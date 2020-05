Khánh My chọn quần tập dễ nhìn nhầm như mặc đồ lót tới phòng gym

Thứ Bảy, ngày 09/05/2020 03:09 AM (GMT+7)

Đã hơn 1 lần Khánh My gặp sự cố thời trang liên quan đến đồ tập gym.

Khánh My nổi tiếng là một mỹ nhân sở hữu vóc dáng đẹp nhờ chăm chỉ tập gym.

Khánh My là một người mẫu Việt. Cô cũng là mỹ nhân được khen ngợi khi sở hữu ngoại hình “chuẩn từng mi-li-mét” nhờ kiên trì, chăm chỉ tập gym quên ngày, quên đêm.

Để thỏa mãn đam mê tập gym của mình, Khánh My cũng rất chịu khó đầu tư trang phục cho bộ môn thể thao nâng cao sức khỏe này. Hiện tại, người đẹp đang sở hữu gần một ngàn bộ đồ tập gym. Với mỹ nhân này, phải luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong phòng tập.

Mới đây, cô nàng gây hiểu nhầm khi mặc bộ đồ tập bó sát, có đường may khá nhạy cảm.

Khánh My tâm sự: “Tôi rất thích tập gym nên thường tôi sẽ chọn trang phục có độ co giãn tốt và cảm giác thoải mái. Mỗi người có một phong cách khác nhau, chỉ cần hợp với tiêu chí của bản thân”.

Sở hữu rất nhiều bộ đồ tập mà được nhận xét là diện đồ tập đẹp nhưng cũng không ít lần Khánh My gặp sự cố với món thời trang khá nhạy cảm này. Như mới đây nhất là một ví dụ. Trong bức ảnh chia sẻ đang ở trong phòng tập gym, Khánh My diện bộ đồ tập màu hồng trông vô cùng trẻ trung và bắt mắt. Nhưng với động tác đẩy tạ, vòng 3 của cô lộ rõ ở góc chụp gần. Điều đáng chú ý là chiếc quần tập bó sát với phần đường may trông khá độc đáo, khiến nhiều người liên tưởng trông như hình món đồ nội y.

Khánh My đã hơn 1 lần gặp sự cố với quần tập gym.

Nhiều người khẳng định rằng, đây là một chiếc quần độn mông, tạo khe để nhằm tôn lên vòng 3 cho người mặc. Nhưng có ý kiến lại cho rằng đây chỉ đơn giản là thiết kế đường may, tạo hiệu ứng tôn vòng 3 mà thôi.

Đây không phải là lần đầu tiên Khánh My rơi vào tình huống dễ gây hiểu nhầm liên quan tới đồ tập gym. Cô cũng từng chia sẻ: “Vì quần tập bó sát dễ gặp tai nạn, tôi nghĩ tất cả những bạn nữ ít nhất đều gặp một lần trong đời. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ biện pháp để không mắc lỗi, không mặc quần quá ôm, mặc đúng size”.

Quần tập thường có tác dụng giúp chị em khoe vòng 3 hiệu quả nhưng bên cạnh đó, nó cũng mang lại không ít "rủi ro" vì dễ để lộ vùng nhạy cảm. Đã có rất nhiều cô nàng đã vô tình phạm sai lầm khi mặc kiểu quần này vì thiếu tinh tế trong việc chọn trang phục đến phòng tập. Một trong những nguyên nhân sau khiến quần tập gym trở nên phản cảm, chúng ta cần biết và tránh:

Chất liệu quá mỏng: Mặc dù có yêu cầu thấm hút mồ hôi, thông thoáng nhưng cũng không vì thế mà lựa chọn những bộ đồ tập gym có chất liệu quá mỏng. Vì nó sẽ khiến cho vùng cơ thể của bạn, nhất là vùng nhạy cảm dễ bị lộ ra. Đặc biệt sẽ cực kỳ khủng khiếp nếu quần mỏng lại kết hợp sai nội y mặc kèm.

Tránh chọn những bộ đồ tập chất liệu quá mỏng hay quá chật.

Chọn quần quá chật: Hãy chú ý chọn những chiếc quần vừa vặn, vừa size của mình để tránh bạn trông như khúc giò bó và dễ hằn điểm nhạy cảm trong lúc vận động, tập luyện.

Đừng xem quần tập như một chiếc quần bình thường: Quần tập bây giờ không chỉ giới hạn trong phòng tập gym mà nó còn được chị em sử dụng để xuống phố. Nhưng nên hạn chế sử dụng sai mục đích vì rất dễ khiến bạn rơi vào tình trạng kém duyên, không hợp ngữ cảnh xuất hiện.

Mặc đồ tập xuống phố cũng dễ gây những tình huống khó đỡ, kém duyên.

Chọn nội y sai màu - sai kiểu: Dù là đồ mặc trong nhưng nội y rất quan trọng với đồ tập gym. Hãy chọn những chiếc quần lót không đường viền, tiệp màu da hoặc màu với trang phục ngoài để tránh lộ vết hằn. Hoặc có thể sử dụng những chiếc quần nội y dáng C-string để hạn chế tối đa sự cố.

Quần C-string xóa tan âu lo cho những cô nàng thích mặc quần tập gym.

