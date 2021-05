Ngoài sở hữu gần 1 tỷ đô la, hot girl còn gây choáng bởi chưa bao giờ mặc lại bikini

Thứ Ba, ngày 18/05/2021 11:06 AM (GMT+7)

Kylie Jenner thường lựa chọn những bộ trang những bộ trang phục tôn tối đa vóc dáng "đồng hồ cát".

Kylie Jenner diện thiết kế bikini màu bạc, "thả dáng" trên du thuyền.

Kylie Jenner là một ngôi sao mạng xã hội thực sự khi mỗi bài đăng của người đẹp đều nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, nàng "it girl" trẻ tuổi giàu có bậc nhất Hollywood có đăng tải một số hình ảnh diện bikini trên du thuyền cá nhân.

Thiết kế của bộ đồ tắm vẫn đi theo phong cách siêu nhỏ với điểm nhấn độc đáo là sợi dây mảnh ôm cơ thể. Theo Daily Mail, có một số thông tin cho biết ngôi sao nhà Kardashian - Jenner đã nộp hồ sơ để đăng ký thương hiệu Kylie Swim.

Kylie Jenner diện thiết kế bikini gợi cảm đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân có 233 triệu người theo dõi.

Trước đó, Kylie Jenner có chia sẻ loạt ảnh mới gây chú ý bởi sự gợi cảm. Bài đăng hiện đã có hơn 12 triệu lượt tương tác chứng tỏ sức hút không nhỏ của cô. Được biết hình ảnh này được đăng sau đêm tiệc tùng cùng bạn bè của Kylie Jenner tại khu nghỉ dưỡng.

Kylie Jenner lựa chọn thiết kế bikini dây gần tiệp màu với da. Bộ đồ được tạo điểm nhấn bởi dáng khoét hông cao đặc biệt là kiểu cổ tôn ngực đầy. Cô còn sử dụng thêm dây chuyền dáng layer để giúp set đồ thêm ấn tượng. Có người khen gợi cảm, cũng có người khẳng định có phần phản cảm vì phô phang vòng 1 "khủng" của Kylie Jenner.

Thiết kế trang phục được tạo điểm nhấn bằng kiểu khoét hông cao, ôm vòng 1.

Người đẹp đeo thêm một chiếc dây chuyền layer giúp cân đối khoảng hở ở cổ.

Một số bình luận trên trang Daily Mail thể hiện thái độ gay gắt: "Tại sao phải quan tâm đến quần áo trong khi rõ ràng cô ấy và chị em của mình thường phô bày vóc dáng được tạo nên bởi botox, phẫu thuật nâng, độn", "nhựa sẽ tan chảy dưới ánh nắng mặt trời", "75% do trang điểm, 25% do photoshop, 0% do con người",...

Người khác thì chia sẻ: "Tôi không biết vì sao có nhiều người ghét cô ấy như vậy, cô ấy trông đẹp mà", "cô ấy đẹp tuyệt vời". Hay họ cho rằng chỉ vì Kylie Jenner là người của gia đình Kardashian - Jenner nên bị đánh giá một cách đầy thị phi.

Người đẹp bị chê trách không ít vì gu thời trang có phần gợi cảm quá mức.

Trang phục của Kylie Jenner thường nhỏ tí xíu nếu không sẽ kín nhưng ôm sát.

Không chỉ kiếm thu nhập "khủng" khi mới ở độ tuổi đôi mươi, Kylie Jenner còn là một "it girl" Hollywood khi những gì người đẹp mặc, sử dụng đều trở thành "cơn sốt". Dễ dàng nhận thấy, Kylie Jenner theo đuổi hình ảnh gợi cảm với những lựa chọn trang phục tôn được vóc dáng "phồn thực".

Điều này cũng đưa đến một số tranh cãi Kylie Jenner khoe thân. Trong một bài phỏng vấn, cô từng chia sẻ những gì trên mạng xã hội không hoàn toàn là cô mà là điều người khác muốn thấy. Khi không ở trên mạng xã hội cô ấy hoàn toàn có thể không trang điểm hay mặc những bộ đồ đối lập.

Người đẹp khẳng định những gì cô thể hiện trên mạng xã hội không hoàn toàn là bản thân.

Người đẹp có mức độ ảnh hưởng nhất định với giới trẻ về phong cách ăn mặc, trang điểm.

