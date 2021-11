Thanh Hằng, Hương Giang cùng các nhà mốt Việt hội ngộ tại triển lãm thời trang Phú Quốc

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 09:58 AM (GMT+7)

Sao Việt đồng loạt đổ bộ về “thủ phủ thời trang” Nam Phú Quốc.

Thanh Hằng xuất hiện quyến rũ, sang chảnh tại sự kiện triển lãm.

Thanh Hằng, Hương Giang, đạo diễn – nhà sáng lập Long Kan… cùng các nhà thiết kế danh tiếng đã có cuộc hội ngộ tại Phú Quốc, tham gia không gian triển lãm thời trang. Sự kiện giới thiệu các bộ sưu tập thời trang và những kỷ vật mang dấu ấn của chuyến viễn du tôn vinh thời trang và du lịch.

Là biểu tượng thời trang của chương trình, Thanh Hằng thể hiện thần thái sang chảnh. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi và gây bất ngờ cho các khách mời khi bật mí tự trang điểm làm tóc đi sự kiện, thay vì nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia trang điểm.

Ngoài ra, chân dài còn thu hút truyền thông bởi thiết kế xẻ ngực sâu, khoe vòng một gợi cảm nhưng vẫn chừng mực.

Hương Giang nổi bật với thiết kế sắc cam nữ tính.

Đến tham dự buổi triển lãm, hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang dành phần lớn thời gian khám phá cả 2 tầng của không gian, cô dừng thật lâu ngắm từng thiết kế được trưng bày nơi đây. Chăm chú xem từ chất liệu đến phom dáng, người đẹp chia sẻ: “Nhờ có Fashion Voyage Gallery, mình mới có cơ hội thưởng thức các bộ sưu tập ở khoảng cách gần, nhận ra thêm nhiều cái đẹp tinh tế, sự sáng tạo kỳ công của các nhà thiết kế”.

Để thể hiện tình yêu của mình dành cho buổi triển lãm, Hương Giang chọn một thiết kế trong bộ sưu tập "Like the Sunshine" của Lê Thanh Hòa từng trình diễn tại Fashion Voyage #3 – Chasing The Sun vào tháng 3.2021. Trang phục có những đường cắt khéo léo giúp cô khoe hình thể gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch.

Fashion Voyage Gallery là một dự án tâm huyết của nhà sáng lập – đạo diễn Long Kan. Nơi đây sẽ trưng bày các bộ sưu tập lưu giữ những giá trị và kỷ niệm đẹp từ các chuyến viễn du thời trang. Ngoài các bộ sưu tập tập của các nhà thiết kế từng tham gia, không gian triển lãm còn trưng bày các ấn phẩm hình ảnh, tạp chí, biểu tượng mang tính dấu ấn.

Đặc biệt, những người yêu thời trang chưa có cơ hội xem trực tiếp các show diễn vẫn có thể cảm nhận và chiêm ngưỡng các bộ sưu tập tại triển lãm, được ví như “thủ phủ thời trang” tọa lạc trên cung đường Amalfi, tuyến phố sầm uất bật nhất thuộc Nam Phú Quốc.

Fashion Voyage Gallery là một dự án tâm huyết của nhà sáng lập – đạo diễn Long Kan.

Các nhà thiết kế tham gia triển lãm: Võ Công Khanh, Lê Ngọc Lâm, Lê Thanh Hoà, Hoàng Minh Hà, Adrian Anh Tuấn (từ trái sang phải).

