Ra mắt show cho người mẫu nam, Hà Anh - Xuân Lan gay gắt với nhau ở họp báo

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 09:40 AM (GMT+7)

Chiều ngày 20.11, họp báo ra mắt chương trình “The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ” đã diễn với sự góp mặt của 3 vị huấn luyện viên: Siêu mẫu Xuân Lan, Hà Anh, Hương Giang.

Siêu mẫu Xuân Lan diện vest trắng cá tính, hiện đại.

Lần đầu tiên “đụng độ” nhau tại một chương trình truyền hình thực tế, Xuân Lan – Hà Anh – Hương Giang trở thành những cái tên tạo nên sức hút.

Trong buổi họp báo, không khí trở nên căng thẳng hơn giữa những màn đối đáp của 2 siêu mẫu Xuân Lan và Hà Anh. Trả lời giới truyền thông về việc tạo drama, cố tình tranh cãi trong buổi ra mắt, nữ huấn luyện viên Xuân Lan khẳng định:“Tất cả những nghệ sĩ cá tính rất rõ sẽ hay đụng nhau, bản thân Xuân Lan cũng nói trước với ekip đây không phải là chương trình nét đẹp thân thiện, nên mỗi HLV cứ thể hiện hết bản lĩnh của mình. Chúng tôi không phải bạn bè, cũng không yêu thương nhau nên trước sau cũng sẽ có đụng độ, nhưng hãy yên tâm tất cả chúng tôi đều sẽ chuyên nghiệp nhất khi đến với chương trình”.

Nữ siêu mẫu Hà Anh cho biết bản thân đến với chương trình không với mục đích tạo drama. Nữ HLV mong muốn dùng kỹ năng, bản lĩnh của mình để nhìn ra tố chất của một quý ông hoàn hảo thật sự: “Hà Anh không ở đây để khẳng định mình hơn ai hay hạ thấp người khác. Với vai trò HLV, Hà Anh muốn truyền lửa để các thí sinh của mình toả sáng. Việc tranh luận khi bảo vệ thí sinh của mình chắc chắn sẽ xảy ra, tuy nhiên, Hà Anh sẽ không bình luận chuyện của người khác”.

Siêu mẫu Hà Anh khoe vóc dáng nóng bỏng với đầm ôm, lộ vòng một nửa kín nửa hở.

Hương Giang quyến rũ với vest trắng, áo trong xuyên thấu được đính kết tỉ mỉ.

Trở lại với “The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ”, cuộc thi sở hữu format mới lạ, hấp dẫn và quy tụ dàn thí sinh “cực phẩm”. Đặc biệt, với tiêu chí “Chỉ cần bạn cảm nhận mình có tố chất của một quý ông, hãy đến với The Next Gentleman”, chương trình không đặt nặng, ràng buộc “Gentleman” phải là giới tính, mà là phẩm chất, tâm hồn và miễn bạn hành xử như một quý ông thực thụ, chương trình sẵn sàng chào đón.

Với tất cả những tiêu chí đặt ra, cuộc thi mong muốn tìm ra được một quý ông hội tụ đủ các yếu tố để trở thành gương mặt nam mới triển vọng, một KOL, Influencer và là nhân tố truyền cảm hứng cho cộng đồng.

“Ngoài ngoại hình, mỗi người đều có một quan niệm khác nhau để cái đẹp nên Hà Anh không lạm bàn. Tuy nhiên, để nói đến phẩm chất quý ông thì người đó phải thật tử tế, có một trái tim nhân hậu, phải rất thông minh, hiểu biết để tạo sự hấp dẫn, thú vị cho người đối diện chứ không chỉ đẹp mã, có 6 múi hay chụp hình đẹp… Đặc biệt, một “gentleman” hoàn hảo phải có tố chất riêng để trở thành tâm điểm nên đừng ngại vì giới tính hay tuổi tác”, HLV Hà Anh bình luận về tiêu chí lựa chọn một thí sinh đến với “The Next Gentleman”.

Không khí của sự kiện khá sôi nổi khi các huấn luyện viên có những màn đối đáp nhau căng thẳng.

Nguồn: http://danviet.vn/ra-mat-show-cho-nguoi-mau-nam-ha-anh-xuan-lan-gay-gat-voi-nhau-o-hop-bao-50202...Nguồn: http://danviet.vn/ra-mat-show-cho-nguoi-mau-nam-ha-anh-xuan-lan-gay-gat-voi-nhau-o-hop-bao-50202121119393424.htm