Người đẹp Đăk Nông mặc đồ tập bó sát, lộ điểm cơ thể kém duyên

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 20:36 PM (GMT+7)

Mặc đồ quá bó, Tường Vi mắc lỗi thời trang nghiêm trọng.

Tường Vi mắc lỗi trang phục với đồ tập bó sát.

Tường Vi, 23 tuổi, quê Đăk Nông. Cô cao 1,66 m, số đo 83-60-92cm. Cô được nhận xét có vẻ đẹp chuẩn hoa hậu với dung mạo nền nã, hiền hoà.

Mới đây, Tường Vi khoe dáng khi tập thể thao ngoài trời. Vóc dáng hoàn hảo của người đẹp được phô diễn qua set đồ tập màu hồng xinh tươi. Tuy nhiên, Tường Vi lại mắc lỗi thời trang bởi chi tiết mặc quần quá chặt, lộ điểm cơ thể vùng nhạy cảm.

Quần bó sát dáng dài (quần tập gym, legging,...) là trang phục thường thấy của chị em trong những ngày đông hay được ưu ái mặc khi tập gym. Câu chuyện mặc quần tập sao không lộ nhược điểm cơ thể hay phản cảm luôn là đề tài nhận được sự quan tâm, bởi đây là một trang phục mang tính ứng dụng cao và được sử dụng liên tục trong cuộc sống.

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến sự cố trang phục không mong muốn khi mặc quần tập. Thứ nhất, thói quen kéo cạp quần cao sẽ lộ vùng nhạy cảm. Thứ 2, lựa chọn quần không phù hợp với kích thước cơ thể, quá chặt. Ngoài ra, thêm một lưu ý trước khi "kết thân" với kiểu quần này chính là lựa chọn thiết kế có chất vải co giãn tốt và dày dặn.

Không chỉ Tường Vi mà rất nhiều người đẹp showbiz từng mắc lỗi thời trang này. Để tránh mắc lỗi trang phục khi mặc đồ tập, bạn cần lưu ý nhiều điểm để vừa đẹp vừa thoải mái khi vận động.

Thay thế toàn bộ nội y bình thường với loại nội y chuyên dụng, phom dáng đặc biệt hơn. Một trong số đó phải kể tới bùa hộ mệnh mang tên quần nội y C-string, với phần khung mềm dẻo hình chữ C, ốp vào cơ thể. Với chất liệu vải dày dặn, không dễ bị đường chỉ may của quần in hằn lên, quần C-string cũng sẽ phát huy tác dụng trong việc che chắn khu vực "tam giác" một cách hiệu quả.

Tường Vi sở hữu hình thể nuột nà, ấn tượng với body chuẩn đẹp đồng hồ cát.

Với những người có kinh nghiệm hơn, có thể dùng cách dùng băng vệ sinh cá nhân dán vào quần lót phần trên đũng quần khoảng 10cm, phía trước. Thời gian tập luyện chỉ kéo vài tiếng đồng hồ nên việc làm này không hề khiến bạn khó chịu khi vận động.

Ngoài ra, lựa chọn trang phục vừa vặn với cơ thể, không quá chặt hay quá rộng. Chất liệu thoáng mát, co giãn đa chiều giúp cơ thể bài tiết mồ hôi hiệu quả.

Nếu bạn cảm thấy những cách làm trên quá phiền thì hãy chọn quần tập tối màu. Màu tối sẽ hạn chế tầm nhìn, tránh được những khoảnh khắc hớ hênh để lộ vùng cơ thể không mong muốn.

Dùng băng vệ sinh cá nhân là cách làm của nhiều người để tránh sự cố trang phục.

Những loại quần chuyên dụng giúp bạn thoải mái khi tập mà không hớ hênh.

