một thái độ nào thể hiện tôi xin lỗi!”.

TrầnThị My là thí sinh đã cố tình lấy đồ của thí sinh khác.

Vũ Thu Phương đã có màn răn đe các thí sinh nhận được sự ủng hộ của khán giả vì rất thuyết phục.

Kết thúc câu chuyện, giám khảo Vũ Thu Phương gửi lời khuyên đến tất cả thí sinh: “Đừng cố gắng chạm vào vương miện hữu hình, cái vương miện vô hình có thể đội ngay ngày hôm nay trên đầu các em nếu như các em đẹp từ trong ra ngoài”.