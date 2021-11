Khánh My gây chú ý vì mặc quần bó chẽn trên sân golf

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 03:53 AM (GMT+7)

Sở hữu rất nhiều bộ đồ tập và được nhận xét là diện đồ tập đẹp nhưng cũng không ít lần Khánh My gặp sự cố với món thời trang khá nhạy cảm này.

Để thỏa mãn đam mê tập thể thao của mình, Khánh My cũng rất chịu khó đầu tư trang phục.

Khánh My là một trong những mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp và có thân hình quyến rũ nhờ tập luyện chăm chỉ. Ngoài ra, cô còn là nữ doanh nhân “mát tay” trong việc kinh doanh. Vì thế, dù rất trẻ nhưng Khánh My đã sở hữu khối tài sản đáng nể, thậm chí có hẳn tòa cao ốc mang tên mình. Nên nhiều người vẫn hóm hỉnh gọi Khánh My là “phú bà”.

Không còn hoạt động nghệ thuật nhiều mà lui về hậu trường nhưng trên trang cá nhân, Khánh My vẫn thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện với người hâm mộ, lan toả tinh thần thể thao. Với Khánh My, tập luyện không chỉ duy trì vóc dáng và rèn luyện để sức khoẻ tốt mà còn giúp cô thể hiện cá tính thời trang trong cách chọn đồ tập.

Hình ảnh chiếc quần tập tiệp màu da gây tranh cãi của Khánh My.

Khánh My sở hữu nhiều đồ tập bắt mắt với những sắc màu và phom dáng đa dạng. Cô nàng từng chia sẻ: “Một tháng thì tôi sẽ thay đồ tập một lần. “Tuổi thọ” đồ tập khá ngắn nên số lượng tôi sở hữu khá nhiều, nhiều tới nỗi phải thanh lý bớt. Nếu mọi người có theo dõi Facebook của tôi cũng thấy, mỗi lần tôi mua 10 bộ, 20 bộ. Bây giờ nếu nói về số lượng chắc cũng cả nghìn bộ”.

Hiện tại, người đẹp đang sở hữu gần một ngàn bộ đồ tập. Với mỹ nhân này, phải luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc tập luyện thể thao.

Mới đây, Khánh My đã khoe hình ảnh mặc đồ tập đi chơi golf. Với bộ đồ màu hồng nude, tiệp màu da đã làm tốt nhiệm vụ khoe vóc dáng chuẩn mẫu của cô. Nhưng với góc chụp phía sau, cộng thêm với hiệu ứng ánh sáng khiến người nhìn nhầm như cô không mặc gì. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối bởi với một người yêu thể thao và mê đồ tập như Khánh My mà cũng mắc những lỗi thời trang đáng tiếc.

Trước đó, Khánh My đã rất nhiều lần gặp sự cố tương tự vì ham đồ tập màu nude hoặc chất liệu quá mỏng, ôm sát. Người đẹp cho biết: “Tôi từng gặp rất nhiều sự cố liên quan đến đồ tập. Lúc tập vòng 3 hay gặp vấn đề rách quần hoặc khi mặc đồ màu đen. Ban đầu sẽ có cảm giác nhìn thấy da nhưng thật sự không phải, do căng quá nên cảm giác nhìn vào như thế”.

Khánh My từng bị chê vì mặc quần tập hằn vùng nhạy cảm kém tinh tế.

Cô thường đam mê những bộ đồ tập có thiết kế lạ, dễ gây hiểu nhầm.

Sở hữu rất nhiều bộ đồ tập và được nhận xét là diện đồ tập đẹp nhưng cũng không ít lần Khánh My gặp sự cố với món thời trang khá nhạy cảm này.

Khánh My tâm sự: “Tôi rất thích tập gym nên thường tôi sẽ chọn trang phục có độ co giãn tốt và cảm giác thoải mái. Mỗi người có một phong cách khác nhau, chỉ cần hợp với tiêu chí của bản thân”.

Một trong những lỗi phổ biến trong việc chọn đồ tập của Khánh My đó là màu nude, dễ gây hiểu nhầm. Nhưng không phủ nhận, màu nude luôn mang lại hiệu ứng cao về thẩm mỹ, tạo độ sang chảnh, độc lạ nên được nhiều người đẹp cá tính yêu thích.

Nguồn: http://danviet.vn/khanh-my-gay-chu-y-vi-mac-quan-bo-chen-tren-san-golf-50202141135120913.htmNguồn: http://danviet.vn/khanh-my-gay-chu-y-vi-mac-quan-bo-chen-tren-san-golf-50202141135120913.htm